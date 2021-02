شبکه‌ی نتفلیکس اعلام کرده که یک سریال انیمه‌ای از روی بازی دوتا ۲ در حال ساخته شدن است. پخش این سریال نه قسمتی در تاریخ ۲۵ مارس (۵ فروردین) آغاز خواهد شد.

سال‌هاست که بازی دوتا ۲ از محبوب‌ترین بازی‌های آنلاین در مملکت ما به شمار می‌رود. این بازی در سبک MOBA ساخته شده و بیش‌تر از صد شخصیت قابل‌بازی دارد. در ساخت شخصیت‌ها و دنیای این بازی داستان‌هایی وجود دارد اما شرکت ولو همیشه اولویت اصلی توسعه‌ی این بازی را به گیم‌پلی داده. حالا قرار است سریالی بر اساس بازی دوتا ۲ ساخته شود تا غنی بودن داستان این بازی کمی بهتر شود و ماجراهای بیش‌تری از دنیای بازی دوتا ۲ را شاهد باشیم.

این سریال «دوتا: خون اژدها» (Dota: Dragon’s Blood) نام دارد و در حقیقت حول محور شخصیت «دراگون نایت» (Dragon Knight) ساخته شده. شبکه‌ی نتفلیکس همچنین تیزری از انیمه‌ی دوتا ۲ منتشر کرده. در این تیزر می‌توانیم شخصیت‌های مختلفی از این بازی مانند میرانا، لونا و اینوکر را ببینیم.

همچنین برای این که این سریال بیش‌تر به دنیای بازی دوتا ۲ شبیه باشد آیتم‌هایی از این بازی در این انیمه جای گرفته‌اند. برای مثال در قسمتی از تیزر می‌بینیم که یکی از شخصیت‌ها از آیتم تلپورت درون بازی استفاده می‌کند. البته همه‌چیز این سریال عینا با بازی مشترک نیست و برای مثال شخصیت‌هایی در تیزر سریال دوتا: خون اژدها دیده می‌شوند که در بازی اصلی جای ندارند. این شخصیت‌ها می‌توانند به تازگی دنیای سریال کمک کنند و بخش‌های جدیدی را از دنیای بازی دوتا ۲ را به نمایش بگذارند. حتی ممکن است در آینده به بازی اصلی راه پیدا کنند.

همیشه ساخت فیلم و سریال از روی بازی‌های ویدیویی یکی از فعالیت‌های سازنده‌ی بازی‌ها بوده. اکثر مواقع این عمل برای ایجاد درآمد بیش‌تر انجام شده. البته مدتی است که شرایط در حال بهبود یافتن است و حداقل فیلم و سریال‌هایی با کیفیت قابل‌قبول را می‌بینیم.

سریال دوتا: خون اژدها نه قسمت دارد و قرار است پخش آن از ۲۵ مارس (۵ فروردین) شروع شود. این سریال توسط استودیوی «میر» (Mir)، سازندگان سریال افسانه‌ی کورا و با همکاری شرکت «ولو» (Valve) ساخته شود.

در ادامه می‌توانید تیزر منتشر شده برای سریال «دوتا: خون اژدها» را تماشا کنید.

