قرار نیست حداقل تا یک سال آینده خبری از عرضه‌ی دیابلو ۴ باشد و استودیوی بازی‌سازی بلیزارد هم مشخصا گفته است که به این زودی‌ها نباید منتظر عرضه‌ی بازی باشیم، ولی انتشار اطلاعات جدید و مختلف از بازی به مشکل منظمی ادامه دارد. بلیزارد در رویداد بلیزکان خود از کلاس جدید یاغی برای دیابلو ۴ رونمایی کرد و از قابلیت‌های جدید و متفاوت این بازی گفت.

رویداد بلیزکان که در سال گذشته‌ی میلادی به خاطر مشکلات ناشی از بحران جهانی فعلی برگزار نشده بود، به شکل دیجیتالی و در قالب تعدادی تماس تصویری با بازی‌سازان برگزار شده است. مراسمی بزرگ با اجراهای زنده و مسابقات و دموهای انحصاری، جای خود را به پخش زنده‌ی رایگانی داده است که همین حالا هم در شبکه‌های مختلف بلیزارد ادامه دارد. با این حال، بلیزارد مطمئن شده است تا به اندازه‌ی کافی از بازی‌های آینده‌ی خود در این برنامه‌ها صحبت کند.

دیابلو ۴ که برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر در دست ساخت است، نمایشی خوب در بلیزکان امسال داشت. بلیزارد ضمن رونمایی یک کلاس جدید برای این بازی، از وضعیت ساخت بازی و سیستم‌های جدیدی که مشغول طراحی هستند، صحبت کرد.

کلاس «روگ» یا همان یاغی، پای ثابت نقش‌آفرینی‌های مختلف است؛ کلاسی که بالاترین سرعت را بین شخصیت‌های یک نقش‌آفرینی دارد و معمولا با یک تیر و کمان یا دو خنجر به مبارزه می‌پردازد. کلاس یاغی با مجموعه‌ی دیابلو هم غریبه نیست و از همان دیابلو ۱ شاهد حضور این کلاس در دیابلو بوده‌ایم.

شخصیت یاغی دیابلو ۴ می‌تواند به سرعت خود را با مبارزه تطبیق دهد؛ یعنی هم از دور و هم از نزدیک با دشمنان روبرو شود و در عین حال هم از تعدادی طلسم مختلف برای مبارزه استفاده کند.

از نظر طراحی، کلاس یاغی دیابلو ۴ ظاهری شبیه به اعضای گروه Sisterhood of the Sightless Eye دارد؛ گروهی که بخشی از دنیای دیابلو است و ماهرترین زنان تیرانداز را در خود جای داده است. کلاس یاغی دیابلو ۴ مثل اعضای این گروه یک زره قرمز می‌پوشد و شنلی به تن می‌کند تا ظاهری مرموز به خود بگیرد. البته که در دیابلو ۴ می‌توان شخصیت‌ها را کمی شخصی‌سازی کرد و ظاهر آن را تغییر داد.

طراحان دیابلو ۴ می‌گویند که تلاش بسیاری کرده‌اند تا هر کلاس بسیار متفاوت از دیگری به نظر برسد و به همین دلیل هم بحث‌های متعددی حول چگونگی طراحی کلاس یاغی داشته‌اند؛ اینکه این کلاس چقدر به عنوان یک مبارز تن به تن یا تیرانداز مطرح شود و مهارت‌هایش بیشتر به کدام سمت مایل باشند. کلاس یاغی دیابلو ۴ سه مهارت خاص دارد:

Shadow Realm: با استفاده از این قابلیت، یاغی تعدادی از دشمنان نزدیک خود را به دنیای دیگری می‌فرستد و برای مدتی کوتاه قدرت بیشتری پیدا می‌کند تا راحت‌تر دشمنان اطراف خود را از پای در بیاورد.

Exploit Weakness: کلاس یاغی می‌تواند با استفاده‌ی صحیح از حملات، در مقابل حملات مشخص دشمنان، صدمه‌ی بسیار بیشتری وارد کند. این قابلیت به درد بازی‌کننده‌هایی می‌خورد که بسیار سریع بازی می‌کنند و نیازمند تصمیم‌گیری در لحظه است؛ طوری که بلیزارد انتظار دارد یاد گرفتن چگونگی استفاده از این قابلیت ساده نباشد.

Combo Points: کلاس یاغی از حرکات معمولی خود پوینت می‌گیرد و با خرج کردن آن پوینت‌ها، حرکات قوی‌تر اجرا می‌کند. این روند یک ریتم بسیار جالب برای مبارزات کلاس یاغی بوجود می‌آورند

برای آنلاک کردن مهارت‌های خاص هر کلاس (چه برای یاغی و چه برای دیگر کلاس‌ها)، بازی‌کننده‌ها باید خط کوئست خاصی در دنیای دیابلو ۴ را به پایان برسانند. پس از آنلاک کردن همه‌ی مهارت‌های ویژه، می‌توان از آن‌ها کنار یکدیگر و به شکل‌هایی متفاوت از یک کلاس استفاده کرد.

بلیزارد اضافه کرده است که در دیابلو ۴ حتی آیتم‌ها هم مختص منطقه‌ی خاص خود هستند و به صورت رندوم هر آیتمی در هر نقطه‌ای نمی‌افتد. بلیزارد مشخصا اشاره کرده است که فرضا آیتمی مثل شمشیر عرب را در منطقه‌ی شرقی و عربی بازی پیدا می‌کنید و به همین منوال.

دیابلو ۴ برای اولین بار در این سری، یک نقشه‌ی بزرگ و باز دارد و طبق گفته‌ی بلیزارد، این موضوع به طور کلی ساختار بازی را تغییر داده است. از نظر حجم محتوای بازی، دیابلو ۴ بسیار بزرگتر از قسمت‌های قبلی است و به گشت و گذار در دنیای بازی به خوبی پاداش می دهد؛ طوری که می‌توان آیتم‌های مختلفی در گوشه و کنار آن، به غیر از آیتم‌های همیشگی دیابلو، پیدا کرد. چیزهایی مثل سوارهای مختلف و آیتم‌هایی برای شخصی‌سازی‌های ظاهری کلاس‌ها در دنیای دیابلو ۴ در کنار پاداش همیشگی مجموعه که آیتم بهتر است، وجود دارند.

سوارها، که فعلا ظاهرا به اسب محدود می‌شوند، به شکل‌های مختلفی در بازی وجود دارند. نژادهای مختلف اسب‌ها و موجوداتی مثل اسب اسکلتی را با حل پازل‌های دنیای بازی یا اتمام کوئست‌های خاص یا حتی کشتن برخی از دشمنان قدرتمند، به دست می‌آورید. می‌توان اسب‌ها را با زره و لباس‌های مختلف و حتی آویزان کردن سر بریده‌ی هیولاها به آن‌ها، تزیین کرد. زره‌ها و لباس‌ها حتی می‌توانند روی سرعت اسب هم تاثیر بگذارند.

کلاس‌ها به هنگام پیاده شدن از اسب، می‌توانند مهارت خاصی اجرا کنند. برای مثال به هنگام پیاده شدن کلاس یاغی از اسب، از آسمان پیکان‌های زیادی به سمت دشمن می‌ریزد یا کلاس ساحره به هنگام پیاده شدن غیب می‌شود و محیط اطراف را یخ می‌زند. اگر سوار بر اسب آسیب ببینید، به پایین می‌افتید.

کمپ‌های مختلف هم بخشی از نقشه‌ی بزرگ دیابلو ۴ هستند. کمپ‌ها توسط نیروهای شیطانی، هیولاهای مختلف یا دزدان اشغال شده‌اند. با نابود کردن تمام این دشمنان و فتح کردن آن کمپ، آن بخش از نقشه را به طور کلی تغییر می دهید. پس از آزاد کردن کمپ، شخصیت‌های مختلف به تدریج به آن جا می‌آیند، در کمپ فروشگاهی راه می‌اندازند و آن منطقه را به محیطی زنده تبدیل می‌کنند.

روستاهایی هم در نقشه وجود دارند که به طور کلی نابود و توسط نیروهای اهریمنی اشغال شده‌اند. با خالی کردن این مناطق از دشمنان، روستاها دوباره پر از افراد مختلف می‌شوند و کوئست‌های مختلفی به شما می‌دهند. پیدا کردن سیاهچال‌های مختلف و ورود به آن‌ها هم بعضا پس از آزاد کردن یک منطقه ممکن می‌شود.

نکته‌ی جالب دیگری که سازندگان دیابلو ۴ از آن صحبت کردند، تغییر ساختار کلی محیط‌های بازی است. البته این موضوع هنوز قطعی نشده و از اجرای نهایی آن در بازی مطمئن نیستند، اما بلیزارد می‌خواهد نقشه‌ی دیابلو ۴ را نه فقط به صورت افقی و در یک سطح، بلکه به صورت عمودی هم گسترش دهد. یعنی بالا رفتن از کوه‌ها، پریدن از دره‌ها و پیدا کردن راه‌های مختلف در یک نقشه، به بخشی از گشت و گذار در دیابلو ۴ تبدیل می‌شود. این قابلیت‌ها در حال حاضر در دیابلو ۴ طراحی شده‌اند و وجود دارند، اما ممکن است حذف‌شان کنند.

صحبت‌های بلیزارد در بلیزکان امسال هم حول دیابلو، با اشاره به تعدادی از قابلیت‌های PvP بازی به پایان رسید.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویری که بلیزارد برای معرفی شخصیت یاغی منتشر کرده است را ببینید.

بازی دیابلو ۴ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ ایکس‌باکس وان و کامپیوتر در دست ساخت است، اما بدون شک می‌توانید کنسول‌های نسل جدید را هم به لیست پلتفرم‌های بازی اضافه کنید. بازی تاریخ عرضه‌ی مشخصی ندارد.

دانلود mp4

منبع: WoWHead

The post اطلاعات جدید گیم‌پلی دیابلو ۴ با معرفی کلاس تازه‌ی آن منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala