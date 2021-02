عرضه‌ی بازی‌های انحصاری سونی روی کامپیوتر ادامه خواهد داشت. طبق گفته‌ی مدیر عامل پلی‌استیشن، بازی بعدی آن‌ها که قرار است روی کامپیوتر عرضه شود Days Gone است. سونی برنامه دارد تا بهار سال ۱۴۰۰ این بازی را روی کامپیوتر عرضه کند.

مثل هورایزن زیرو داون، می‌توانیم انتظار عرضه‌ی Days Gone روی استیم و اپیک گیمز استور را داشته باشیم.

«جیم رایان»، مدیر عامل پلی‌استیشن، اخیرا طی مصاحبه‌ای از ادامه‌ی جریان عرضه‌ی بازی‌های‌شان روی کامپیوتر خبر داده است. طبق گفته‌ی رایان، عرضه‌ی «هورایزن زیرو داون» (Horizon Zero Dawn) موفقیت‌های خوبی برای‌شان در پی داشته است. رایان اضافه کرده که افراد زیادی روی کامپیوتر از بازی راضی بوده و آن را تهیه کرده‌اند.

از طرف دیگر، رایان معتقد است که بازخورد منفی نسبت به عرضه‌ی بازی‌های ساخته‌ی سونی روی کامپیوتر، آن‌چنان بزرگ نبوده است، در نتیجه آن‌ها به تدریج این روند را ادامه خواهند داد.

رایان در این باره گفته است: «ما عرضه‌ی هورایزن زیرو داون روی کامپیوتر را از دو جهت بررسی کردیم. اول بحث انتشار بازی از سوی خودمان روی کامپیوتر بود. افراد از این حرکت خوش‌شان آمد و بازی را خریدند. هم‌چنین از دیدگاه جامعه‌ی پلی‌استیشن و طرفداران به این موضوع نگاه کرده و ذهنیت آن‌ها را بررسی کردیم. عکس‌العمل بزرگ و مخالفی در مقابل آن ندیدیم. در نتیجه قدم به قدم به همین سمت حرکت خواهیم کرد.»

بازی Days Gone سال گذشته به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شد. بازی با تهیه‌کنندگی پلی‌استیشن و توسط یکی از استودیوهای زیرمجموعه‌ی آن‌ها یعنی Sony Bend توسعه یافته است و همین موضوع است که عرضه‌ی آن را روی کامپیوتر عجیب و صد البته جذاب می‌کند. به‌طور کلی، اینکه جمعیت وسیع‌تری از گیمرها بتوانند به بازی‌های بیشتر دسترسی داشته باشند، حرکتی پسندیده است. صد البته که «هرمن هولست»، مدیر استودیوهای بازی‌سازی سونی، پیش از این گفته بود که آن‌ها با عرضه‌ی برخی از بازی‌های خود روی کامپیوتر و نشان دادن کیفیتی که بازی‌های پلی‌استیشن ارایه می‌دهد، نهایتا می‌توانند مخاطبان جدیدی برای پلتفرم پلی‌استیشن کسب و افراد جدیدی را جذب اکوسیستم کنند.

نقد و بررسی دیز گان (پادکست بازی)

به عنوان یک بازی زامبی-محور، Days Gone کیفیت بالای ساخته‌های سونی را در خود دارد و تلاش می‌کند تا قصه‌ای درگیر کننده، آن هم با کیفیت‌های بصری بسیار بالا تعریف کند؛ موضوعی که چندان در بازی‌های این سبک نمی‌بینیم. مبارزه با گروه‌های بسیار بزرگ از زامبی‌ها هم از بهترین بخش‌های Days Gone است. با این حال، در مقایسه با دیگر ساخته‌های سونی، Days Gone کمی در دیگر بخش‌ها کم می‌آورد.

تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر Days Gone در نظر گرفته نشده است. احتمالا می‌توانیم مثل هورایزن زیرو داون، انتظار عرضه‌ی این بازی روی دو فروشگاه استیم و اپیک گیمز استور را داشته باشیم.

