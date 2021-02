درحالی‌که طرفداران نینتندو برای مشاهده‌ی نمایش جدید بازی «افسانه‌ی زلدا: نفس وحش ۲» در «نینتندو دایرکت» اخیر لحظه‌شماری می‌کردند، اما این شرکت ژاپنی تصمیم گرفت که نمایش برگ‌ برنده‌ی خود را فعلاً نگه دارد و در عوض نسخه‌ی اچ‌دی شده‌ی یکی از قسمت‌های قدیمی این سری یعنی بازی «افسانه‌ی زلدا: شمشیر آسمانی» (The Legend of Zelda: Skyward Sword) را برای کنسول نینتندو سوییچ معرفی کند.

در جریان مراسم «نینتندو دایرکت» که چندی پیش برگزار شد، شرکت نینتندو اعلام کرد که نسخه‌ی اچ‌دی شده‌ی بازی The Legend of Zelda: Skyward Sword در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ (۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱) برای کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. این بازی در ابتدا در نسل هفتم برای کنسول Wii منتشر شده بود. اگرچه بازی برای دو نسل پیش است و این نسخه صرفاً اچ‌دی شده است، اما نینتندو در حرکتی عجیب بازی را با قیمت کامل ۶۰ دلاری معرفی کرده است. هرچند، ابن اولین باری نیست که در سال‌های اخیر نینتندو چنین تصمیمی را گرفته است. اگرچه قیمت ۶۰ دلاری این بازی باعث تعجب و گاه نارضایتی بعضی از گیمرها شده، اما جالب اینجاست که همچون تجربه‌های قبلی، به نظر نمی‌رسد که نینتندو از نظر فروش با مشکلی روبه‌رو شود و به احتمال زیاد طرفداران حتی با این قیمت هم بازی را تهیه خواهند کرد.

همان‌طور که گفته‌ شد، این بازی در اصل برای کنسول Wii‌ طراحی شده بود و به همین خاطر در گیم‌پلی به کنترلر حرکتی این کنسول تکیه و توجه زیادی داشت. پورت اچ‌دی شده‌ی بازی ویژگی‌های آن نسخه را حفظ کرده و با استفاده‌ از کنترلر جوی‌-کان سوییچ تجربه‌ی مشابهی را ارائه خواهد کرد. به گفته‌ی توسعه‌دهندگان بازی، حتی به خاطر پردازنده‌ی سریع‌تر نینتندو سوییچ، مبارزات در این نسخه روان‌تر خواهند بود.

با این حال، نینتندو اساس و ساختار جدیدی برای دکمه‌های این بازی در کنترلر طراحی کرده که با استفاده از آنالوگ سمت راست می‌توانید شمشیر «لینک» را حرکت دهید و بازیکنان با کمک این طرح جدید می‌توانند به‌راحتی در حالت‌ دستی، در حالت استفاده از کنسول سوییچ لایت یا با کنترلر پرو از بازی «افسانه‌ی زلدا: شمشیر آسمانی» لذت ببرند. با توجه به اینکه این قسمت از مجموعه زلدا در ابتدا به‌صورت ویژه برای کنسول نسل هفتمی نینتندو و کنترلر آن طراحی شده بود، اکنون مشتاقیم که ببینیم توسعه‌دهندگان بازی چگونه آن را در عمل برای سوییچ بهینه کرده‌اند. نینتندو همچنین برای مشتاق کردن طرفداران این بازی، نسخه‌ی ویژه‌ای از کنترلر جوی‌-کان با طرح بازیThe Legend of Zelda: Skyward Sword را عرضه خواهد کرد که با مضمون سپر و شمشیر ویژه‌ی «لینک» طراحی شده است.

اگرچه در مراسم اخیر نینتندو چیز جدیدی از بازی «افسانه زلدا: نفس وحش ۲» به نمایش درنیامد، اما این شرکت به طرفداران زلدا وعده داد که در آینده و در ادامه‌ی سال ۲۰۲۱ اطلاعات بیشتری را از این بازی منتشر خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده نینتندو برنامه‌ی ویژه‌ای را برای رونمایی از گیم‌پلی و جزییات دنباله‌ی «افسانه‌ی زلدا: نفس وحش» تدارک ببیند.

تریلر و تصاویر منتشر شده از The Legend of Zelda: Skyward Sword HD را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

