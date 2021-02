شرکت سونی در مصاحبه‌ی جدید خود اعلام کرد که بازی گرن توریسمو ۷ تا سال ۲۰۲۲ عرضه نخواهد شد. پیش از این، قرار بود که این بازی در نیمه‌ی اول سال جاری میلادی برای کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر شود اما بر اساس این خبر جدید قرار نیست تا سال ۲۰۲۲ این بازی را ببینیم.

سری بازی‌های گرن توریسمو اولین بازی‌های ویدیویی مسابقات ماشینی هستند که واقع‌گرایی را به شکل جدی در دستور کار خود قرار داده‌اند. عرضه‌ی اولین بازی گرن توریسمو به کنسول پلی‌استیشن ۱ بر می‌گردد که عده‌ای از دوست‌داران مسابقه‌های ماشینی تصمیم گرفتند تا تجربه‌ای شبیه به مسابقات واقعی را از طریق کنسول پلی‌استیشن ۱ خلق کنند. در نسخه‌های اولیه‌ی این بازی، تعداد بسیار بالایی از ماشین‌های مختلف قابل‌‌انتخاب هستند که سازندگان بازی به جزییات تمام آن‌ها توجه ویژه‌ای کرده‌اند. برای مثال در بازی اول ۱۴۰ ماشین وجود دارد و این عدد در بازی دوم به ۶۵۰ می‌رسد.

متاسفانه مدتی است که خود بازی‌های گرن توریسمو از صحنه کنار رفته‌اند و بازی‌های بزرگ مسابقه‌ای باکیفیت دیگری مانند سری فورزا وارد صحنه شده‌اند. به شکلی که جدیدترین بازی این سری،‌ یعنی گرن توریسمو اسپورت کاملا در سایه‌ی بازی‌های فورزا قرار گرفته.

مدتی پیش جدیدترین شماره‌ی سری بازی‌های گرن توریسمو معرفی شد. به گفته‌ی تیم توسعه‌دهنده‌ی این سری،‌ بازی گرن توریسمو ۷ علاوه بر داشتن نوآوری‌های مختلفی که از همان اول باعث محبوبیت این سری شده‌اند، همانند بازی‌های قبلی تعداد بسیار زیادی از ماشین‌های مسابقه‌ای پرجزییات را در خود خواهد داشت.

گرن توریسمو ۷ مثل شماره‌های قدیمی صدها ماشین خواهد داشت

بازی گرن توریسمو ۷ در اصل قرار بود که سال ۲۰۲۱ میلادی عرضه شود اما تحت تاثیر شرایط بحرانی فعلی،‌ برنامه‌ی قبلی به هم خورده. به گفته‌ی مدیرعامل شرکت سونی، «جیم رایان» (Jim Ryan) در جدیدترین مصاحبه‌ی این شرکت، عرضه‌ی بازی گرن توریسمو تا سال ۲۰۲۲ عقب افتاده.

خانه‌نشینی ناشی از قرنطینه، زندگی همه را تحت الشعا قرار داده و تیم‌های توسعه‌دهنده‌ی بازی‌ها از این موضوع مستثنی نیستند. بسیاری از کارمندان تیم‌های بازی‌سازی مجبور شده‌اند تا در خانه بمانند و کار خود را از آن‌جا ادامه دهند؛ این موضوع باعث شده تا نتوانند با سرعت مناسبی به کارهای خود برسند و روند توسعه‌ی بازی‌ها دچار مشکل شود.

به گفته‌ی مدیرعامل شرکت سون شرایط توسعه‌ی بازی گرن توریسمو ۷ دایما در حال تغییر است و این موضوع باعث شده تا ساخت برخی از قسمت‌های حیاتی این بازی به مشکل بر بخورد. به همین دلیل تصمیم بر این شده تا عرضه‌ی این بازی به سال ۲۰۲۲ موکول شود. جیم رایان اعلام کرده که در زمانی که توسعه‌ی این بازی به مرحله‌ای قابل‌قبول برسد اطلاعات دقیق‌تری از زمان عرضه منتشر خواهد شد.

بازی گرن توریسمو ۷ از بازی‌های مهم انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۵ به شمار می‌رود. در حالی که نه‌تنها سری عظیم گرن توریسمو، بلکه تمام بازی‌های مسابقه‌ای در مقابل سری بازی‌های فورزا دیده نمی‌شوند عرضه‌ی بازی گرن توریسمو ۷ می‌تواند شرایط را تغییر دهد. پیش از این، قرار بود که بازی گرن توریسمو ۷ در سال ۲۰۲۱ عرضه شود اما ظاهرا توسعه‌دهندگان این بازی به یک سال زمان بیش‌تر برای اتمام کار خود نیاز دارند. مشخص است که صرف کردن زمان بیش‌تر روی یک بازی تاثیر عظیمی روی کیفیت آن دارد و در وضعیت فعلی که رقابت با سری فورزا اصلا ساده نیست، شرکت سونی حرکت معقولانه‌ای انجام داده و از عجله کردن برای عرضه‌ی این بازی صرف‌نظر کرده.

