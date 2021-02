رزیدنت اویل ۸ کاملا با الهام از رزیدنت اویل ۴ ساخته شده است

شباهت‌های بازی Resident Evil: Village به رزیدنت اویل ۴ و به‌ویژه‌ی دهکده‌ی معروف آن، از همان تریلرهای ابتدایی بازی هم بیش ‌و کم مشخص بود. اکنون یکی از تهیه‌کنندگان بازی رزیدنت اویل ۸ به‌صورت تائید کرده است که این اثر از چهارمین قسمت مجموعه رزیدنت اویل الهام گرفته است. خبری که می‌تواند برای بسیاری از طرفداران سری خوشایند باشد.

در مصاحبه‌ی تازه‌ای که پیتر فابیانو، تهیه‌کننده بازی Resident Evil: Village، با شماره‌ی ماه مارس مجله‌ی رسمی پلی‌استیشن بریتانیا داشته است، او جزییات جدیدی را از این بازی اعلام کرد. بخشی از صحبت‌های او در این مصاحبه درباره‌ی الهام گرفتن این قسمت از رزیدنت اویل ۴ و همچنین اشاره‌های جدیدی به شخصیت «بانو دیمیترسکو» و دخترهایش بوده است. سخنان او در این مصاحبه موجب می‌شود که انتظاراتمان از بازی رزیدنت اویل ۸ بیشتر شود. او در این گفتگو توضیح می‌دهد:

«شما متوجه خواهید شد که ما الهام‌های زیادی از بازی رزیدنت اویل ۴ گرفته‌ایم. تیم سازنده‌ی بازی تلاش بسیاری کرده که حس اصیلی را در بازی ایجاد کند. شگفتی‌های زیادی در بازی وجود خواهند داشت که توجه شما را به خود جلب می‌کنند. شما می‌توانید تعادلی میان مبارزه، گشت‌وگذار و حل معما را در بازی پیدا کنید.»

رزیدنت اویل ۸ از قسمت هفتم بسیار بزرگتر خواهد بود

به‌صورت آشکار، در بعضی از موارد تشابه‌هایی میان رزیدنت اولی ۴ و رزیدنت اویل ۸ مشهود است؛ از فضا و محیطی برگرفته از دهکده‌های روستایی اروپایی تا یکی از پیرنگ‌های اصلی جلوبرنده‌ی داستان که پیرو ربوده شدن یک دختر است، همگی از شباهت‌هایی است که در همان نگاه اول می‌توان متوجه آن شد. با این حال، جالب است که ببینیم رزیدنت اویل ۸ چه الهام‌های دیگری از یکی از محبوب‌ترین قسمت‌های پیشین این مجموعه گرفته است.

پس از اینکه آنتاگونیست معرفی‌شده در تریلر قبل یعنی «بانو دیمیترسکو» ناگهان به محبوبیت زیادی نزد طرفداران دست پیدا کرد، طبیعی است که بخشی از این مصاحبه هم درباره‌ی این آنتاگونیست خون‌آشام مانند و دختران عجیب و غریبش باشد. فابیانو درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

دیمیترسکو و سه دخترش هر آنچه را از افسانه‌های خون‌آشام‌ها انتظار دارید، بازتاب خواهند داد. ما نخواهیم گفت که آن‌ها چه هستند اما قطعاً چیزی فرا طبیعی در وجود آن‌ها حس می‌شود. ما نمی‌خواهیم زیاد داستان را لو دهیم اما چیزی که من می‌توانم به شما بگویم این است که این موجودات همگی با مضامین جهان رزیدنت اویل تناسب خواهند داشت و با آن جور است. می‌توانیم به شما اطمینان دهیم که بازی Resident Evil: Village داستان، جهان و تاریخچه این مجموعه را در نظر خواهد گرفت.

او همچنین در ادامه‌ی صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که طرح‌های اولیه رزیدنت اویل ۸ در حوالی پایان توسعه‌ی رزیدنت اویل ۷ شروع به جوانه زدن کرد.

در آن زمان، گروه توسعه‌دهنده‌ی بازی کاملاً به ایتن به‌عنوان شخصیتی که می‌خواستیم قوس داستانی او را ادامه دهیم، وابسته شده بودند. ما می‌خواستیم که بازیکنان ادامه‌ی ماجرا را از چشم ایتن وینترز تجربه کنند. این بسیار به ما کمک کرد تا چشم‌انداز و ایده‌های خود را برای این هدف حفظ کنیم و این واقعیت که ما مدام اطلاعات را میان تیم‌های مختلف توسعه‌‌دهنده‌ی بازی رزیدنت اویل به اشتراک می‌گذاریم، ما را در آگاه‌تر کردنمان برای ساخت چیزی که آن را بهترین بازی ترسناک (ترس و بقا) تاریخ می‌دانیم، کمک کرد.

همه‌ی آنچه از Resident Evil Village می‌دانیم

بازی Resident Evil: Village روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۷ مه ۲۰۲۱) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس ‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس ‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد.

منبع: Gamespot

منبع متن: digikala