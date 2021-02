همین یکی دو ماه پیش بود که در قالب خبری از تاخیر در عرضه‌ی Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 گفتیم. قرار بود بازی نهایتا تا پایان سال ۲۰۲۱ عرضه شود، اما عرضه‌ی آن فعلا لغو شده است. وظایف ساخت Vampire: Bloodlines 2 از استودیوی سازنده‌اش یعنی «هاردسوت لبز» (Hardsuit Labs) سلب شده است و ادامه‌ی ساخت، با زمان عرضه‌ی نامشخص، در استودیوی دیگری دنبال گرفته خواهد شد.

این خبر ناراحت کننده را ساعاتی پیش شرکت «پارادوکس اینتراکتیو» منتشر کرد. تهیه‌کننده‌ی بازی Vampire: Bloodlines 2 اطمینان داده است که ساخت بازی ادامه دارد و این پروژه کاملا لغو نشده است. با این حال، پارادوکس مشخصا گفته است که خبری از عرضه‌ی آن در سال ۲۰۲۱ نخواهد بود.

این‌طور که پیداست، فاتحه‌ی بازی خوانده است و ۲۰۲۱ که هیچ، احتمالا نباید انتظار عرضه‌ی آن را داشته باشیم. در بیانیه‌ی منتشر شده از سوی پارادوکس، آمده است که ادامه‌ی ساخت بازی در استودیوی جدیدی شروع شده است، ولی هیچ حرفی از اینکه همکار تازه‌ی آن‌ها دقیقا چه کسی است، زده نشده.

پیغامی که تهیه‌کننده‌ی Vampire: Bloodlines 2 منتشرکرده، از این قرار است:

«همانطور که متوجه شده‌اید، زمان زیادی است که از بازی صحبت نکرده‌ایم. با در نظر گرفتن این نکته، پیش از هر چیز، تاکید می‌کنیم که ساخت Bloodlines 2 ادامه دارد و بازی در دست توسعه است. تصمیم سختی گرفته‌ایم و استودیوی هاردسوت لبز دیگر توسعه‌ی Bloodlines 2 را برعهده ندارد؛ یعنی برخلاف آنچه پیش از این برنامه‌ریزی کرده بودیم، نمی‌توانیم بازی را در ۲۰۲۱ عرضه کنیم. هم‌چنین نمی‌توانیم تاریخ عرضه‌ی جدیدی برای بازی مشخص کنیم و به همین دلیل هم پیش‌فروش آن را فعلا متوقف کرده‌ایم. این بازی بسیار برای‌مان مهم است. ساخت Bloodlines 2 از همان ابتدای کار هم پروژه‌ی بزرگی بوده و برای اینکه به اهدافی که برای آن مشخص کرده‌ایم، برسیم، متوجه شده‌ایم که نیاز به یک تغییر داریم. هم‌چنین، زمان بیشتری برای توسعه‌ی بازی نیاز داریم. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا از استودیوی هاردسوت لبز به خاطر تلاش‌شان روی این پروژه تشکر کنیم. این استودیو پایه‌های بسیار خوب برای بازی ساخته است. به محض اینکه بتوانیم، از وضعیت توسعه‌ی Bloodlines 2 اطلاعات بیشتری به اشتراک خواهیم گذاشت.»

همانطور که کاملا از پیغام پیداست، بازی وضعیتی اسف‌بار دارد و مشکلات آن از استودیوی سازنده‌اش ریشه می‌گیرند؛ استودیویی که می‌دانیم ضعفی بزرگ در مدیریت دارد و فقط در دو سه سال اخیر، بازی‌سازان متعددی را از نویسنده‌ی بازی گرفته تا کارگردان آن، اخراج کرده است. تهیه‌کننده‌ی بازی یعنی پارادوکس اینتراکتیو، به دفعات حاضر شده است تا عرضه‌ی بازی را به عقب بیاندازد و زمان بیشتری به استودیوی سازنده‌ی آن دهد؛ طوری که بارها با خبر تاخیر در عرضه‌ی Bloodlines 2 روبرو شدیم.

با این حال، به وضوح می‌توانیم ببینیم که سازندگان بازی یعنی استودیوی هاردسوت لبز نتوانسته‌اند این پروژه را پیش ببرند و نهایتا هم شرکت پارادوکس، به‌طور کلی بازی را از آن‌ها گرفته است تا ساختش را به استودیویی دیگر بسپارد.

نکته‌ی مهم درباره‌ی استودیوی هاردسوت لبز (Hardsuit Labs)، حضور تعداد زیادی از سازندگان قسمت اول بازی Vampire: Bloodlines در آن بود؛ طوری که از حضور دوباره‌ی طراحان و نویسندگان قسمت نخست برای ساخت Bloodlines 2 بسیار خوشحال بودیم. مشخصا بازی Vampire: Bloodlines به خاطر نویسندگی عالی داستان و دیالوگ‌هایش معروف است و انتظار داشتیم تا این روند در دنباله‌ی آن هم تکرار شود. با این حال، طولی نکشید تا نویسنده‌ی ارشد بازی و کارگردان آن از استودیو اخراج شوند.

ویترین بازی: Vampire: The Masquerade – Bloodlines

دقیقا نمی‌دانیم چه اتفاقی در داخل استودیو رخ داده، اما می‌توانیم نتیجه‌ی نهایی را ببینیم: اینکه Vampire: Bloodlines 2 سه سال پس از رونمایی‌اش، آن هم با نمایش گیم‌پلی، به طور کلی لغو می‌شود تا در استودیویی دیگر از ابتدا ساخته شود. اینکه شرکت پارادوکس حاضر شده تا ساخت بازی را در استودیویی دیگر پیش بگیرد، نکته‌ی خوبی است و به تلاش آن‌ها برای عرضه‌ی یک بازی خوب اشاره دارد. در واقع Vampire: Bloodlines 2 قابل بازی بود و حتی چند دموی بسیار طولانی از آن دیده بودیم؛ البته در قالب نمایش‌هایی افتضاح که وضعیت بد بازی را به تصویر می‌کشیدند. امکان درست کردن بازی و عرضه‌اش وجود داشت، حتی زودتر از سه سالی که از نمایش بازی گذشته، ولی خوشحالیم که شرکت سازنده‌ی بازی به جای عرضه‌ی یک محصول خراب، تصمیم گرفته تا باز هم برای درست کردن آن هزینه کند.

با توجه به اینکه نامی از سازندگان جدید بازی برده نشده، احتمالا از سر گرفتن مراحل توسعه‌ی بازی هنوز حتی قطعی هم نیست و تصور می‌کنیم صحبت‌های شرکت پارادوکس با استودیوهایی دیگر تازه شروع شده باشد. منظورمان این است که شاید سال ۲۰۲۱ برای عرضه‌ی Vampire: Bloodlines 2 خط خورده باشد، اما حتی انتظار یکی دو سال بعد را هم نداریم.

Bloodlines 2 می‌آید تا خلا بازی‌های خون‌آشامی را پر کند

باید صبر کنیم و ببینیم که شرکت پارادوکس اینتراکتیو چه برنامه‌ای برای درست کردن و عرضه‌ی Vampire: Bloodlines 2 در سر دارد.

بازی Vampire: Bloodlines 2 یک نقش‌آفرینی اکشن اول شخص است که بازی‌کننده را در نقش یک خون‌آشام در شهر سیاتل قرار می‌دهد. بازی‌کننده‌ها در نقشه‌ی بزرگ بازی گشت و گذار می‌کنند و به انجام کوئست‌های بزرگ و کوچک و مختلف مشغول می‌شوند. بازی قرار بود روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شود، اما تا زمانی که شاید درست شود، نمی‌دانیم چه بلایی سرش خواهد آمد.

