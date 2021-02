در جریان مراسم «نینتندو دایرکت»، شرکت نینتندو با پخش تریلر تازه‌ای از این اثر جدید «سودا ۵۱» تاریخ عرضه‌ی بازی No More Heroes III را به‌صورت رسمی اعلام کرد.

بر اساس تریلر نمایش داده‌شده در این رویداد، بازی ویدیویی No More Heroes III که ساخته‌ی استودیو «گرس‌هاپر منیوفکچر» است، قرار است در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ (۲۷ اوت ۲۰۲۱) با قیمت ۶۰ دلار برای کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ منتشر شود.

بازی No More Heroes III چهارمین اثر ساخته‌شده در مجموعه بازی No More Heroes و سومین قسمت اصلی آن است. این قسمت قرار است دنباله‌ای برای ماجرای دو قسمت اول و همچنین بازی Travis Strikes Again: No More Heroes باشد. ۹ سال از وقایع قسمت دوم و ۲ سال از وقایع نسخه‌ی فرعی (Travis Strikes Again) بازی سپری شده است و اکنون باید در انتظار دنباله‌ی ماجراجویی شخصیت اصلی یعنی Travis Touchdown باشیم، درحالی‌که او به Santa Destroy بازگشته و حال باید با ارتش بزرگ و قدرتمندی از بیگانگان مقابله کند و در برابر آن‌ها پیروز شود.

اگر تاکنون به تجربه‌ی بازی‌هایی «گوییچی سودا» (که با لقب سودا ۵۱ هم شناخته می‌شود) پرداخته یا با آن‌ها آشنا باشید، به احتمال زیاد باید بدانید که نباید در انتظار یک اثر اکشن ماجراجویی معمولی با مبارزات هک‌ اند اسلش باشید. بلکه شما با یک بازی عجیب و منحصر‌به‌فرد رو‌به‌رو خواهید بود که ویژگی‌هایی دارد که فقط می‌توان در آثار این کارگردان ژاپنی پیدا کرد. از آنجایی که بازی No Man Heroes III اثری است که کارگردانی، طراحی و نویسندگی آن بر عهده «گوییچی سودا» است، همه‌چیز مهیای آن است که تجربه‌ی دیوانه کننده و متفاوتی در انتظار طرفداران باشد.

No Man Heroes III برای اولین بار در این مجموعه به شخصیت اصلی بازی این امکان را می‌دهد که با استفاده از Death Glove مهارت‌های گوناگونی را فعال کند و در مبارزات از تاکتیک‌های بیشتر بهره ببرد. شما حتی می‌توانید در این قسمت درخت مهارت خود را شخصی‌سازی کنید و از ترکیب‌های مختلفی برای تراشه‌های Death Glove خود استفاده کنید تا به بهترین شیوه‌ای که با سبک بازیتان همخوانی دارد، دست پیدا کنید.

بازی No Man Heroes III ابتدا قرار بود در سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر شود اما همچون بسیاری از بازی‌های دیگر سال قبل و حتی امسال، شیوع ویروس کووید-۱۹ به فرآیند توسعه‌ی بازی لطمه‌هایی وارد کرد و باعث شد که بازی یک سال دیرتر و در سال ۲۰۲۱ عرضه شود.

دو قسمت نخست No More Heroes برای نینتندو سوییچ عرضه شدند

همان‌طور که گفته‌ شد این بازی دنباله‌ی آثار قبلی است و اگر مشتاق هستید که برای آشنایی بیشتر با این سری، قسمت‌های قبلی این مجموعه را تجربه کنید، نگران نباشید چراکه مدتی پیش دو قسمت اول این مجموعه برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شد و اکنون می‌توانید تا قبل از تجربه‌ی قسمت سوم، به تجربه‌ی آن آثار بپردازید.

تریلر و تصاویر جدید منتشر شده از No More Heroes 3 را در ادامه قرار داده‌ایم.

