در جریان مراسم نینتندو دایرکت اعلام شد که قرار است تابستان آینده بازی فال گایز به کنسول نینتندو سوییچ بیاید. ساعاتی بعد از اعلام عرضه‌ی این بازی برای نینتندو سوییچ، تیم سازنده‌ی بازی فال گایز در حساب توییتر رسمی این بازی توییتی منتشر کردند که در آن مشخص شد این بازی در همان تابستان به کنسول‌های ایکس‌باکس نیز خواهد آمد.

بازی فال گایز تلفیقی خنده‌آور از موجودات بامزه، مسابقات فیزیکی تلویزیونی و سبک بتل رویال است. در این بازی، ۶۰ بازی‌کن در مسابقاتی که پر از زد و خورد و زمین خوردن هستند به مصاف یکدیگر می‌روند. بعد از حذف شدن بازی‌کنان به مرور زمان، یک برنده مشخص می‌شود که قهرمان آن دوره از بازی است. با وجود این بازی فال گایز در روند محبوبیت خود بالا و پایین زیادی داشته اما به طور کلی می‌توان این بازی را به عنوان یکی از محبوب‌ترین بازی‌های سال‌های گذشته به حساب آورد.

با توجه به گرافیک و سبک بازی فال گایز می‌توان گفت این بازی خوراک کنسول نینتندو سوییچ است. اجرای گرافیک این بازی برای کنسول هیبریدی سوییچ دردسر زیادی ندارد و قابل‌حمل بودن این کنسول اجازه می‌دهد که در هر کجا از این بازی لذت برد. شرکت نینتندو هم ظاهرا به این موضوع فکر کرده و در نتیجه تصمیم گرفته تا بازی فال گایز را برای کنسول خود منتشر کند.

دارندگان کنسول نینتندو سوییچ تنها کسانی نیستند که قرار است بازی فال گایز را به لیست بازی‌های خود اضافه کنند. این بازی قرار است علاوه بر کنسول سوییچ به کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس و ایکس‌باکس وان بیاید. با این که تاریخ دقیقی منتشر نشده اما احتمالا عرضه‌ی این بازی برای این دو کنسول به یکدیگر نزدیک باشد.

بازی فال گایز همین حالا برای کامپیوترهای شخصی و پلی‌استیشن ۴ قابل‌دریافت است. بازی فال گایز در تابستان آینده به کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و اس، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ خواهد آمد و تمام گیمرها می‌توانند از آن لذت ببرند.

سازندگان بازی فال گایز تریلری به جهت اعلام عرضه‌ی این بازی برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر کرده‌اند که در ادامه می‌توانید آن را ببینید.

دانلود mp4

