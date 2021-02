بازی تاکتیکی Project Triangle Strategy برای نینتندو سوییچ معرفی شد

پس از اینکه اسکوئر انیکس بازی Octopath Traveler را در سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر کرد، این شرکت ژاپنی برای توصیف سبک گرافیکی آن، از عبارت «۲ بعدی اچ‌دی» سخن گفت و اعلام کرد که قصد دارد این راه را ادامه دهد. بازی Project Triangle Strategy تلاش دیگری از سوی اسکوئر انیکس در این مسیر است و زیبایی و چشم‌نوازی شیوه‌ی گرافیکی «۲ بعدی اچ‌دی» توصیف‌شده از سوی اسکوئر انیکس در آن دیده می‌شود.

جدیدترین اثر «۲ بعدی اچ‌دی» اسکوئر انیکس که در حال حاضر با نام Project Triangle Strategy معرفی شده، یک اثر در ژانر نقش‌آفرینی تاکتیکی است که قرار است تجربه خاصی را برای مخاطب ارائه دهد. این بازی برای عرضه در سال ۲۰۲۲ برای کنسول نینتندو سوییچ در نظر گرفته شده است. جالب اینجاست که وظیفه‌ی انتشار این اثر در غرب برعهده‌ی نینتندو خواهد بود. همچنین دارندگان نینتندو سوییچ می‌توانند هم‌آکنون از طریق فروشگاه‌ الکترونیکی نینتندو (Nintendo eShop.) نسخه‌ی نمایشی (دمو) این بازی را دریافت کنند.

بر اساس تریلر منتشر شده، به نظر می‌رسد که گیم‌پلی بازی Project Triangle Strategy برای افرادی که به بازی‌های نقش‌آفرینی تاکتیکی همچون Fire Emblem: Three Houses علاقه دارند، آشنا باشد و تشابهاتی در آن دیده شود. آثاری که در آن گیم‌پلی چالش‌برانگیز اهمیت فراوانی دارد. شما باید به‌درستی و با تاکتیک مناسب به چینش افراد خود بپردازید و به دشمنان حمله یا در برابر آن‌ها دفاع کنید. در این اثر مکانیک‌های بازی و استفاده صحیح مخاطب از آن‌ها مانند هر بازی تاکتیکی دیگر اهمیت فراوانی دارد. همچنین اسکوئر انیکس وعده داده که بازی دارای تصمیم‌ها و عواقب بسیار زیادی خواهد بود و این تصمیم‌ها می‌توانند در سرنوشت جهان خیالی بازی تاثیرگذار باشند. اگرچه، شیوه و استایل بازی متفاوت است، اما با مشاهده‌ی تریلر آن و همین‌طور توضیحات ارائه‌شده، طبیعی است که تا حدی به یاد بازی معروف Final Fantasy Tactics هم بیفتیم.

شما در بازی Project Triangle Strategy در نقش Serenoa، وارث پادشاهی گلن‌بروک، هدایت و فرماندهی گروهی از جنگ‌جویان را برعهده دارید. در مواقعی که با تهدیدات جدی و شرایط دشوار رو‌به‌رو می‌شوید، افراد گروه شما در تصمیم‌ها رای‌ خواهند داد. دوستان و تصمیم‌هایی که در طول بازی اتخاذ می‌کنید، در سرنوشت کلی سرزمین و قاره بسیار حائز اهمیت است.

بازی Octopath Traveler که سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شد، توانست هم مورد توجه منتقدین مختلف قرار بگیرد و هم با استقبال مخاطبان مواجه شود. آن بازی با داستان درگیرکننده و شخصیت‌های گوناگون و جذابش توانست به موفقیت زیادی برسد و باعث شود که اسکوئر انیکس تصمیم بگیرد تا ساخت مجموعه بازی‌های «۲ بعدی اچ‌دی» خود را ادامه دهد. بازی Project Triangle Strategy قدم بعدی اسکوئر انیکس در این راه است که قصد دارد دوباره نوستالژی بازی‌های قدیمی و به‌یادماندنی تاکتیک‌محور نقش‌آفرینی را زنده کند. اتفاقی که به نظر می‌رسد در صورت تحقق آن، با استقبال خوبی هم مواجه شود.

می‌توانید تریلر معرفی Project Triangle Strategy را در ادامه ببینید.

