هیدئو کوجیما، خالق مجموعه بازی‌های متال گیر سالید و کارگردان دث استرندینگ، چه در داخل بازی‌های خود و چه بیرون آن، حرف زیاد می‌زند. مجموعه‌ای از مقالات و نوشته‌های کوجیما، دو سال پیش در قالب یک کتاب در ژاپن منتشر شدند و این کتاب قرار است تا پایان سال ۲۰۲۱ به زبان انگلیسی منتشر شود. ترجمه‌ی کتاب هیدئو کوجیما به انگلیسی، راه را برای بازگردانی آن به فارسی هم باز می‌کند تا با علایق این کارگردان و نویسنده‌ی ژاپنی بیشتر آشنا شویم.

کتاب هیدئو کوجیما در ژاپن با نام «ژن مستعد و میم‌های دوست‌داشتنی من» (The Gifted Gene and My Loveable Memes) منتشر شده بود. این کتاب، شامل تعدادی مقاله‌ی مختلف است که در آن کوجیما به فیلم‌ها، کتاب‌ها و موسیقی‌هایی می‌پردازد که روی او و ساخته‌هایش تاثیر گذاشته‌اند. کوجیما در مقالات خود بعضا به نقد و بررسی آثاری که معرفی می‌کند می‌پردازد و آن‌ها را کامل بررسی می‌کند. در کنار مقالات، این کتاب هم‌چنین یک گفتگوی طولانی بین «جن هوشینو» و کوجیما را در خود جای داده است.

در توضیح کتاب که توسط Viz Media به زبان انگلیسی ترجمه و منتشر می‌شود، آمده است:

«از همان زمانی که کودک بود، خالق متال گیر سالید و دث استرندینگ خود را در کتاب‌ها، موسیقی و فیلم غرق می‌کرد. این‌ها اشتیاقی بزرگ در هیدئو کوجیما برای داستان‌ها و قصه‌گویی به‌وجود آوردند و نتایج آن را می‌توانیم در بازی‌های بزرگ و مهم او ببینیم. در نقش موسس و مدیر یک استودیوی مستقل به نام کوجیما پروداکشنز، علاقه‌ی کوجیما به رسانه‌های مختلف نسبت به گذشته فرقی نکرده است. این مجموعه مقالات، به بررسی ریشه‌ی الهام‌های یکی از بزرگان صنعت بازی‌های ویدیویی می‌پردازند و دیدی تازه به ذهن یکی از مهم‌ترین افراد حال حاضر در جامعه‌ی فعلی به ما می‌دهد.»

نسخه‌ی انگلیسی کتاب کوجیما، مثل میان‌پرده‌های بازی‌هایش، اسمی بسیار طولانی دارد. کتاب کوجیما با نام «ژن خلاق: چگونه کتاب، فیلم و موسیقی خالق دث استرندینگ و متال گیر سالید را تحت تاثیر قرار داده است» منتشر خواهد شد.

تمام بازی‌های کوجیما، چه آن‌هایی که در دهه‌ی هشتاد میلادی ساخته و چه بازی‌های اخیر او، ارجاع‌هایی متعدد به فیلم‌ها و کتاب‌های مختلف دارند. کوجیما به ندرت نکته‌ای را در بازی‌های خود مشخصا توضیح می‌دهد و معمولا در پاسخ به اینکه از چه فیلم یا کتابی الهام گرفته، می‌گوید که این تاثیرات را نمی‌توان به یک فیلم یا کتاب خاص نسبت داد، بلکه آن‌ها نتیجه‌ی مصرف دهه‌ها رسانه‌ی مختلف هستند. امیدواریم کتاب کوجیما بتواند دیدی بهتر و کامل‌تر به ایده‌های متفاوت او برای بازی‌هایش به ما دهد.

استودیوی بازی‌سازی کوجیما پروداکشنز یک سالی است که کار روی پروژه‌ی بعدی خود را آغاز کرده است، ولی هیچ اطلاعاتی از این بازی جدید نداریم.

منبع: Siliconera

The post ژن خلاق، کتاب مقالات هیدئو کوجیما، ترجمه و منتشر می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala