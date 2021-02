مدتی پیش از ساخت بزرگ‌ترین بازی تک‌نفره‌ی کشور چین به نام «اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ» (Black Myth: Wukong) با خبر شدیم. حالا هنوز حتی این بازی منتشر نشده و یک شرکت چینی شروع به ساخت یک بازی موبایلی که تقلیدی واضح از اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ است کرده. البته کاملا مشخص است که این بازی واقعی نیست.

با وجود این که چینی‌ها را عموما با جنس‌های کپی شده و بی‌کیفیت می‌شناسیم اما حقیقتا این کشور در حال توسعه‌ یافتن است و در بخش‌های مختلفی از صنعت دنیا در حال بزرگ‌تر شدن است. برای مثال به خوبی می‌بینیم که کشور چین در حال قبضه کردن بازار گوشی‌های موبایل هوشمند است. پای پیشرفت‌های کشور چین به صنعت ساخت بازی‌های ویدیویی نیز کشیده شده. کشور چین سال‌هاست که چراغ‌خاموش مهارت‌های مهندس‌ها و هنرمندان خود را افزایش داده و مدتی پیش باخبر شدیم که این کشور در حال ساخت یک بازی تراز اول است.

می‌توان گفت بازی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ اولین بازی بزرگ کنسولی کشور چین است. با وجود این که انتشار اولین تریلر این بازی اصلا به قصد ایجاد هیجان و سروصدا نبود اما پخش شدن تریلر این بازی در اینترنت، تمام رسانه‌های گیمینگ دنیا را لرزاند. پیشنهاد می‌کنیم همین حالا بروید و تریلر این بازی را تماشا کنید تا بدانید در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم.

چینی‌ها با بازی Black Myth برق از سر همه پراندند؛ گیم‌پلی آن را از دست ندهید

البته ساخت یک بازی باکیفیت قرار نیست مسیر زندگی تمام چینی‌ها را متحول کند. طبق رسم همیشگی چینی‌ها، کپی‌کاری‌های بی‌کیفیت از هر چیز موفقی باید رخ دهد. یک استودیوی چینی تریلر کوتاهی از یک بازی «موبایلی» منتشر کرده که شباهت بسیار زیادی به بازی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ دارد.

حقیقتا این بازی یک تقلب بی‌شرمانه از افسانه‌ی سیاه است که فقط به قصد سوار شدن روی موج موفقیت این بازی ساخته شده. هر قطعه از این تریلر به وضوح با تقلب از روی بازی افسانه‌ی سیاه: ووکانگ ساخته شده. البته باید تلاش سازندگان این تریلر را به خاطر کیفیت خوب کارشان ستایش کنیم اما حقیقتا واضح است که این بازی دروغی بیش نیست.

داشتن گرافیک بسیار بالایی که در این تریلر به نمایش آمده و پیاده‌سازی آن به عنوان یک بازی موبایلی، امری فراتر از محال است. چیزی که در این تریلر می‌بینیم بیش‌تر شبیه به بازی‌های پلی‌استیشن ۴ است تا اثری موبایلی. حتی اگر دقت کنیم می‌بینیم که فشرده شدن دکمه‌های لمسی این بازی کاملا الکی است و کارهای شخصیت اصلی بازی به طور کامل با فشرده شدن دکمه‌ها همخوانی ندارند.

با وجود این که دیدن یک بازی موبایلی کپی شده از روی بازی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ تنفسی جالب بود اما حقیقتا باید به دنیای واقعی باز گردیم. حتی خود بازی اسطوره‌ی سیاه: ووکانگ به نظر خیلی از افراد واقعی نیست و صرفا یک کمپین تبلیغاتی بزرگ برای نمایش قدرت کشور چین است. البته در مقابل این گمانه‌زنی‌ها، سازندگان این بازی چند وقت پیش تریلر جدیدی از بازی ووکانگ منتشر کردند اما برای رسیدن به واقعیت هیچ چاره‌ای بجز صبر کردن نداریم. بازی اسطوره‌ی سیاه تاریخ عرضه‌ی دقیق ندارد. حتی کنسول‌های مقصد آن مشخص نشده و نمی‌دانیم بجز کامپیوترهای شخصی برای چه کنسول‌هایی عرضه خواهد شد.

در ادامه می‌توانید تریلر بازی تقلبی چینی را که از روی افسانه‌ی سیاه ووکانگ ساخته شده ببینید.

دانلود mp4

منبع: توییتر

The post بازی Black Myth نیامده کپی شد؛ چینی‌ها به خودشان هم رحم نمی‌کنند! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala