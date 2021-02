فاینال فانتزی ۱۶ کاملا اکشن است، ولی حالت آسان هم دارد

تابستان سال گذشته بود که سونی در مراسم نمایش بازی‌های پلی‌استیشن ۵ از جدیدترین شماره‌ی مجموعه بازی‌های فاینال فانتزی رونمایی کرد. فاینال فانتزی ۱۶ از همان ابتدای کار با یک تریلر گیم‌پلی رونمایی شد و کاملا واضح بود که با یک بازی نسبتا اکشن طرف هستیم. «نائوکی یوشیدا»، تهیه‌کننده‌ی بازی، به تازگی با تایید این موضوع، اشاره کرده که طرفداران داستان‌های فاینال فانتزی لازم نیست نگرانی سختی بازی باشند، چون یک حالت متفاوت هم برای آن‌ها در نظر گرفته‌اند.

برخلاف بسیاری از قسمت‌های مجموعه‌ی فاینال فانتزی، به هنگام رونمایی از فاینال فانتزی ۱۶ به جای یک تریلر انیمیشنی، با یک تریلر گیم‌پلی روبرو شدیم. در آن زمان، تهیه‌کننده‌ی بازی گفته بود که دلیل این حرکت، نمایش وضعیت ساخت بازی است و نمی‌خواستند تا طرفداران تصور کنند ساخت آن تازه شروع شده و باید مثلا ده سال تا عرضه‌اش صبر کنند. در تریلر گیم‌پلی فاینال فانتزی ۱۶ هم‌چنین با یکی از اکشن‌ترین سیستم‌های مبارزه‌ای که تا به حال در فاینال فانتزی دیده بودیم، مواجه شدیم. بازی به جای اینکه شبیه به فاینال فانتزی باشد، بیشتر به دویل می کرای شباهت دارد.

جزییات زیادی از بازی منتشر نشده، ولی ظاهرا با یک سیستم مبارزه‌ی کاملا اکشن طرف هستیم. «نائوکی یوشیدا»، تهیه‌کننده‌ی فاینال فانتزی ۱۶، به تازگی مصاحبه‌ای در رادیوی توکیو اف‌ام ژاپن داشته است. او کمی در این مصاحبه درباره‌ی فاینال فانتزی ۱۶ هم صحبت می‌کند.

تریلر رونمایی Final Fantasy XVI

یوشیدا می‌گوید که فاینال فانتزی ۱۶ بسیار اکشن است و این قسمت از فاینال فانتزی را ادغامی از اکشن و داستان می‌نامد. مجری برنامه نسبت به این گفته‌ی یوشیدا واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید که وضعیت بازی‌کننده‌هایی که مهارت بالایی در بازی‌های اکشن ندارند، چه می‌شود؟ یوشیدا پاسخ می‌دهد:

«می‌خواهیم بازی‌کننده‌ها از داستان لذت ببرند، در نتیجه در حال ساخت یک حالت جداگانه برای بازی‌کننده‌هایی هستیم که فقط می‌خواهند روی داستان تمرکز کنند. برای مبارزات حرکات بسیار زیادی طراحی کرده‌ایم و هم‌چنین می‌خواهیم بازی کردن آن راحت و روان باشد. با این حال بازی‌کننده‌هایی که مهارت بالایی در بازی‌های اکشن دارند، نگران نباشند.»

بد نیست اضافه کنیم که طراح اصلی سیستم مبارزات دویل می کرای ۵ به اسکوئر انیکس پیوسته است و روی فاینال فانتزی ۱۶ کار می‌کند؛ در نتیجه تصور می‌کنیم فاینال فانتزی ۱۶ یک سیستم مبارزه‌ی اکشن عمیق و سرگرم‌کننده داشته باشد. به نظرمان اگر سازندگان بازی نگران این موضوع هستند که ممکن است مبارزات و سیستم‌ها برای برخی از افراد سخت باشند، یعنی بازی خوب است.

نائوکی یوشیدا کمی هم درباره‌ی خود بازی صحبت کرده است: «من از نسلی آمده‌ام که فاینال فانتزی را از همان ابتدای کار تجربه کرده‌اند و پنجاه و چند سال دارم. بازی‌کنندگان فاینال فانتزی هم در دنیای خودشان بزرگ شده‌اند. من هم می‌خواهم دنیایی جدید از فاینال فانتزی بسازم که برای این افراد که خوب و بد دنیای واقعی را تشخیص می‌دهند هم جذاب باشد. معتقدم که وقتی سن‌تان زیاد می‌شود، با سختی‌ها و چالش‌های مشخصی روبرو می‌شوید. من هم می‌خواهم موضوع اصلی این بازی چیزی باشد که آن‌هایی که با فاینال فانتزی بزرگ شده‌اند هم درکش کنند و در عین حال، از آن لذت ببرند و هم‌چنین به آن فکر کنند.»

فاینال فانتزی ۱۶؛ با دنیا و شخصیت‌های بازی آشنا شوید

فاینال فانتزی ۱۶ به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۵ ساخته می‌شود. بازی زمان عرضه‌ی مشخصی ندارد، اما انتظار داریم حداقل در سال جاری میلادی کمی بیشتر از آن بشنویم.

منبع: Gematsu

