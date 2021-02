با اینکه سری بازی‌های یاکوزا قدمتی نزدیک به بیست سال دارند، اما تازه چند سال است که محبوبیتی جهانی پیدا کرده‌اند. دلیل این موضوع هم اجتناب سگا در ترجمه و عرضه‌ی جهانی این بازی‌ها بوده است. با این حال، تعدادی از قسمت‌های سری یاکوزا هنوز هم ترجمه نشده و مختص ژاپن باقی مانده‌اند. طرفداران سال‌هاست که از سگا درخواست ترجمه‌ی دو بازی Yakuza Kenzan و Yakuza Ishin را دارند و این طور که به نظر می‌رسد، احتمال ترجمه و حتی بازسازی آن‌ها وجود دارد.

مدیر استودیوی بازی‌سازی Ryu Ga Gotoku Studio اخیرا در مصاحبه‌ای نسبت به ترجمه‌ی دو بازی Yakuza Kenzan و Yakuza Ishin ابراز علاقه کرده است. او اضافه کرده که این بازی‌ها قدیمی هستند و حتی بدش نمی‌آید تا آن‌ها را به صورت بازسازی شده دوباره عرضه کنند.

«دایسوکه ساتو»، مدیر RGG Studio طی مصاحبه‌ای به وب‌سایت آلمانی JPGames گفته است:

«شخصا دوست دارم که دو بازی یاکوزا کنزان و یاکوزا ایشین ترجمه شوند تا طرفداران ما درغرب بتوانند از آن‌ها لذت ببرند. در گذشته، ما با یاکوزا زیرو دوباره تلاش کردیم تا بتوانیم برای خود موقعیتی در غرب دست و پا کنیم. از آن زمان بسیار گذشته است و وقت انتشار این دو بازی را نداشته‌ایم.»

با این حال، او اضافه کرده است عرضه‌ی دوباره‌ی این بازی‌ها چالش‌برانگیز خواهند بود: «به نظر من، روند یاکوزا ایشین و یاکوزا کنزان از بهترین‌های کل مجموعه است. اگر امکانش وجود داشته باشد، علاقه دارم که این بازی‌ها را ترجمه کنیم. با این حال، در نظر بگیرید که هفت سالی از عرضه‌ی آن‌ها می‌گذرد و نمی‌توان فقط نسخه‌ای جدید از آن‌ها عرضه کرد و باید آن‌ها را بازسازی کنیم. تصمیم‌گیری در چنین موقعیتی سخت می‌شود.»

در همین مصاحبه، دایسوکه ساتو اضافه کرده است که استودیوی آن‌ها چند تیم مختلف ندارد و آن‌ها چند پروژه را به صورت همزمان پیش نمی‌برند. این موضوع می‌تواند ساخت بازسازی‌هایی این چنین یا پروژه‌هایی که مانع تولید قسمت‌های اصلی یاکوزا می‌شود را بسیار سخت کند.

مشخصا وقتی دایسوکه ساتو از هفت سال پیش صحبت می‌کند، منظورش یاکوزا ایشین است که در سال ۲۰۱۴ روی پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ۴ عرضه شد. ولی بازی یاکوزا کنزان، بسیار قدیمی‌تر است و در سال ۲۰۰۸ روی پلی‌استیشن ۳ عرضه شده بود. یاکوزا کنزان از نظر گرافیکی هم فاصله‌ی بسیاری نه‌تنها با شماره‌های امروزی مجموعه، بلکه حتی با همان یاکوزا ایشین دارد و عرضه‌ی دوباره‌اش نیازمند تغییرات بزرگی است.

حتما باید به روند متفاوت دو بازی یاکوزا کنزان و یاکوزا ایشین اشاره کنیم. این دو بازی کاملا جدا از مجموعه‌ی اصلی قرار می‌گیرند و چه از نظر داستانی و چه از نظر دوره‌ی زمانی، هیچ ارتباطی با خط داستانی یاکوزا ندارند. در واقع، این دو بازی قصه‌ای متفاوت در دوره‌ی «ادو» ژاپن تعریف می‌کنند و حتی از یکدیگر هم مجزا هستند. نکته‌ی جالب این جاست که سازندگان یاکوزا، از همان بازیگران مجموعه‌ی اصلی برای تعریف قصه‌ی این دو بازی فرعی استفاده کرده و حتی چهره‌ی آن‌ها را هم حفظ کرده است.

بازی یاکوزا کنزان در اوایل دوره‌ی ادو ژاپن و در قرن هفدهم میلادی اتفاق می‌افتد و بازی یاکوزا ایشین در اواخر دوره‌ی ادو و در قرن نوزدهم میلادی. با این حال، روند همیشگی مجموعه‌ی یاکوزا یعنی مبارزات تن به تن، خط داستانی اصلی و کوئست‌های فرعی و فعالیت‌های مختلف کوچک و بزرگ نقشه‌ی بازی، سر جای خود است.

مدیر استودیوی RGG Studio در مصاحبه‌ی خود به موفقیت تازه‌ی سری یاکوزا در غرب اشاره کرده و گفته که برنامه دارند تا این سری بازی‌ها را حتی به زبان‌های بیشتری ترجمه کنند. دو بازی اخیر این مجموعه یعنی Yakuza: Like a Dragon و Judgment به غیر از زیرنویس انگلیسی، حتی صداگذاری انگلیسی هم داشته‌اند و این موضوع طبق گفته‌ی دایسوکه ساتو، به جذب مخاطب بیشتر برای مجموعه کمک کرده است.

او هم‌چنین اضافه کرده که تمایل دارند در آینده‌ی نزدیک، بازی‌های این مجموعه را به صورت همزمان در دنیا عرضه کنند. در حال حاضر، نسخه‌های غربی سری یاکوزا با ماه‌ها فاصله از نسخه‌ی ژاپنی عرضه می‌شوند.

امسال شاهد عرضه‌ی یکی از بهترین قسمت‌های این مجموعه یعنی «یاکوزا: مثل یک اژدها» بودیم. انتظار داریم تا در یکی دو ماه آینده، شاهد رونمایی قسمتی جدید از این سری باشیم. نمی‌دانیم که آیا با یاکوزا ۸ یا همان دنباله‌ی مثل یک اژدها طرف می‌شویم، یا در این میان یک بازی فرعی و متفاوت را هم خواهیم داد.

منبع: JPGames.de

The post احتمال عرضه‌ی یاکوزا ایشین و یاکوزا کنزان در غرب وجود دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala