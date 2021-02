عربستان سعودی از «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی» خود استفاده کرده است و حدود ۳.۳ میلیارد دلار در سهام بعضی از شرکت‌های معروف بازی‌های ویدیویی از جمله شرکت‌های الکترونیک آرتس، تیک-تو اینتراکتیو و اکتیویژن بلیزارد سرمایه‌گذاری کرده است.

این اقدام توسط محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی که هدایت و مالکیت «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی» عربستان را بر عهده دارد، انجام شده است. آن‌ها با این اقدام میلیون‌ها دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا جای پای محکمی برای خود بگذارند هرچند سهمی که از این حرکت عاید آن‌ها شده، درصد کمی بوده است. اسناد نشان می‌دهد که «صندوق سرمایه‌گذاری عمومی» عربستان سعودی حدود ۱.۳ میلیارد دلار در شرکت اکتیویژن بلیزارد که ناشر بازی محبوب کال آو دیوتی است و همین‌طور ۱ میلیارد دلار در الکترونیک آرتس که بیش از همه با مجموعه بازی فوتبالی «فیفا» شناخته می‌شود، سرمایه‌گذاری کرده است. این ارقام به ترتیب ۳.۵ و ۲.۶ درصد از سهام کلی این شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. همچنین آن‌ها حدود ۸۲۵ میلیون دلار هم در تیک‌-تو، ناشر بازی جی‌تی‌ای، سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این رقم معادل ۳.۵ درصد سهام این شرکت است.

همچنین در نوامبر سال گذشته، MiSK Foundation (بنیاد میسک) که بن سلمان مدیریت آن را بر عهده دارد، حدود یک‌سوم از سهام شرکت ژاپنی معروف SNK را خریداری کرد؛ با این هدف که در نهایت بخش اعظمی از سهام این شرکت یعنی بیش از ۵۱ درصد را از آن خود کند. اگرچه شاید محمد بن سلمان به‌صورت صریح در چشم‌انداز خود برای ۲۰۳۰ عربستان سعودی سرمایه‌گذاری روی بازی‌های ویدیویی را ترسیم نکرده باشد اما مشخص است که سرمایه‌گذاری او در بازی‌ها، ورزش، ورزش‌های الکترونیک یا حتی کشتی حرفه‌ای هم در راستای ایجاد پروپاگاندایی بوده که عربستان سعودی را به‌عنوان یک کشور مترقی و در حال پیشرفت نشان دهد؛ در حالی که در واقعیت یک سلطنت ظالمانه، قرون‌وسطایی است.

اگر چه محمد بن سلمان در اوایل دوران تصدی خود به‌عنوان ولیعهد عربستان، در قالب شخصی اصلاح‌کننده شناخته می‌شد و حتی حق رانندگی برای زنان در عربستان را هم آزاد کرد اما پس از اتفاقات سال ۲۰۱۸ و اتهام قتل جمال خاشقچی، ژورنالیست واشنگتن‌پست، و همین‌طور ادامه‌ی حمله عربستان به یمن و نسل‌کشی مردم یمنی (با کمک ایالت متحده‌ی آمریکا و امارات)، موقعیت و اقبال عمومی او در جهان تحت‌الشعاع قرار گرفت. هرچند محمد بن سلمان در گذشته اعلام کرده بود که از سری بازی کال آو دیوتی لذت می‌برد، اما اکنون که سازمان سیا او را به قتل خاشقچی متهم کرده است و حمله به یمن هم ادامه داشته، گیمرها در انجمن‌ها و سایت‌های گیمینگ مختلف غالباً از این تصمیم و سرمایه‌گذاری‌های عربستان در این شرکت‌های معروف و حتی در شرکت SNK حمایت نکرده و نارضایتی خود را نشان داده‌اند.

تابستان سال گذشته هم ابتدا شرکت Riot یک قرارداد همکاری با عربستان سعودی منعقد کرد که در آن قرار بود در یکی از رویدادهای بازی «لیگ آو لجند»، پروژه‌ی شهر نئوم عربستان تبلیغ شود اما پس از حجم عظیم انتقادات شدید جامعه‌ی ورزش‌های الکترونیک (esports)، شرکت Riot مجبور شد قرارداد را لغو و با انتشار بیانیه‌ای به اشتباه خود اقرار کند.

منبع: Kotaku

