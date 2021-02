شرکت مایکروسافت قابلیت جدیدی برای کنسول‌های ایکس‌باکس نسل نهم معرفی کرده. با استفاده از این قابلیت می‌توان بازی‌هایی که برای نسل‌های قبلی کنسول ایکس‌باکس ساخته شده‌اند را با فریم ریت بالاتری از کنسول اصلی اجرا کرد.

بر خلاف کنسول‌های قدیمی‌تر، در یکی دو نسل اخیر تعداد زیادی از بازی‌ها با نرخ فریم ۳۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌شوند. حقیقتا گرافیک بسیاری از بازی‌هایی که برای این کنسول‌ها ساخته شده‌اند چیزی بیش‌تر از توان آن‌ها را درخواست می‌کنند. سازندگان این بازی‌ها هم معمولا مجبور می‌شوند که نرخ فریم را فدای گرافیک بهتر کنند. اما در نسل نهم، گیمرها رغبت بسیار بیش‌تری به نرخ فریم‌های بالا دارند و همچنین به لطف قدرت بالای کنسول‌های فعلی، داشتن نرخ فریم‌های بالاتر ممکن شده.

یکی از قابلیت‌های مهم کنسول‌های نسل نهم توانایی اجرای بازی‌های کنسول‌های قدیمی‌تر است. با استفاده از کنسول پلی‌استیشن ۵ می‌توان تمام بازی‌های اصلی کنسول پلی‌استیشن ۴ را بازی کرد. این قابلیت در کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس وسیع‌تر است و این کنسول‌ها می‌توانند بازی‌های تمام کنسول‌های ایکس‌باکس که تا به حال ساخته شده‌اند را اجرا کنند. کنسول‌های نسل نهم در مقایسه با کنسول‌ها قدیمی، قدرت بسیار بیش‌تری دارند. از نظر تئوری استفاده از این قدرت بیش‌تر برای اجرای بازی‌های نسل قبلی با بهبودهایی مانند وضوح تصویر بهتر یا نرخ فریم بالاتر ممکن است. مشکل این‌جاست که پیاده‌سازی این تفکر به شکل عملی چندان ساده نیست.

دستکاری ۶۰ فریم بلادبورن منتشر شد؛ نیاز به PS4 جیل‌برک شده دارید

بسیاری از بازی‌های ویدیویی کنسولی با نرخ فریم ثابت ساخته می‌شوند. یعنی چیزهایی مانند انیمیشن‌ها و فیزیک این بازی‌ها به نرخ فریم گره خورده و برای مثال در صورتی که این بازی‌ها را با نرخ فریم دو برابر اجرا کرد، سرعت تمام یا برخی از اتفاقات داخل بازی هم دو برابر می‌شود. در صورتی که قدرت اضافه‌ی کنسول‌های نسل نهم را به خورد این بازی‌ها بدهیم تجربه‌ی آن‌ها غیرممکن و نتایجی بسیار نامطلوب تولید می‌شود. به همین خاطر شرکت مایکروسافت و سونی مجبور شده‌اند تا سخت‌افزار این کنسول‌ها را به هنگام اجرای بازی‌های نسل قبل محدود کنند تا بازی‌ها با قدرت سخت‌افزاری مشابه با کنسول اصلی اجرا شوند و مشکلی پیش نیاید.

شرکت مایکروسافت قابلیت جدیدی به کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس اضافه کرده که با استفاده از آن، این موضوع برطرف می‌شود. قابلیت FPS Boost کنسول‌های نسل نهم ایکس‌باکس کاری می‌کنند که بازی‌های قدیمی‌تر با نرخ فریم بالاتر اجرا شوند. این قابلیت بدون ایجاد هیچ‌گونه تغییری در کدهای بازی فعالیت می‌کند. یعنی بازی اصلی مثل همیشه اجرا می‌شود و قابلیت FPS Boost به گونه‌ای اجرای بازی را کنترل می‌کند ک نرخ فریم‌های بالاتری تولید شود.

شرکت مایکروسافت هم‌زمان با معرفی این قابلیت اولین بازی‌هایی که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند را مشخص کرده. به گفته‌ی شرکت مایکروسافت استفاده از این قابلیت روی تمام بازی‌ها ممکن نسیت و پیاده‌سازی آن برای هر بازی به تغییراتی مخصوص به آن بازی نیاز دارد. البته مشخصا این قابلیت جدید به مرور زمان پیشرفت خواهد کرد و امکان استفاده از آن در بازی‌های بیش‌تری ممکن خواهد شد.

Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 و Watch Dogs 2 اولین بازی‌هایی هستند که توسط قابلیت FPS Boost پشتیبانی می‌شوند. بازی New Super Lucky’s Tale در میان این لیست با نرخ فریم ۱۲۰ فریم بر ثانیه و باقی بازی‌ها به شکل ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌شوند. همان‌طور که پیش از این گفتیم این قابلیت جدید کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس برای بهبود نرخ فریم بازی‌ها ساخته شده در نتیجه قرار نیست با استفاده از آن تغییری در وضوح تصویر بازی‌ها ایجاد شود.

بازی‌های اعلام شده توسط مایکروسافت که از این قابلیت برخوردار می‌شوند بزرگ‌ترین و جدیدترین بازی‌های کنسول ایکس‌باکس نیستند. این لیست صرفا یک نمونه‌ی اولیه برای به نمایش کشیدن این قابلیت جدید است. با توجه به بازی‌های این لیست، احتمال می‌دهیم شرکت مایکروسافت بهترین بازی‌هایی که می‌توانند با قابلیت FPS Boost هماهنگ شوند را انتخاب کرده. مشخصا این فناوری جدید نوپا است. برای استفاده شدن از FPS Boost در بازی‌های بزرگی همانند رد دد ریدمپشن ۲ شاید نیاز باشد کمی صبر کنیم تا شرکت مایکروسافت آن را توسعه دهد و بهینه‌سازی‌‌های لازم را اعمال کند.

منبع: وب‌سایت رسمی ایکس‌باکس

The post فریم ریت بالاتر به بازی‌های نسل قبل ایکس‌باکس آمد؛ نخستین بازی‌ها مشخص شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala