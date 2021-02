سونی و پلی‌استیشن پروداکشنز رسما خبر از ساخت یک مجموعه‌ی سریالی بر اساس مجموعه بازی‌های «توییستد متال» (Twisted Metal) داده‌اند. سری بازی‌های توییستد متال را در کشورمان بیشتر به عنوان «ماشین جنگی پلی‌استیشن» می‌شناسیم؛ مجموعه‌ای که در آن تعداد زیادی راننده با خودروهای عجیب و غریب خود به جان یکدیگر می‌افتند.

ساخت این مجموعه‌ی سریالی از سوی شرکت «سونی پیکچرز تلویزیون» و «پلی‌استیشن پروداکشنز» آغاز شده. قرار است «رت ریس» (Rhett Reese) و «پاول ورنیک» (Paul Wernick) که اخیرا نویسندگی فیلم‌های ددپول و زامبی‌لند را برعهده داشته‌اند، به عنوان نویسنده روی سریال توییستد متال کار کنند. طبق گفته‌ی پلی‌استیشن پروداکشنز، این سریال در سبک کمدی اکشن ساخته خواهد شد و قصه‌ای مخصوص به خود خواهد داشت.

پلی‌استیشن پروداکشنز بازی‌های سونی را به فیلم و سریال تبدیل می‌کند

سریال توییستد متال، قصه‌ی شخصیتی را تعریف می‌کند که در دنیایی پساآخرالزمانی گیر افتاده است. شخصیت اصلی، بسته‌ای را دریافت می‌کند که قرار است در ازای رساندن آن به منطقه‌ای مشخص، پاداشی بزرگ دریافت کند؛ پاداشی که می‌تواند زندگی‌اش را به طور کلی تغییر و او را از این دنیای نابود شده، نجات دهد. او در این میان با یک دزد ماشین برخورد می‌کند و این دو با یکدیگر، در جاده‌های خطرناک دنیای سریال، به سمت مقصد خود حرکت و در این میان، با خودروهای دیگر به مبارزه مشغول می‌شوند.

یکی از شخصیت‌های اصلی سری بازی‌های توییستد متال یعنی Sweet Tooth در سریال وجود خواهد داشت. این شخصیت را با ظاهر دلقک مانندش و خودروی معروف او که یک وانت بستنی فروشی است، می‌شناسیم. او هم یکی از یکی خودروها و ضد قهرمان‌هایی است که قرار است در جاده، به شخصیت اصلی داستان حمله کند.

تهیه‌کنندگی سریال توییستد متال به «مایکل جاناتان اسمیت» سپرده شده است که اخیرا به عنوان تهیه‌کننده روی سریال «کبرا کای» کار کرده است. در کنار او هم‌چنین «ویل آرنت» به عنوان یکی دیگر از تهیه‌کنندگان سریال فعالیت می‌کند. سریال توییستد متال هم‌چنین توسط شرکت فیلم‌سازی او به نام Electric Avenue ساخته خواهد شد. «اسد قزلباش»، مدیر بازاریابی پلی‌استیشن و مدیر پلی‌استیشن پروداکشنز، «کارتر سوان»، مدیر تولید مجموعه بازی‌های پلی‌استیشن و «هرمن هولست»، مدیر استودیوهای بازی‌سازی سونی، همگی روی ساخت این سریال نظارت خواهند داشت.

بازیگران نقش جوئل و الی در سریال لست آو آس مشخص شدند

توییستد متال، دومین پروژه‌ی بزرگ سونی در تبدیل مجموعه بازی‌های خود به مجموعه‌ی سریالی محسوب می‌شود. شبکه‌ی تلویزیونی اچ‌بی‌او در حال حاضر ساخت سریال لست آو آس را شروع کرده است. از طرف دیگر هم اخیرا فیلم‌برداری فیلم آنچارتد به پایان رسیده است. پلی‌استیشن برنامه دارد تا مجموعه‌های متعدد دیگری را هم به صورت فیلم یا سریال به طرفداران ارایه کند و هدف تاسیس یک شرکت مجزا به نام پلی‌استیشن پروداکشنز هم دقیقا این موضوع بوده است.

منبع: Variety

