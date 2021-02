استودیوی «یونچنگ گیمز» (Yunchang Game) اعلام کرد که ثبت‌نام برای نسخه‌ی آزمایشی نهایی بازی Devil May Cry: Pinnacle of Combat شروع شده و مشارکت در تست این نسخه در تاریخ ۲۵ مارس (۵ فروردین) آغاز خواهد شد. این بازی قرار است تابستان آینده برای پلتفرم‌های اندروید و آی‌او‌اس در کشور چین منتشر شود. تاریخ عرضه‌ی جهانی این بازی هنوز مشخص نشده.

مدتی است که شرکت کپکام دوباره به جایگاه خود، یعنی یکی از بهترین شرکت‌های فعال در صنعت بازی‌های ویدیویی بازگشته. می‌توانیم ببینیم که سری‌های مختلف و محبوب این شرکت مانند رزیدنت اویل و مانستر هانتر، بازی‌های جدید و بسیار باکیفیتی دریافت کرده‌اند که باعث شده این سری‌ها دوباره در کانون توجه قرار گیرند. سری دیگر شرکت کپکام که اخیرا قسمت پنجم آن منتشر شد و برق از سر همه پراند، یعنی سری بازی‌های دویل می‌کرای نیز با قدرت به صحنه بازگشته.

در کنار بازی‌های بزرگ کنسولی، شرکت کپکام قصد دارد یک بازی جدید از سری دویل می کرای منتشر کند که پلتفرم مقصد آن گوشی‌های هوشمند است. البته برخلاف اکثر بازی‌های ویدیویی بزرگ که به بازی موبایلی تبدیل می‌شوند و ارتباط آن‌ها با بازی‌های اصلی کاهش می‌یابد، بازی موبایلی دویل می‌کرای بسیار به بازی‌های اصلی نزدیک است. بیش‌تر از چهار سال است که این بازی در دست ساخت است و از همین زمان ساخت می‌توان تا حدی به کیفیت و بزرگی این بازی پی برد.

منظورمان این نیست که بازی موبایلی دویل می کرای کاملا در حد و اندازه‌ی بازی‌های اصلی این سری است یا این که در این بازی خبری از خرید‌های درون‌برنامه‌ای آزاردهنده‌ی موبایلی نیست. بازی Devil May Cry: Pinnacle of Combat به عنوان یک بازی موبایلی به قدری بزرگ و خوب ساخته شده که می‌توان آن را پیاده‌سازی قابل‌حمل محترم و وفادار به نسخه‌های اصلی این سری دانست.

این بازی به دست استودیوهای اصلی شرکت کپکام ساخته نشده. شرکت کپکام وظیفه‌ی تبدیل کردن دویل می کرای به یک بازی موبایلی را به استودیویی چینی به نام یونچنگ گیمز سپرده. بر اساس چیزی که تا به حال از این بازی دیده‌ایم، بازار فعلی بازی دویل می کرای موبایلی همان کشور چین است و عرضه شدن جهانی این بازی بعد از عرضه‌ی چینی رخ خواهد داد. با وجود این که فعلا چینی‌ها مخاطب اصلی این بازی هستند اما جالب است که دیالوگ‌های این بازی به زبان انگلیسی ضبط شده‌اند. به شکلی که می‌توان گفت هدف اصلی انتشار این بازی، همان عرضه‌ی جهانی است.

بازی Devil May Cry: Pinnacle of Combat با اقتباس از روی یک از بهترین بازی‌های این سری، یعنی دویل می کرای ۳ ساخته شده و داستان این بازی را به شکل جدید روایت می‌کند. دانته، ورجیل و همچنین لیدی شخصیت‌های اصلی قابل‌بازی در این بازی هستند و حتی شایعاتی برای حضور نرو در این بازی وجود دارد. البته این بازی موبایلی در عین حال که عناصر زیادی مانند برخی غول‌آخرها و محیط‌های خاص از بازی اصلی را در خود جای داده تفاوت‌هایی هم با بازی دویل می کرای ۳ دارد و چیزهای جدید زیادی به آن اضافه شده. محتوای موجود در بازی Devil May Cry: Pinnacle of Combat به قسمت سوم این سری محدود نیست و می‌توان این بازی موبایلی را تلفیقی از تمامی بازی‌های این سری روی گوشی‌های هوشمند دانست.

گیم‌پلی سریع و خوش‌استایل که مهم‌ترین ویژگی سری بازی‌های دویل می کرای است نیز بر اساس چیزی که در تریلرهای بازی Devil May Cry: Pinnacle of Combat دیده‌ایم، در این بازی به خوبی پیاده‌سازی شده. درست است که کنترل کردن بازی دویل می کرای از طریق دکمه‌های لمسی، به خوبی کنترل کردن با یک دسته‌ی بازی نخواهد بود اما در کل گیم‌پلی این بازی به خوبی سر هم شده. البته برای این که از کیفیت گیم‌پلی این بازی به طور کامل مطمعن شویم باید بیش‌تر صبر کنیم.

تا به حال نسخه‌های آزمایشی مختلفی از بازی Devil May Cry: Pinnacle of Combat در کشور چین منتشر شده‌اند. همین حالا می‌توان ویدیوهایی از این نسخه‌ها را در اینترنت پیدا کرد. سازندگان این بازی اعلام کرده‌اند که اوایل بهار آینده بالاخره قرار است تست‌های نهایی این بازی،‌ به شکل عمومی صورت گیرد. این موضوع به این معناست که توسعه‌ی بازی موبایلی دویل می کرای به مراحل نهایی رسیده و تنها قدم باقی‌مانده تا عرضه‌ی این بازی، پرداخت و بهبود کیفیت قسمت‌های مختلف این بازی است.

البته شرکت در این تست نهایی و «عمومی» تنها برای مقیمان کشور چین ممکن است. برای تست کردن نسخه‌ی نیمه‌نهایی بازی موبایلی دویل می کرای به یک شماره‌ی چینی و تسلط به زبان این کشور نیاز دارید. البته در کنار آغاز شدن ثبت‌نام تست نسخه‌ی نیمه‌نهایی این بازی یک تریلر جدید منتشر شده که در آن می‌توانیم گیم‌پلی بخش‌های مختلفی از بازی Devil May Cry: Pinnacle of Combat و چند دشمن جدید از آن را ببینید.

در ادامه می‌توانید تریلر جدید بازی Devil May Cry: Pinnacle of Combat را ببینید.

