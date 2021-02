فاینال فانتزی ۱۴ ممکن است هرگز به پایان راه خود نرسد

نائوکی یوشیدا (Naoki Yoshida) که با لقب Yoshi-P هم شناخته می‌شود، برای طرفداران مجموعه بازی فاینال فانتزی و به‌ویژه چهاردهمین قسمت اصلی آن نامی کاملاً شناخته‌شده و محبوب است که نقش بسزایی در بازگشت و احیای بازی فاینال فانتزی ۱۴ ایفا کرده است. او در مصاحبه‌ی جدید خود جزییات جالبی از پشتیبانی این اثر در سال‌های آینده خبر داده است.

اخیراً سایت واشنگتن‌پست مصاحبه‌ای را با نائوکی یوشیدا، تهیه‌کننده و کارگردان بازی فاینال فانتزی ۱۴، تدارک دیده که در آن صحبت‌های جالب و مهمی درباره‌ی وضعیت آینده‌ی این اثر MMORPG به زبان آمده است. وقتی ژورنالیست سایت واشنگتن‌پست از یوشیدا این سؤال را پرسید که طرفداران تا چه زمانی انتظار پشتیبانی از این اثر و اضافه شدن محتوای بیشتری برای آن داشته باشند، او در پاسخ اعلام کرد که ممکن است این بازی هرگز به پایان راه خود نرسد.

تا زمانی که بازیکنان به تجربه‌ی بازی می‌پردازند و به‌سوی آن بازمی‌گردند، شاید هیچ‌گاه بازی فاینال فانتزی ۱۴ و پشتیبانی از آن به پایان نرسد. حداقل این را می‌توان تضمین داد که ما برای ۵ سال آینده محتوا و فعالیت‌هایی برای این بازی در پلتفرم‌های پلی‌‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵ و کامپیوترهای شخصی در نظر داریم.

با توجه به گفته‌ی صریح یوشیدا، طرفداران بازی می‌توانند حداقل تا ۵ سال این اطمینان را داشته باشند که از بازی به‌خوبی پشتیبانی خواهد شد و اسکوئر انیکس و تیم توسعه‌دهنده‌ی این اثر آن را فراموش نخواهد کرد. یوشیدا در ادامه‌ی صحبت‌های خود توضیح می‌دهد:

حتی اکنون مدیرعامل شرکت ما را تشویق می‌کند که برای آوردن بازیکنان بیشتر به‌سوی بازی و همچنین برای ۳۰ میلیون ماجراجوی این اثر تلاش بیشتری کنیم. خوشبختانه، ما توقفی در حرکت خود نمی‌بینیم. در یک لحظه فکر کردیم که شاید اقبال طرفداران به بازی کم‌ شده و یک شیب ثابت را سپری می‌کند، اما خوشبختانه بازیکنان ما همچنان در حال گسترش و رشد هستند و از بازی لذت می‌برند.

او در ادامه به این نکته‌ اشاره می‌کند که گسترش‌دهنده‌های بازی فاینال فانتزی ۱۴ اولویت اصلی گروه توسعه‌دهنده این بازی است. یوشیدا بیان می‌کند که حدود ۳۰ یا ۴۰ درصد تمرکز کار آن‌ها روی انجام کارهای خلاقانه است. وی در صحبت‌های خود می‌گوید که برای یک بازی سرویس محور و MMO ایده‌ی خوبی است که حداقل برای ۲ سال برای محتوای خود برنامه‌ریزی کرده باشید و وقتی شروع به کار می‌کنید، ساختار پایه و هدف‌های واقعی را معین کنید.

بسته‌ی الحاقی بعدی فاینال فانتزی ۱۴ با نام Endwalker معرفی شد

بازی فاینال فانتزی ۱۴ ابتدا در سال ۲۰۱۰ برای کامپیوترهای شخصی عرضه شد و با انتقادات فراوان و شکست بدی مواجه شد. با این حال، تغییراتی به وجود آمد و نائوکی یوشیدا تهیه‌کنندگی و کارگردانی بازی را بر عهده گرفت. پس از این قضیه، این بازی دوباره در سال ۲۰۱۳ عرضه شد و توانست شروع تازه و موفقی را تجربه کند و به‌مرور به یکی از بهترین قسمت‌های این مجموعه تبدیل شود. اکنون چهارمین و جدیدترین گسترش‌دهنده‌‌اش که Endwalker نام دارد، قرار است در پاییز ۲۰۲۱ عرضه شود. جالب است بدانید که دیگر اثر MMORPG مجموعه بازی فاینال فانتزی، یعنی فاینال فانتزی ۱۰ که در سال ۲۰۰۲ عرضه شده بود، هنوز سرورهای آن روی کامپیوترهای شخصی برقرار است و در سال ۲۰۲۲ سالگرد ۲۰ سالگی خود را جشن خواهد گرفت.

فاینال فانتزی ۱۴ هم‌اکنون روی پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترها در دسترس است و نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ آن هم که قرار است در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ (۱۳ آوریل) عرضه شود، هم‌اکنون بتای آن منتشر شده است.

