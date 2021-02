مدیر استودیو لهستانی «بلوبر تیم» که به‌تازگی بازی ویدیویی ترسناک The Medium را برای کنسول ایکس‌باکس سری ایکس و اس و کامپیوترهای شخصی منتشر کرده، در گفتگوی اخیر خود اعلام کرد که این استودیو در حال کار روی یک بازی ترسناک دیگر است که برای ساخت آن با یک ناشر معروف بازی‌های ویدیویی همکاری می‌کند.

پیوتر بابیانو، مدیرعامل استودیو Bloober Team (بلوبر تیم)، در بخشی از مصاحبه‌ی اخیر خود با سایت GameIndustry.biz بیان کرده است که آن‌ها بیش از یک سال است که با یک ناشر معروف این صنعت روی یک عنوان ترسناک کار می‌کنند.

تریلر گیم‌پلی The Medium

اکنون ما بیش از یک سال است که مشغول کار روی پروژه‌ی دیگری هستیم، یک عنوان ترسناک دیگر، و این را باید بگویم که این پروژه را با همکاری یک ناشر معروف در صنعت بازی‌های ویدیویی انجام می‌دهیم. نمی‌توانم به شما بگویم که منظورم کدام شرکت است و نمی‌توانم هم‌اکنون نام این پروژه را به شما بگویم اما این اطمینان را دارم که وقتی مردم متوجه بشوند، بسیار هیجان‌زده و خوشحال خواهند شد.

بابیانو در ادامه‌ی صحبت‌های خود می‌گوید که لزوماً همه‌ی پروژه‌های بعدی این استودیو، بازی‌های ترسناکی نخواهند بود بلکه شاید بتوان بیشتر آن‌ها را در ژانر «تریلر» یا «مهیج» قرار داد. آن‌ها چنین تصمیمی را گرفته‌اند تا بتوانند گستر‌ه‌ی مخاطبان آثارشان را هم بیشتر کنند. البته اگر بخواهیم آثار قبلی این استودیو را هم در نظر بگیریم، المان‌های ژانر «تریلر» بیشتر خودنمایی می‌کنند. او می‌گوید:

اگر شما به آثاری همچون رزیدنت اویل ۸، هل‌بلید ۲ و حتی به‌ نوعی بازی لست آو آس فکر کنید … این‌ها ژانری است که دوست داریم آثار خود را در آن ناحیه خلق کنیم و ما همچنان دوست داریم که DNA خود را با نشان دادن عناصر ترس، احساسات و چیزهایی که معمولاً از دید انسان پنهان می‌مانند، نشان دهیم. اما دوباره بگویم، ما دوست نداریم که محیط و فضا عنصر اصلی داستانمان باشد بلکه می‌خواهیم قصه‌گویی واقعی با شخصیت‌ها و اعمال آن‌ها داشته باشیم و چنین‌ چیزهایی را روایت کنیم. پروژه‌های آینده هم همچنان حس و حال بازی‌های «بلوبر تیم» را خواهند داشت و همه‌ی افراد که به تجربه‌ی آن آثار بپردازند، متوجه چنین چیزی خواهند شد. با این حال، گرایش و توجه آن پروژه‌ها بیشتر از گذشته به‌سوی بازار گسترده خواهد بود.

استودیو «بلوبر تیم» چندی پیش بازی The Medium که طبق ادعای سازندگانش مایه‌های ترس روان‌شناختی را در خود دارد، برای کنسول‌های نسل بعدی ایکس‌باکس و کامپیوترها عرضه کرده است. مشخص نیست که پروژه‌ی بعدی این استودیو لهستانی چه خواهد بود اما گیمرها حدس و گمان‌هایی می‌زنند که شاید این استودیو مشغول ساخت اثری با محوریت بازی سایلنت هیل باشد و در واقع منظور از آن ناشر معروف هم شرکت کونامی بوده است. اگرچه دلیل اصلی این گمانه‌زنی به این خاطر است که مدت زیادی است شایعه‌ی بازگشت سری سایلنت هیل وجود دارد، اما اگر برخی از گفته‌ها و شواهد را کنار هم بگذاریم، شاید تا حدی این گمانه‌زنی دور از انتظار نباشد. ابتدا اینکه به نظر برخی بازی «مدیوم» کم‌وبیش شباهت‌هایی با فضای سایلنت هیل دارد، به‌خصوص موسیقی‌های آنکه ساخته‌ی آکیرا یامائوکا بوده است. یامائوکا را غالباً به خلق آهنگ‌های مجموعه‌ سایلنت هیل هم می‌شناسند. او چندی پیش در مصاحبه‌ای که البته مدتی بعد از انتشارش، پاک شد، اشاره کرده بود که بازی بعدی او در تابستان معرفی خواهد شد. البته ممکن است کار بعدی او ربطی به استودیو «بلوبر تیم» نداشته باشد.

نکته‌ی بعدی که می‌تواند ذهن ما را به‌سوی سایلنت هیل بکشاند، این است که توصیف گفته‌شده تا حد زیادی می‌تواند با وضع فعلی این مجموعه همخوانی داشته باشد. بعضی از ناشرها به نظر نمی‌رسد که برنامه‌ی جدی برای احیای مجموعه‌های ترسناک خود داشته باشند، به‌خصوص عنوان ترسناکی که به آثار «بلوبر تیم» نزدیکی داشته باشد یا اینکه شرکت‌هایی مثل کپکام هم چندین تیم برای توسعه‌ی بازی معروف ترسناک خود (رزیدنت اویل) دارند. از آن سمت، پس از رفتن کوجیما و از آن سمت ادامه نیافتن سری کسلوانیا، به غیر از سری بازی فوتبالی PES چیزی از تیم‌های توسعه‌ی کونامی ندیده‌ایم. در این شرایط، اگر کونامی بخواهد اثری در رابطه با سایلنت هیل خلق کند، عجیب نیست که به سراغ یک استودیو دیگر برود. در صورت این همکاری، آن سورپرایز گفته‌شده هم تا حدی محقق می‌شود.

البته، از آنجایی که استودیو «بلوبر تیم» صرفاً به یک «اثر ترسناک» اشاره کرده، احتمالاتی هم وجود دارد که این اثر معروف لایسنس‌شده‌ای از خارج از صنعت بازی‌های ویدیویی باشد که با یک ناشر معروف تولید شده یا اینکه این اثر کاملاً جدید و تازه‌ای باشد که یک ناشر خاص آن را به انتشار می‌رساند.

با وجود این، فعلاً همه‌ی این‌ها حدس و گمان است و باید تا معرفی پروژه‌ی بعدی این استودیو منتظر بمانیم. نظر شما چیست؟ به نظر شما استودیو Bloober Team مشغول ساخت چه اثری است؟

