کدمسترز به الکترونیک آرتز پیوست؛ فرمول یک، درت و گرید همگی برای EA شدند

پس از کش‌وقوس‌های فراوان و رقابت الکترونیک آرتس و تیک-تو برای تصاحب شرکت کدمسترز، بالاخره همان‌طور که انتظار می‌رفت و از مدتی پیش اعلام شده بود، EA پیشنهاد بالاتری ارائه داد و این رقابت را پیروز شد. حال الکترونیک آرتس به‌صورت رسمی ورود کدمسترز و استودیوهایش را به مجموعه‌ی خود خوش‌آمد گفته است و قرارداد خرید کدمسترز را نهایی کرده است.

الکترونیک آرتس (EA) در نهایت قرارداد خرید شرکت بریتانیایی کدمسترز را نهایی کرد تا این شرکت و استودیوهایش به جمع زیرمجموعه‌های الکترونیک آرتس اضافه شوند. در بیانیه‌ی خبری جدید منتشر شده از سوی EA اعلام شده که قیمت این قرارداد ۶۰۴ پنس (معادل ۸.۳۷ دلار) به ازای هر سهم عادی کدمسترز بوده که در مجموع ارزش کلی این قرارداد را به ۱.۲ میلیارد دلار رسانده است.

در بیانیه‌های قبلی، هیئت‌مدیره‌ی کدمسترز و مدیر الکترونیک آرتس این قرارداد را به نفع هر دو شرکت دانسته بودند و از نتایج احتمالی آن ابراز خشنودی کرده بودند. هدف EA با این خرید یکه‌تازی در بازی‌های مسابقه‌ای است و از آن سمت کدمسترز هم به این نکته امید دارد که با پشتیبانی ناشر بزرگی مثل EA بتواند با خیال راحت‌تر به تولید بازی‌های معروف خود بپردازد یا گستره‌ی مخاطبان خود را با وجود تبلیغات عظیم‌تر بیشتر کند. البته، وقتی که ابتدا قرار بود تیک‌-تو، شرکت کدمسترز را تصاحب کند، در آنجا هم‌چنین سخنانی گفته شده بود. با این وجود، کدمسترز به خاطر پیشنهاد مالی و همین‌طور شرایطی که الکترونیک آرتس پیشنهاد داده بود، این شرکت را انتخاب کرده است. دو هفته پیش، ۶۳ نفر از ۷۶ سهام‌دار کدمسترز (که ۹۹ درصد سهام این شرکت را در اختیار داشتند) موافقت خود را برای تصاحب این شرکت به‌وسیله‌ی EA اعلام کردند. در بخشی از بیانیه‌ی جدید منتشر شده، مدیرعامل کدمسترز اعلام کرده:

«امروز نقطه‌‌ی عطفی در تاریخ کدمسترز است و این روز هیجان‌انگیزی برای کارمندان و بازیکنان ما است. همکاری با EA به تیم ما این فرصت را خواهد داد که بتوانیم مجموعه‌های تحسین‌شده‌ی خود را به قله‌های جدیدی ببریم و آن را به مخاطبان بیشتری در جهان معرفی کنیم. در کنار هم می‌توانیم چشم‌انداز بازی‌های ریسینگ را دوباره تعریف کنیم و تجربه‌های جذابی را برای طرفداران این بازی‌ها در سراسر جهان خلق کنیم.»

اگرچه این روزها کدمسترز بیش از همه به خاطر مجموعه بازی‌های مسابقه‌ای (ریسینگ) معروف خود نظیر «فرمول ۱»، گرید و «درت» شناخته می‌شود، اما این استودیو قدیمی و با تجربه در سال ۱۹۸۶ میلادی به دست دیوید و ریچارد دارلینگ تأسیس شد و روی ساخت آثار متفاوتی کار کرده است. به‌ نظر می‌رسد که الکترونیک آرتس هم قصد دارد روی بازی‌های ریسینگ این شرکت تمرکز کند زیرا در گذشته هم اعلام شده بود که آن‌ها با این خرید قصد دارند پرچم‌دار بازی‌های ریسینگ در سراسر جهان باشد و تجربه‌ی چنین بازی‌هایی را سالیانه در فهرست بازی‌های خود داشته باشند. به همین خاطر احتمالاً آن‌ها از آثاری مثل شوتر تاکتیکی و نظامی Operation Flashpoint چشم‌پوشی خواهند کرد یا آن را در بهترین حالت به یک بازی موبایل تبدیل خواهد کرد.

این خرید می‌تواند همانند یک شمشیر دو لبه جنبه‌های مختلفی داشته باشد. از طرفی، با توجه به سابقه‌ای که در این سال‌ها از الکترونیک آرتس سراغ داشته‌ایم، می‌توانیم نگران باشیم که این شرکت برای بازی‌های معروف مسابقه‌ای کدمسترز، پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای سنگینی را در نظر بگیرد یا حتی با تحمیل بسته‌های الحاقی کمی برای مخاطب دردسرساز شود. همچنین با توجه به بخش‌ بسیار پر سود «آلتیمیت تیم» بعید نیست که الکترونیک آرتس بخواهد با اعمال چنین بخشی به نهایت سوددهی از این بازی‌ها دست پیدا کند. علاوه بر این‌ها، وضع بعضی از استودیوهای الکترونیک آرتس در این چند سال اخیر هموار نبوده و گاه این استودیوها با چالش و مشکلاتی زیادی روبه‌رو بوده‌اند که در مواقعی دلایل مدیریتی الکترونیک آرتس نقش بسزایی در این عملکرد داشته است.

در کنار این موارد احتمالی که شاید کمی هم بدبینانه‌ باشند، این خرید می‌تواند عواقب مثبتی هم در پی داشته باشد. ابتدا، همان‌طور که مدیران هر دو شرکت اعلام کردند، این قضیه می‌تواند منابع کدمسترز را در خلق بازی و در نشر آن برای سراسر جهان گسترش دهد تا با پشتیبانی مالی EA و همین‌طور بهره‌وری از تکنولوژی‌هایش، سطح کیفی بازی‌های خود را ارتقا دهد. همچنین، از آنجایی که به استعداد و توانایی استودیو‌های کدمسترز در خلق بازی‌های ریسینگ اعتماد داریم، می‌توانیم بسیار امیدوار باشیم که اکنون الکترونیک آرتس مجموعه بازی پرطرفدار و محبوب نید فور اسپید (Need For Speed) را به کدمسترز و استودیوهایش بسپارد تا بلکه بعد از سال‌ها شاهد احیای جدی و بازگشت قدرتمند این مجموعه بازی قدیمی باشیم.

