برای طرفداران بازی World of Warcraft یا به فارسی «دنیای وارکرفت» که از تجربه‌ی رترو این بازی در قالب World of Warcraft Classic لذت می‌برند، بلیزارد به‌تازگی محتوای هیجان‌انگیزی معرفی کرده است. در جریان مراسم بلیزکان آنلاین، شرکت بلیزارد تجربه‌ی این بازی و حس و حال رترو آن را با معرفی نسخه‌ی کلاسیک اولین بسته‌ی الحاقی «دنیای وارکرفت» یعنی Burning Crusade، افزایش داده است.

بسته‌ی الحاقی The Burning Crusade در واقع اولین پچ بزرگ بازی World of Warcraft بوده که در سال ۲۰۰۷ میلادی برای این بازی عرضه شد. این بسته‌ی الحاقی‌ دو گروه جدید Blood Elf و Draenei را به بازی اضافه کرد؛ گروه‌هایی که نه‌تنها نزد کاربران محبوبیت داشتند بلکه یکی از آن‌ها نقش بسیار بزرگی در داستان و افسانه‌های بازی‌های وارکرفت ۲ و وارکرفت ۳ ایفا می‌کرد. با این معرفی، اکنون کاربران می‌توانند همانند سال ۲۰۰۷ اولین بسته‌ی الحاقی بازی را در World of Warcraft Classic تجربه کنند.

بلیزارد در مراسم بلیزکان آنلاین (BlizzConline) اعلام کرد که بازی World of Warcraft Classic قرار است با این بسته‌ی الحاقی که در همان سبک و استایل رترو عرضه خواهد شد، به‌روزرسانی شود. به‌ گفته‌ی بلیزارد، World of Warcraft: Burning Crusade Classic در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد و به این ترتیب دوباره می‌توانید همچون سال ۲۰۰۷ به دنیای خاطره‌انگیز Outland، زادگاه تمامی ارک‌ها، قدم بگذارید و ماجراهای مختلفی را تجربه کنید.

این بسته‌ی الحاقی به شما این امکان را خواهد داد که در نقش فکشن‌های جدید Blood Elf یا Draenei بازی «دنیای وارکرفت: کلاسیک» را تجربه کنید. محتوای بسته‌ی الحاقی Burning Crusade به‌ مرور و در فازهای مختلفی عرضه خواهد شد. این بدان معناست که جامعه طرفداران بازی می‌توانند خود را برای آغاز دوباره رویدادهایی مانند Black Temple و Sunwell آماده کنند. همچنین ویژگی‌ها و سیستم‌هایی مانند Arena PvP (مبارزه بازیکن در مقابل بازیکن) و jewelcrafting (جواهرسازی) را مجدداً برای بازی «دنیای وارکرفت کلاسیک» معرفی کرده است. بازیکنان می‌توانند نبردهای ۲ در مقابل ۲، ۳ در مقابل ۳ یا ۵ در مقابل ۵ را تجربه کنند. همچنین شیوه‌ی یافتن بازیکنان برای چنین نبردهایی کاملاً به‌روزرسانی شده و با فناوری‌های امروزی بلیزارد شما قادر خواهید بود تا در مدت کوتاهی وارد یک نبرد شوید.

انتخاب حضور یا عدم حضور در بسته‌ی الحاقی Burning Crusade برای بازیکنان بازی World of Warcraft Classic محفوظ خواهد ماند. یعنی، بازیکنان می‌توانند شخصیت خود را در همان نسخه‌ی پایه‌ی بازی «دنیای وارکرفت کلاسیک» نگه دارند یا آن را به این بسته‌ی الحاقی انتقال دهند.

بازی World of Warcraft: The Burning Crusade Classic از سرویس‌های اشتراک‌ بازی دنیای وارکرفت پشتیبانی خواهد کرد. این یعنی اگر شما نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌ی کلاسیک را داشته باشید، محتوای این بسته‌ی الحاقی به‌‌صورت رایگان در دسترس شما قرار خواهد گرفت و نیاز نیست هزینه‌ی دیگری انجام دهید.

بخشی از این معرفی در کنار به‌روزرسانی بسته‌ی الحاقی Shadowlands، قبل از برگزاری مراسم بلیزکان آنلاین لو رفته بود. بازی «دنیای وارکرفت کلاسیک» در سال ۲۰۱۹ معرفی شد و برای بازیکنان این فرصت را مهیا کرد تا بازی وارکرفت را همانگونه که در سال ۲۰۰۴ عرضه شد بود و با همان ماجراهای خاطره‌انگیزش تجربه کنند. با این حال، تنها تفاوت در این بود که کیفیت کلی کمی بهبود داده شده بود و اثر شکل امروزی‌تری پیدا کرده بود.

