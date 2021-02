The Sinking City به PS5 آمد؛ دعواهای حقوقی دور زده شدند

استودیوی «فراگ‌ویرز» (Frogwares) اعلام کرد که موفق شده تا جدیدترین بازی منتشر شده‌ی خود را برای کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر کند. نسخه پلی‌استیشن ۵ بازی سینکینگ سیتی از قابلیت‌های این کنسول استفاده می‌کند و با وجود دعواهای اخیر، از طریق فروشگاه سونی قابل‌خرید است.

بازی سینکینگ سیتی از آثار خوب ساخته شده در دنیای داستان‌های «اچ.پی. لاورکرفت» (H.P. Lovecraft) به شمار می‌رود و توسط استودیوی سازنده‌ی بازی‌های ماجرایی شرلوک هلمز ساخته شده. این بازی همانند دیگر بازی‌های استودیوی فراگ‌ویرز در سبک ماجرایی است و پس‌زمینه‌های جنایی و کارآگاهی دارد. با وجود این که بازی سینکینگ سیتی از نظر داستانی کیفیت بالایی دارد و اکثر بازی‌کنان را راضی کرده اما برخی از بخش‌های این بازی مانند گشت‌وگذار و گیم‌پلی، جای کار بیش‌تری دارند.

در کل این بازی برای بسیاری از دوستداران داستان‌های لاوکرفت جذاب است و طرفداران خود را دارد اما متاسفانه سازندگان این بازی مدت‌هاست که درگیر یک دعوای قضایی هستند. این دعوا میان تیم توسعه‌دهنده و تهیه‌کنندگان بازی سینکینگ سیتی صورت گرفته و منجر به حذف شدن این بازی از بسیاری از فروشگاه‌ها شده. حتی با وجود این که سازندگان این بازی به شکل مقطعی موفق شدند تا بازی خود را به فروشگاه‌ها بازگردانند، دوباره دعوای حقوقی بالا گرفت و بازی از قفسه‌ی مجازی و حقیقی فروشگاه‌ها برداشته شد.

حالا سازندگان بازی سینکینگ سیتی موفق شده‌اند تا این بازی را برای پلی‌استیشن ۵ دوباره عرضه کنند. این نسخه‌ی جدید ویژگی‌هایی مخصوص به کنسول پلی‌استیشن ۵ دارد و می‌توان گفت که نسخه‌ی نسل بعدی این بازی است. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی سینکینگ سیتی وضوح تصویر ۴K کامل دارد و با نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌شود. همچنین به لطف قدرت بالای سخت‌افزار و حافظه‌ی سریع کنسول پلی‌استیشن ۵، گرافیک این بازی افزایش یافته و سرعت بارگذاری‌ها بهتر شده. سازندگان این بازی از قابلیت‌های کنترلر این کنسول، یعنی دوال‌سنس نیز غافل نشده‌اند و از آن‌ها در بازی خود استفاده کرده‌اند.

تیم فراگ‌ویرز برای عرضه‌ی بازی سینکینگ سیتی روی کنسول پلی‌استیشن ۵ مجبور شده‌اند تا خودشان دست به کار شوند و این بازی را بدون تهیه‌کننده منتشر کنند. با وجود این که نسپردن مسئولیت عرضه‌ی این بازی به تهیه‌کننده‌ها باعث آزادی استودیوی فراگ‌ویرز شده اما از سمت دیگر امکان ارتقا دادن نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ این بازی به نسخه‌ی نسل بعدی وجود نخواهد داشت. در فروشگاه پلی‌استیشن، نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و ۵ این بازی شناسه‌های متفاوتی دارند و هنوز حقوق نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ در دست تهیه‌کننده‌ی قبلی این بازی قرار دارد؛‌ به همین دلیل دیگر نمی‌توان با داشتن نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ به نسخه‌ی نسل بعدی دست پیدا کرد. چیزی که در بسیاری از بازی‌های مشترک میان این دو کنسول ممکن است.

نسخه‌ی نسل بعدی بازی سینکینگ سیتی همین حالا به قیمت ۵۰ دلار برای پلی‌استیشن ۵ قابل‌دریافت است. این بازی یک نسخه‌ی لوکس هم دارد که ۱۵ دلار گران‌تر است. این نسخه‌ی لوکس چند ماموریت اضافه و چند آیتم اضافه مانند لباس و اسلحه در خود دارد. وضعیت بازی سینکینگ سیتی روی پلتفرم‌های دیگر هنوز مشخص نشده و وضعیت این بازی در حال حاضر معلق است. البته جدا از دعواهای بازی سینکینگ سیتی، تیم استودیوی فراگ‌ویرز در حال حاضر درگیر توسعه‌ی بازی شرلوک: فصل اول هستند.

می‌توانید در ادامه تریلر و تصاویر نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی The Sinking City را ببینید.

