هرچند بلیزارد در مراسم بلیزکان ۲۰۱۹ بازی Overwatch 2 را به‌صورت رسمی با عرضه‌ی یک تریلر سینمایی معرفی کرد، اما آن‌ها در این ماه‌های اخیر چندین بار اعلام کردند که به‌زودی و قبل از سال ۲۰۲۲ نباید منتظر این بازی باشیم. اگرچه در بلیزکان ۲۰۲۱ تاریخ عرضه یا سخنی از بتای بازی اعلام نشد اما در پنل‌های ویژه این اثر جزییات بسیاری از بازی اورواچ ۲ بیان شد.

این را می‌دانستیم که بازی اورواچ ۲ در سال ۲۰۲۱ عرضه نخواهد شد اما جف کاپلان، کارگردان بازی، با به اشتراک گذاشتن جزییات جدیدی از اورواچ ۲، به ما اثبات کرد که او و تیم توسعه‌دهنده‌ی این اثر تا چه اندازه‌ای در روند ساخت بازی پیشرفت داشته‌اند. کاپلان با بیان این جمله که می‌توانیم امشب بنشینیم و گفتگویی مفصل درباره‌ی اورواچ ۲ داشته باشیم، نشان داد که آن‌ها تا حد بسیار خوبی در مسیر توسعه‌ی بازی پیش رفته‌اند.

این اطلاعات جدید شامل جزییاتی از نقشه‌ها، قهرمانان بازی، کمپین جدید و جزییات داستانی، تجربه‌ی کاملاً جدید مسابقه بازیکن در مقابل بازیکن (PvP)، بهبودهای بخش PvE و بسیاری چیزهای دیگر می‌شود.

نقشه‌های جدید

اولین چیزی مهمی که در خیل جزییات بازی اورواچ ۲ دیده می‌شود، درباره‌ی نقشه‌های جدید آن است. تاکنون دو نقشه‌ی جدید برای بازی Overwatch 2 معرفی شده است که این نقشه‌ها مربوط به شهر‌های رم و نیویورک سیتی بوده‌اند. البته، اعلام نشده که این نقشه‌ها شامل کدام نوع از مأموریت PvP خواهند بود. در پنلی که در بلیزکان ۲۰۲۱ به اورواچ اختصاص داده شده بود، نقشه‌ی شهر رم به‌صورت طرح هنری و همچنین در حال اجرا روی موتور بازی به نمایش در آمد. این نقشه قرار است احساسی رمانتیک و قدرتمند را از معماری دنیای قدیم به‌ تصویر بکشد. به نظر می‌رسد که کولوسئوم (The Colosseum)، یک معبد رومی و یک استادیوم مدرن همگی در این نقشه وجود داشته باشند. نقشه‌ی شهر نیویورک سیتی هم با الهام از طراحی‌های دهه‌ی ۱۹۲۰ میلادی و همچنین المان‌های علمی تخیلی ساخته شده است.

تغییرات در حالت PvP (بازیکن در مقابل بازیکن)

جزییات بیشتری از شخصیت جدید بازی یعنی Sojourn و ویژگی‌هایش نمایش داده شد. او از یک تفنگ ریلی استفاده خواهد کرد و طراحی آن به شکلی است که حس و حال شوترهای کلاسیک را داشته باشد. این سلاح نیازمند استفاده دقیقی است که از این طریق می‌توان به خط سلامتی دشمنان آسیب زیادی وارد کرد.

هرچند ساختار کلی بخش PvP مشابه قسمت قبلی خواهد بود، اما تغییراتی روی آن در حال انجام است که تفاوت‌های بزرگی را برای این بازی ایجاد می‌کند. همچنین سازندگان روی سیستمی کار می‌کنند که به گروهی از شخصیت‌های خاص، توانایی‌هایی مشخص زمینه‌ای خواهد داد. قابلیت‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام تأثیر خاصی دارند. شخصیت‌های کلاس تانک هم دوباره در حال بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند تا سازگاری بیشتری برای مبارزات نزدیک پیدا کنند، نه اینکه صرفاً میزان ضربه‌ی آن‌ها بیشتر باشد.

ظاهراً وظیفه‌ی بخشی از تیم آن‌ها این است که به خلق چیزهایی فکر کنند که باعث شود حس مبارزات بهتر شود و بازیکنان را بیشتر درگیر خود کند. به همین خاطر این گروه سعی می‌کند بعضی از ویژگی‌های شخصیت‌های مختلف را بنا به نیاز مجدداً بررسی و نو کند. حملات سریع نزدیک هم دوباره با انیمیشن‌های بهتر و تأثیرگذارتر طراحی شده‌اند. همچنین صدای سلاح‌های بازی هم مجدداً طراحی شده‌اند و ارتقا یافته‌اند. البته توسعه‌دهندگان بازی اعلام کرده‌اند که هنوز بعضی از این ویژگی‌ها در مرحله‌ی آزمایش به سر می‌برند و ممکن است به هر دلیلی به نسخه‌ی اصلی بازی اورواچ ۲ راه پیدا نکنند.

بخش مأموریت‌های قهرمان

این بخش حالت کوآپ PvP بازی است که قابلیت تکرارپذیری بالایی دارد و به‌گونه‌ای طراحی شده که بازیکنان تازه‌واردی را که ممکن است علاقه‌ی کمتری به بازی رقابتی داشته‌ باشند، جذب کند. این بخش همچنین حالت مناسبی است که از طریق آن بتوانید سطح قهرمانان خود را ارتقا دهید. هدف تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی این بوده که صدها Hero Missions (مأموریت‌های قهرمان) را تولید کنند تا بازیکن‌ها بتوانند این مأموریت‌ها را هر شب و بدون اینکه حس انجام کاری تکراری به آن‌ها دست بدهد، تجربه کنند. نکته‌ی مهم این است که در این بخش المان‌های داستانی کمی هم وجود دارد که به جذابیت آن اضافه کرده است. همچنین شما قادر خواهید بود که با هر کدام از شخصیت‌های موجود در فهرست قهرمانان اورواچ ۲ به تجربه‌ی بازی بپردازید.

نه‌تنها تمامی نقشه‌های موجود در بازی در این بخش قابل‌استفاده خواهند بود، بلکه برخی از نقشه‌ها در این مأموریت‌ها ناحیه‌های جدیدی را در دسترس بازیکنان قرار خواهند داد که فعالیت‌های جدید و دشمنان مختلف و خاصی متناسب با آن نقشه را در خود جای داده‌اند. نقشه‌های این بخش از شرایط آب‌وهوایی پویا پشتیبانی می‌کنند و این امکان وجود دارد که در طول بازی شرایط جوی تغییر پیدا کند. نکته‌ی جالب‌تر وقتی مشخص می‌شود که گاهی این شرایط آب و هوایی در گیم‌پلی بازی تأثیرگذار خواهند بود و به بعضی از شخصیت‌ها کمک خواهد کرد یا باعث می‌شود بعضی از ویژگی‌های آن‌ها اثرگذارتر شود.

جزییات بخش کمپین

بلیزارد همچنین جزییاتی از بخش کمپین بازی اورواچ ۲ اعلام کرد. بخش کمپین این اثر بر پایه‌ی بازگشت و جمع شدن دوباره‌ی قهرمانان اورواچ به دور هم برای مواجه با تهدید جدید بنا شده است. تمامی مأموریت‌ها با افتتاحیه و اختتامیه سینمایی آغاز خواهد شد که بدون وقفه به گیم‌پلی متصل و تغییر پیدا خواهند کرد. تم‌های موسیقی مختلفی برای هر شخصیت و هر مکان ساخته شده است.

همچنین اعلام شده که نقشه‌ی هند در این قسمت دارای بخشی است که قهرمانان گروه باید از معبدی فرار کنند درحالی‌که آتش، تکه‌های مختلف نقشه را نابود می‌کند. این یکی از بزرگ‌ترین نقشه‌های ساخته شده برای بازی اورواچ بوده است.

سازندگان توضیح می‌دهند که فهرست انتخابی قهرمانان لزوماً بر اساس مأموریت‌های داستانی طراحی نشده‌اند و این یعنی در بازی اورواچ ۲ حق انتخاب برای بازیکنان در نظر گرفته شده است. همچنین تائید شده که هر کدام از شخصیت‌ها دیالوگ‌های خاص خودش را دارد و ترکیب‌های مختلف شخصیت‌ها باعث می‌شود مکالمات متفاوتی رخ دهد که این در نوع خودش می‌تواند جالب باشد و تنوعی را ایجاد کند.

روند پیشرفت و ارتقای قهرمان‌ها

طبق گفته‌ی بلیزارد، از همان معرفی اولیه بازی در بلیزکان ۲۰۱۹ توسعه‌دهندگان روی پیشرفت و ارتقا قهرمانان در بخش PvE (بازیکن در مقابل محیط یا کامپیوتر) به‌طور اساسی کار کرده‌اند. به صورتی که هر قهرمانی درخت‌های مهارت متفاوتی دارد. این درخت‌ها ظاهراً ۷ سطح مختلف دارند و شما می‌توانید با دریافت «امتیاز مهارت» قابلیت‌های این درخت‌های مهارت را باز کنید.

تغییرات ظاهری قهرمانان

در جریان این پنل، تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی جزییات بیشتری را از تغییرات ظاهری شخصیت‌های شناخته‌شده‌ی سری نشان داده‌اند. با کمک فناوری‌های جدید و ابزار پیشرفته‌تر اکنون این فرصت برای آن‌ها مهیا شده که چهره‌ی شخصیت‌ها به‌خصوص در میان‌پرده‌های سینمایی رساتر و با احساسات بیش‌تری باشد. در میان شخصیت‌ها، McCree کاملاً ریش درآورده و به‌طور واضح پیرتر شده است و همچنین زره بیشتری هم دارد. Pharah اکنون بیشتر برای لباسش از رنگ‌های آبی و سفید اورواچ اصلی استفاده می‌کند و روکش چهره‌ی او شفاف‌تر شده است که این موضوع به سازندگان کمک کرده تا بتوانند احساسات چهره او را بیشتر و راحت‌تر نشان دهند. Reaper کاملاً مجهز به زره و پوشش شده و از لباس‌های فلزی بیشتری استفاده می‌کند. رنگ ماسک او هم تغییراتی داشته است. ظاهر Widowmaker هم بیش از پیش استایلی سایبرپانکی به خود گرفته است.

دشمنان

ظاهراً تیم توسعه‌دهندگان بازی The Overwatch 2 احساس کرده‌اند که دشمنان بخش PvE در بیلد سال ۲۰۱۹ چندان جالب نبوده‌اند. به همین خاطر روی دشمنان گروه Null Sector تمرکز بیشتری انجام شده تا مبارزه با آن‌ها هیجان‌انگیز و درگیر کننده باشد. اکنون دشمنان واکنش بیشتری به اصابت شلیک، آسیب دیدن یا حتی از دست دادن اعضا از خود نشان می‌دهند و ممکن است بتوانند در این حالت هم به مبارزه با شما ادامه دهند.

همچنین آزمایش‌هایی هم روی دشمنان الیت بازی در حال انجام است. هدف سازندگان این نیست که فقط خط سلامتی یا میزان ضربه‌ای که آن‌ها به شما وارد می‌کنند را بیشتر سازند بلکه قرار است مواردی مانند تغییرات سلاح‌ها، توانایی‌ها یا رفتارهای آن‌ها در نظر گرفته شود. همچنین مشخص است که در مأموریت‌های مختلف با انواع مختلفی از دشمنان روبه‌رو خواهید شد.

این‌ها همه بخشی از جزییات و تغییراتی بوده که بلیزارد در جریان برگزاری پنل بازی اورواچ ۲ در مراسم بلیزکان ۲۰۲۱ اعلام کرده است. با توجه به این اطلاعات، به نظر می‌رسد که باید شاهد تغییرات مثبت و خوبی نسبت به قسمت اول این مجموعه بازی پرطرفدار باشیم. باید برای اطلاعات بیشتر و نمایش‌های گیم‌پلی بازی همچنان منتظر بمانیم تا ببینیم آیا ساخته‌ی جدید بلیزارد قادر است به موفقیت‌های قسمت اول دست پیدا کند و حتی از آن پیشی بگیرد یا خیر.

بلیزارد: به این زودی‌ها منتظر Overwatch 2 نباشید

تاکنون می‌دانیم که بازی برای پلی‌استیشن‌ ۴، ایکس باکس وان، کامپیوترهای شخصی و نینتندو سوییچ ساخته خواهد شد اما از آنجایی که بازی تا قبل از ۲۰۲۲ منتشر نمی‌شود، طبیعی است که انتظار داشته باشیم که بازی برای کنسول‌های نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس و اس هم عرضه شود و تجربه‌ی بهتری را در این کنسول‌ها به همراه داشته باشد.

منبع: IGN

منبع متن: digikala