شرکت یوبی‌سافت همانند بازی‌های قبلی سری اساسینز کرید در حال منتشر کردن محتوای جدید برای بازی اساسینز کرید ولهالا است. جدیدترین آپدیت این بازی غارت‌های وایکینگی را بزرگ‌تر می‌کند و علاوه بر تجهیزات جدید که از این غارت‌ها به دست می‌آیند، چند مهارت جدید به این بازی اضافه می‌کند.

جدیدترین قسمت سری بازی‌های اساسینز کرید بازی‌کن را در دنیای وایکینگ‌ها قرار می‌دهد و پایان‌دهنده‌ی سه‌گانه‌ی جدید این سری است. در این بازی، وایکینگ‌ها به سرزمین انگلستان آمده‌اند و در حال پایه‌گذاری و گسترش حکومت جدید خود هستند. یکی از قسمت‌های جذاب این بازی غارت‌های با کشتی است که در قسمت‌های مختلف انگلستان انجام می‌شود و جایزه‌ی آن منابع و تجهیزات سطح بالا است.

البته غارت‌های بازی اصلی جای کار داشتند. حالا شرکت یوبی‌سافت آپدیت جدید رایگانی برای این بازی منتشر کرده که عمق این بخش از بازی را بالا می‌برد. به همراه این آپدیت حالت بازی جدیدی به اساسینز کرید ولهالا اضافه می‌شود که به شکل اختصاصی مربوط به غارت با کشتی است. البته این حالت بازی تداخلی با بازی اصلی ندارد و به بازی‌کن یک کشتی دوم می‌دهد تا به مناطق جدیدی را که در بازی اصلی وجود نداشتند برود. در این مناطق روستا‌ها و قلعه‌های مختلفی وجود دارند که با غارت کردن آن‌ها می‌توان به تجهیزات و منابع جدیدی دست پیدا کرد که برخی از آن‌ها در بازی اصلی وجود نداشتند.

با پیشروی در این حالت، حرکت و جنگیدن در مناطق جدید بازی به مرور زمان سخت‌تر می‌شود؛‌ چرا که دشمنان به حضور بازی‌کن در مناطق خود پی می‌برند و به مقابله با قبیله‌ی وایکینگ‌ها برمی‌خیزند. در این حالت بازی جدید مدیریت و کنترل جنگجوهای همراه با بازی‌کن هم اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. بخش جدیدی به بازی اضافه شده که در آن می‌توان جیره‌ی غذایی جنگجو‌های قبلیه‌ی وایکینگ‌ها را مدیریت کرد و وایکینگ‌های قوی‌تری را در تیم به کار گرفت. در نبرد‌های این حالت بازی، محافظت و پشتیبانی از نیرو‌های خودی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند؛ زیرا در صورت آسیب دیدن اعضای تیم و احیا نکردن در میدان نبرد، عضو تیم دچار مشکل می‌شود و باید مدتی در روستا‌ی مرکزی استراحت کند تا بهبود یابد.

این آپدیت رایگان خانه‌ی جدیدی به روستای وایکینگ‌ها اضافه می‌کند که در آن کنترل کردن تیم جنگجو‌ها صورت می‌پذیرد. همچنین شخصیت جدیدی به بازی اضافه شده که هر دو کشتی بازی‌کن را شخصی‌سازی می‌کند و آیتم‌های بیش‌تری از شخصی‌سازی کشتی در بازی اصلی را ارایه می‌دهد. البته شخصی‌سازی کشتی دوم که مخصوص حالت بازی جدید است فقط به تغییرات ظاهری محدود نشده و می‌توان بخش‌های کاربردی آن را نیز ارتقا داد.

آپدیت جدید بازی اساسینز کرید ولهالا که حول محور حالت بازی جدید غارت کردن ساخته شده همین حالا به رایگان قابل دریافت است. بازی اساسینز کرید ولهالا برای پلی‌استیشن ۵،‌ ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوترهای شخصی و گوگل استیدیا منتشر شده.

منبع: وبلاگ رسمی اساسینز کرید ولهالا

