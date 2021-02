شرکت مایکروسافت از هدست ایکس‌باکس رونمایی کرد؛ هدست بی‌سیم پیشرفته‌ای که به گفته‌ی آن‌ها قرار است تجربه‌ی شنیداری فوق‌العاده‌ و عظیمی را برای کاربران مختلف به همراه آورد.

اگرچه سونی هم‌زمان با رونمایی از ظاهر کنسول پلی‌استیشن ۵، هدست جدید خود با نام هدست «پالس ۳ بعدی» (PULSE 3D) را معرفی کرد، اما کمی بیشتر طول کشید تا مایکروسافت از هدست جدید خود رونمایی کند. هدست بی‌سیم جدید ایکس باکس به گفته‌ی مایکروسافت از ویژگی‌هایی نظیر کیفیت فوق‌العاده‌ی صدا، میکروفن قدرتمند و طراحی برجسته و راحت بهره‌مند خواهد بود تا بتواند تجربه‌ی منحصربه‌فردی را برای هر یک از گیمرها رقم بزند. این هدست رسمی و جدید ایکس‌ باکس، با قیمت ۱۰۰ دلار (یا ۱۰۰ پوند) هم‌اکنون برای پیش‌خرید قرار داده شده است.

هدست جدید ایکس‌باکس از فناوری‌های برجسته و روز این حوزه نظیر ویندوز سونیک (Windows Sonic)، دالبی اتموس (Dolby Atmos) و دی‌تی‌اس ایکس (DTS Headphone: X) برای واقع‌گرایی و دقت بالای صدا پشتیبانی خواهد کرد. با این ویژگی‌ها، شما قادر خواهید بود تا ظریف‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین صداها را در بازی بشنوید و از آن منفعت ببرید و تجربه‌ی خود را از بازی بهتر کنید. برای مثال، تصور کنید که با این هدست جدید در یک بازی شوتر (به‌ویژه آنلاین) صدای قدم‌های دشمنی را که مخفیانه از پشت سر به شما نزدیک خواهد شد، به‌خوبی بشنوید و از این مزیت در بازی خود بهره ببرید.

طبق گفته‌ی مایکروسافت، این هدست جدید می‌توانند به‌صورت بی‌سیم به پلتفرم‌هایی همچون ایکس‌باکس سری ایکس و اس، ایکس باکس وان و ویندوز ۱۰ متصل شود و همچنین شما می‌توانید از طریق بلوتوث آن را به گوشی‌های موبایل وصل کنید. به این ترتیب، علاوه بر استفاده برای بازی‌های خود در ایکس باکس، می‌توانید از مزایای این هدست در پلتفرم‌های ذکر شده و برای فعالیت دیگر هم استفاده کنید.

با استفاده از برنامه‌ی لوازم جانبی ایکس باکس (Xbox Accessories) روی کنسول‌ها و کامپیوترها، بازیکنان می‌توانند تنظیماتی نظیر اکولایزر (متعادل‌کننده)، افزایش باس، حساسیت بی‌صدا کردن خودکار، نظارت بر میکروفن و صدای آن را انجام دهند. مایکروسافت می‌گوید که قصد دارد این محصول را در آینده و در طول زمان با عرضه‌ی به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری روی کنسول‌های ایکس باکس بهبود و تکامل دهد. همچنین طبق اطلاعات رسمی منتشرشده، هدست بی‌سیم ایکس باکس قادر است با ۳۰ دقیقه شارژ شدن، برای ۴ ساعت کار کند و در این زمان باتری آن دوام خواهد آورد. این در حالی است که اگر سه ساعت بدون استفاده از هدست آن را شارژ کنید، باتری آن حدوداً به ‌مدت ۱۵ ساعت کار خواهد کرد.

اریک گارسیا، طراح و معمار ارشد این پروژه، در توضیحات خود درباره‌ی این محصول می‌گوید:

ما مدت‌زمان زیادی را در اتاق‌های مخصوص آزمایش صدا سپری کردیم تا برای رسیدن به درک بهتر و بهترین عملکرد در تولید صدا در محیط‌های مختلف آزمایش‌های متنوعی انجام دهیم. فرقی ندارد که در اتاق نشیمن، اتاق مخصوص بازی یا اتاق‌خوابتان باشید، این محصول بهترین عملکرد را برای انواع اصوات گوناگون در همه‌ی این محیط‌ها خواهد داشت. همچنین به همین طریق تیم ما تحقیقات و آزمایش‌های جدی برای میکروفن تعبیه‌شده برای این هدست انجام داده است تا مطمئن شویم که حساسیت میکروفن قادر خواهد بود تا از صدا و نویز پس‌زمینه جلوگیری کند.

مجموعه‌ای از ویژگی‌های فوق‌العاده در این محصول ۱۰۰ دلاری، باعث شده تا طرفداران ایکس‌باکس تا به این لحظه از این هدست استقبال بسیار خوبی را به عمل بیاورند.

منبع: VGC

The post مایکروسافت از هدست بی‌سیم جدید ایکس‌باکس رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala