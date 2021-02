ساخت سایلنت هیل بعدی به یک استودیوی برجسته ژاپنی سپرده شده است

در این سال‌های اخیر طرفداران بازی‌ سایلنت هیل و همچنین دیگر آثار برجسته‌ی شرکت کونامی به خاطر بی‌خیالی این شرکت نسبت به این بازی‌های ارزشمند، دل خوشی از کونامی نداشته‌اند و با افسوس سرنوشت بازی‌های موردعلاقه‌ی خود را دنبال کرده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد که بازار شایعات در این روزها کاملاً طبق میل گیمرها و طرفداران کونامی پیش می‌رود. طبق اخبار جدید، به نظر می‌رسد که شرکت کونامی ساخت اثر جدید از بازی محبوب سایلنت هیل را به یک توسعه‌دهنده شناخته‌شده و برجسته‌ی ژاپنی محول کرده است.

اخیراً پیوتر بابیانو، مدیرعامل استودیو لهستانی «بلوبر تیم» که سازنده‌ بازی «مدیوم» است، در گفتگویی اعلام کرده بود که پروژه‌ی جدید آن‌ها که بیش از یک سال است که استودیو مشغول آن است، یک عنوان ترسناک دیگر خواهد بود که در ساخت آن با یک ناشر معروف همکاری شده است. این سخن باعث شد که حدس بزنیم که این استودیو لهستانی هم‌اکنون در حال همکاری با کونامی برای ساخت مجموعه‌ بازی سایلنت هیل است. اگرچه درستی یا نادرستی این حدسیات مشخص نشده، اما اکنون گزارش دیگری منتشر شده که اوضاع را بسیار جالب‌تر کرده است.

طبق گزارش اخیر سایت VGC، این خبرگزاری ادعا می‌کند که شرکت کونامی ساخت اثری با محوریت بازی سایلنت هیل را به یک استودیو معروف و برجسته‌ی ژاپنی برون‌سپاری کرده است. اثری که‌ ادعا شده در فصل تابستان به‌صورت رسمی معرفی خواهد شد.

اگر بخواهیم این دو خبر را در کنار یکدیگر بگذاریم و فرض بگیریم که حدس و گمان‌ها درباره‌ی بازی جدید «بلوبر تیم» و همین‌طور گزارش اخیر سایت VGC درست باشد، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که این احتمال وجود دارد که در حال حاضر دو اثر با محوریت سایلنت هیل از سوی دو استودیو متفاوت در حال ساخت است. اگرچه گزارش این سایت خبری به نظر صحیح می‌رسد اما به‌ هر حال نمی‌توانیم با قطعیت در مورد هر دو خبر گمانه‌زنی کنیم. با این وجود، یکی از منابع‌ داخلی صنعت که با نام مستعار Dusk Golem شناخته می‌شود، خبر سایت VGC را به‌نوعی تائید کرده و او هم این احتمال را داده که ممکن است دو بازی از مجموعه‌ی سایلنت هیل در دست ساخت باشد.

دو فرد ناشناس که اطلاعاتی از این موضوع در اختیار داشته‌اند، جزییاتی را در مورد برنامه‌های شرکت کونامی به سایت VGC اعلام کرده‌اند. به گفته‌ی آن‌ها، کونامی در گذشته با استودیو «سوپرمسیو اینترتینمت» که ساخت بازی «آنتیل داون» را در کارنامه دارند، مذاکراتی برای ریبوت این مجموعه داشته است اما مذاکرات آن‌ها به نتیجه نرسیده است و قراردادی امضا نشده است. طبق گفته‌‌ این منابع، ظاهراً استودیو «سوپرمسیو اینترتینمت» قصد داشته اثر اپیزودیکی در رابطه با این مجموعه خلق کند اما با به نتیجه نرسیدن آن مذاکرات، پروژه‌ی دیگر خود یعنی مجموعه بازی آنتالوژی The Dark Pictures را دنبال کرده است.

منبع متفاوتی هم به این وب‌سایت اعلام کرده که اثری که استودیو ژاپنی اشاره‌شده آن را می‌سازد، قرار است مسیر متفاوتی نسبت به بازی‌های قبلی این مجموعه بازی معروف داشته باشد.

نکته‌ی جالب دیگر اینجاست که آکیرا یامائوکا، آهنگساز معروف سایلنت هیل، به‌تازگی در گفتگویی اشاره کرده بود که اثر بعدی او در تابستان معرفی خواهد شد و این اثر چیزی است که طرفداران از آن هیجان‌زده خواهند شد و برایش انتظار خواهند کشید. این گفتگو به‌نوعی با این گزارش جدید همخوانی دارد.

شایعات ساخت قسمت جدیدی از مجموعه‌ی سایلنت‌ هیل به‌تازگی به ‌وجود نیامده است. اولین زمزمه‌های آن سال گذشته پس از انتشار گزارشی در سایت Rely on Horror و پس از آن ادعای فردی با نام کاربری KatharsisT در انجمن ریست‌ارا شروع شد و پس از تائید اولیه آن کاربر در ریست‌ارا، این شایعات قوت گرفت اما تاکنون هیچ خبری رسمی و دقیقی از آن منتشر نشده است. این کاربر ادعا می‌کند که استودیو ژاپن سونی در حال ساخت یک بازی بر اساس سری سایلنت هیل است. اگرچه این خبر با شواهد گزارش جدید منتشر‌شده شباهت‌هایی دارد اما تا معرفی رسمی نمی‌توانیم به‌راحتی آن را قبول کنیم و به آن دامن بزنیم. همچنین می‌توانیم احتمال را هم در نظر بگیریم که شاید منظور این منبع جدید، «کوجیما پروداکشنز» بوده است اما با توجه به حواشی و اتفاقات پیش‌آمده میان کوجیما و کونامی، این همکاری در حال حاضر شاید احتمال کمتری داشته باشد. در حال حاضر نمی‌توانیم به‌صراحت بگوییم که استودیو ژاپن سونی یا استودیو لهستانی «بلوبر تیم» یا هر دوی آن‌ها مشغول ساخت بازی جدیدی با محوریت سری سایلنت هیل هستند یا خیر اما به احتمال زیاد پس از همه‌ی این شایعه‌ها بتوانیم با اطمینان بگوییم که در حال حاضر اثری از این مجموعه به‌نوعی در حال ساخت است. حال اینکه توسط چه استودیویی و به چه شیوه‌ای، این را باید منتظر اخبار رسمی بمانیم.

بازسازی متال گیر سالید؛ از شایعات تا تخیلات

نکته‌ی جالب دیگر این است که سایت VGC با به‌روزرسانی گزارش خود، اعلام کرده که علاوه بر سایلنت هیل، کونامی برنامه‌هایی را برای بازگرداندن بازی‌های کسلوانیا و متال‌ گیر سالید در نظر گرفته است و قصد دارد ساخت آن‌ها را به استودیوها و شرکت‌های دیگر برون‌سپاری کند. اگرچه، این شایعه تأکید می‌کند که در صورت صحت این گزارش جدید فاصله‌ی زیادی تا عرضه و بازگشت متال گیر سالید یا کسلوانیا خواهیم داشت. این گزارش هم کم‌وبیش با یکی از ادعاهای همان منبعی که اشاره کرده بود سونی در حال ساخت یک بازی سایلنت هیل است، شباهت‌هایی دارد؛ زیرا این کاربر مدتی پیش در فروم ریست‌ارا گفته بود که ریمیک بازی متال گیر سالید توسط استودیو «بلوپوینت گیمز» در حال ساخت است؛ استودیویی که به‌تازگی بازی «دیمونز سولز» را به‌صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۵ بازسازی کرده است.

The post ساخت سایلنت هیل بعدی به یک استودیوی برجسته ژاپنی سپرده شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala