اگر شما از ده سال گذشته صنعت گیم را دنبال می‌کنید احتمالا چندین بار نام Phil Harrison را شنیده‌اید. وی از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۸ در شرکت سونی کار می‌کرده است و پس از آن همکاری کوتاهی با Atari و Gaikai داشته است. در سال ۲۰۱۲ به مایکروسافت پیوست تا زمانی که در سال ۲۰۱۵ از آن نیز جدا شد. در طی مراسمی در بارسلونا فیل هریسون مصاحبه‌ای با Gamereactor انجام داده است. در زیر می‌توانید نظر وی را درباره‌ی کنسول‌های نسل هشت مشاهده کنید:

وی در ادامه عملکرد سوییچ را در تجربه‌ی شخصی خود و خانواده‌اش توضیح داده است:

بر اساس تجربه‌ی شخصی می‌توانم بگویم، با داشتن دو پسر شش و هشت ساله سوییچ قطعا بهترین انتخاب برای خانه‌ی من است. پسر بزرگم ساعت‌ها مشغول تجربه‌ی The Legend of Zelda: Breath of the Wild است و ساعات بسیار دیگری باهم دیگر Mario Kart 8 Deluxe بازی می‌کنند. من فکر می‌کنم سوییچ تا مدت‌ها کنسول مورد علاقه من در خانه باشد.

پسر بزرگم به تازگی با کنسول‌های پیشرفته ساعاتی را به تجربه‌ی فورزا و فیفا ۱۷ می‌پردازد. هم‌چنین قابلیت صفحه نمایش خود سوییچ نیز بسیار سودمند است. البته ما برخلاف خیلی از افراد بیشتر از یک تلویزیون در خانه داریم. به نظر من این قابلیت یکی از کارآمد ترین قابلیت‌های سوییچ است.