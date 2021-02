رویداد بلیزکان یک روزی است که آغاز شده و اولین رونمایی بزرگ این مراسم، بازسازی دیابلو ۲ به نام Diablo II: Resurrected است. شرکت بازی‌سازی بلیزارد از این بازسازی بزرگ برای تمام کنسول‌ها و هم‌چنین کامپیوتر رونمایی کرده است.

کم و بیش از وجود بازسازی دیابلو ۲ خبر داشتیم. شایعات و اطلاعات مختلف، بارها به ساخت این بازی در بلیزارد اشاره کرده بودند و خود بلیزارد هم نسبت به ساخت بازسازی‌های مختلف علاقه نشان داده بود. با این حال، پس از فاجعه‌ی بازسازی وارکرفت ۳، چندان امیدی به آنچه بلیزارد برای دیابلو ۲ در ذهن دارد نداشتیم. خوشبختانه، آنچه از بازسازی دیابلو ۲ دیده‌ایم خبر از یک بازی عالی و بزرگ، بدون مشکلات وارکرفت ۳ می‌دهد.

بازی Diablo II: Resurrected از نظر محتوایی، شامل دیابلو ۲ و بسته‌ی الحاقی آن یعنی «ارباب نابودی» (Lord of Destruction) است؛ طوری که می‌توانیم انتظار داشته باشیم هم فصل پنجم بازی و هم چند کلاس جدید این بسته‌ی الحاقی، از همان ابتدا در بازسازی دیابلو ۲ در دسترس باشند.

برخلاف بازسازی استارکرفت، که همان بازی اصلی را با تعدادی تغییر و وضوح تصویر بالاتر ارایه می‌داد، در Diablo II: Resurrected با یک بازسازی بزرگ طرف هستیم؛ یعنی در واقع نه یک «ریمستر» و بلکه یک «ریمیک».

دیابلو ۲ کاملا از ابتدا بازسازی شده است. خبری از یک بازی کاملا دو بعدی نیست و همه چیز دیابلو ۲ در قالب گرافیک سه‌بعدی و با تکنیک‌های مدرن، اعم از نورپردازی و افکت‌های بصری جدید، بازسازی شده‌اند. شخصیت‌ها، چه از کلاس‌های اصلی گرفته تا شخصیت‌های داخل بازی و هیولاها، همگی از ابتدا و به صورت سه‌بعدی طراحی شده‌اند. بعضا حتی با طراحی‌های بسیار بهتری روبرو هستیم.

در کنار گرافیک خود بازی، بلیزارد هم‌چنین می‌گوید که تمام میان‌پرده‌های انیمیشنی بازی از پایه دوباره ساخته شده‌اند؛ آن هم بدون اینکه به روند یا قاب‌بندی یا عنصر دیگری در آن‌ها دست زده شده باشد. در واقع با ۲۷ دقیقه انیمیشن کاملا جدید، شامل تمام میان‌پرده‌های دیابلو ۲ و ارباب نابودی طرف هستیم که با کیفیت امروزه‌ی بلیزارد بازسازی شده‌اند.

صدای بازی هم پیشرفت کرده است. ضمن ارایه‌ی افکت‌های صوتی جدید و باکیفیت‌تر و پشتیبانی از قابلیت‌های جدید مثل صدای دالبی، هم‌چنین با موسیقی متن باکیفیت‌تری در مقایسه با نسخه‌ی اصلی طرف هستیم.

نکته‌ی جالب درباره‌ی این بازسازی، امکان بازگشت به حالت اصلی گرافیکی بازی با فشردن یک کلید است. حین بازی و در لحظه می‌توان گرافیک بازی را از حالت جدید به قدیمی یا بالعکس تغییر داد.

این بازسازی بسیار خوب را استودیوی Vicarious Visions ساخته است که اخیرا بازسازی شگفت‌انگیز سری تونی هاوک را به طرفداران ارایه داده بود. بلیزارد با همکاری این استودیو، که به زیرمجموعه‌ی بلیزارد تبدیل شده است، روی بازسازی دیابلو ۲ کار کرده‌اند.

دیابلو ۲ از بهترین نقش‌آفرینی‌های اکشن تاریخ است. بازی‌کننده از بین هفت کلاس مختلف (آمازون، بربر، نکرومنسر، پالادین، ساحره، قاتل و دروید) یکی را انتخاب و در دنیای بزرگ بازی، به دنبال پیدا کردن آیتم بیشتر بی‌شمار هیولا را از پای در می‌آورند. عرضه‌ی دیابلو ۲ اصلی به سال ۲۰۰۰ بازمی‌گردد و به جرات می‌توانیم بگوییم که گیم‌پلی آن ذره‌ای قدیمی نشده است.

اساسا در بازسازی دیابلو ۲ هم با تغییری در گیم‌پلی روبرو نیستیم و همان گیم‌پلی اصلی به بازی‌کننده‌ها ارایه می‌شود. تغییرات گیم‌پلی به اضافه شدن یک صندوق مشترک بین تمام شخصیت‌ها و پیشرفت‌های رابط کاربری و چیزهایی شبیه به آن محدود می‌شود.

بازی Diablo II: Resurrection در سال جاری میلادی روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، نینتندو سوییچ و کامپیوتر عرضه خواهد شد. روی تمام پلتفرم‌ها می‌توان از یک حساب کاربری بلیزارد استفاده کرد و تمام شخصیت‌ها و پیشرفت‌ها را روی هر پلتفرمی در اختیار داشت.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی و تصاویر منتشر شده از Diablo II: Resurrection را ببینید.

دانلود mp4

The post بازسازی بزرگ دیابلو ۲ برای کنسول‌ها و کامپیوتر معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala