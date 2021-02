اگرچه از مدت‌ها پیش می‌دانستیم که قرار است روزی نسخه‌ی نسل بعدی بازی اونجرز و همچنین محتوای جدید آن منتشر شود، اما پس از شکست اولیه این بازی تا مدت زیادی بازی به یک سکوت خبری دچار شد و خبری از آن مشاهده نکردیم تا اینکه اکنون بالاخره استودیو «کریستال داینامیکس» تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی نسل بعدی Marvel’s Avengers و بسته‌ی الحاقی رایگان «هاوک‌آی» (یا شاهین‌چشم) را اعلام کرد.

در بیانیه‌ی‌ اخیری که شرکت اسکوئر انیکس منتشر کرده است، سازندگان بازی یعنی استودیو‌های «کریستال داینامیکس» و «آیدوس مونترال»، اعلام کرده‌اند که نسخه‌ی نسل بعدی این اثر به همراه بسته‌ی الحاقی «هاوک‌آی» در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (۱۸ مارس ۲۰۲۱) برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌ باکس سری ایکس و اس منتشر خواهد شد. نکته‌ی خوشحال‌کننده و مثبت درباره‌ی نسخه‌ی نسل بعدی بازی اونجرز این است که افرادی که بازی را روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان خریداری کرده باشند، می‌توانند بدون هیچ هزینه‌ی اضافی، به ترتیب نسخه‌ی نسل بعدی را روی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس دریافت کنند.

نسخه‌ی نسل بعدی بازی اونجرز از جزییات بصری بیشتر و بهبود یافته، نرخ فریم بالاتر، تخریب پذیری بیشتر و زمان‌ بارگذاری به‌شدت سریع‌تری برخوردار خواهد بود. طبق گفته‌های قبلی، شما قادر خواهید بود که از میان دو حالت مختلف، حالت دلخواه خود را انتخاب کنید. یکی از حالت‌‌ها، رزولوشن را اولویت قرار می‌دهد و دیگری اثر را با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌کند. همچنین اعلام شده که نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵، از ویژگی‌های کنترلر دوال‌سنس مثل ویژگی «بازخورد لمسی» پشتیبانی خواهد کرد تا تجربه‌ی خاصی را برای مخاطب رقم بزند. این نسخه‌ قرار بود در سال ۲۰۲۰ عرضه شود اما در ماه اکتبر گذشته اسکوئر انیکس عرضه‌ی آن را به سال ۲۰۲۱ موکول کرد.

با این حال، عرضه‌ی نسخه‌ی نسل بعدی Marvel’s Avengers تنها اتفاق مهمی نیست که در روز ۲۸ اسفند در رابطه با این بازی رخ خواهد داد. در همان روز، بسته‌ی الحاقی جدیدی برای بازی عرضه خواهد شد که شخصیت «کلینت بارتون» یا همان «هاوک‌آی» معروف را به جمع شخصیت‌های بازی اضافه خواهد کرد تا طرفداران این بازی و آثار مارول بتوانند از مهارت تیراندازی این شخصیت بهره ببرند. این بسته‌ی الحاقی برای دارندگان بازی اصلی رایگان خواهد بود.

در کنار این شخصیت قابل‌بازی جدید، این بسته‌ الحاقی فصل جدید داستانی بازی اونجرز را هم معرفی می‌کند که در آن شاهد آنتاگونیست جدیدی با نام Maestro هستیم. او نسخه‌ای از هالک است که در آن مغز بروس بنر و قدرت و توانایی هالک وجود دارد اما اکنون در یک آینده‌ی آخرالزمانی به جنون رسیده است.

هرچند در قدم اول اضافه شدن «هاوک‌آی» به بازی اونجرز می‌تواند برای طرفداران جذابیت داشته باشد، اما در ماه نوامبر در اثر واکاوی داده‌های بازی که توسط برخی از افراد انجام شده بود، متوجه شدیم که می‌توان این شانس را قائل شد که در آینده شاهد‌ شخصیت‌های معروف و محبوب دیگر مارول از جمله پلنگ‌ سیاه، کاپیتان مارول، هالک-دخت، سرباز زمستان، ماشین جنگ و… باشیم. البته حضور این شخصیت‌ها در بسته‌های الحاقی بعدی بازی قطعی نیست و باید منتظر اطلاعات رسمی از سوی سازندگان بازی باشیم.

اسکوئر انیکس: بازی اونجرز حتی هزینه‌ی ساخت خود را بازنگردانده

اسکوئر انیکس در گذشته تائید کرده بود که این بازی نتوانسته انتظارات را از نظر فروش برآورده کند و بسیاری از طرفداران هم بعد از مدتی آن را ترک کرده‌اند. با این حال اسکوئر انیکس اعلام کرده بود که به بازگشت این بازی امیدوار است. باید منتظر ماند و دید که آیا نسخه‌ی نسل بعدی بازی اونجرز و محتویات جدید بسته‌های الحاقی آن می‌تواند نجات‌‌بخش بازی باشد و کم‌کم طرفداران را به‌سوی آن بازگرداند یا خیر.

