بعد از تجربه‌ای که سونی در نسل هشتم با هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر پشت سر گذاشت، همه می‌دانستیم که این شرکت هدست واقعیت مجازی جدیدی را برای پلی‌استیشن ۵ معرفی خواهد کرد. با این وجود، تا چندی پیش چیزی از سوی سونی معرفی نشد تا اینکه بالاخره سونی تصمیم گرفت به‌صورت رسمی هدست نسل بعدی واقعیت‌ مجازی پلی‌استیشن وی‌آر را معرفی کند.

۴ سال پیش سونی دستگاه واقعیت مجازی «پلی‌استیشن وی‌آر» را در بازار عرضه کرد و شیوه‌ی جدیدی از بازی کردن را به دارندگان پلی‌استیشن ۴ ارائه داد؛ فناوری‌ای که بازیکنان را بیشتر از شیوه‌ی سنتی در بازی غوطه‌ور می‌کند و آن‌ها را در فضایی همسو با آن قرار می‌دهد. اگرچه بسیاری از بازی‌های این پلتفرم بسیار قابل‌توجه نبودند اما پلی‌استیشن وی‌آر شاهد تجربه‌هایی فوق‌العاده‌ای نظیر بازی Astro Bot: Rescue Mission، Tetris Effect، Beat Saber و حتی Resident Evil 7 بود.

اکنون سونی با معرفی نسل جدید سیستم‌های واقعیت مجازی برای پلی‌استیشن ۵ ادعا کرده که قصد دارد قدمی بزرگ در آینده‌ی این تکنولوژی بردارد. تحولی که قرار است هم عملکرد و هم تعامل مخاطب با بازی را تحت تأثیر قرار دهد. به‌ گفته‌ی سونی، با هدست جدید این شرکت بازیکنان بیش از گذشته حضور خود را در بازی احساس خواهند کرد و وقتی هدست را روی سر خود بگذارند، در جهان بازی غرق خواهند شد.

در بخش‌هایی از متن خبر منتشر شده در بلاگ رسمی پلی‌استیشن نوشته شده است:

ما با سیستم جدید واقعیت مجازی خود به نوآوری ادامه‌ خواهیم داد تا طرفدارانمان بتوانند از ادامه‌ی تجربه‌های منحصربه‌فردی که با نام پلی‌استیشن عجین شده‌ است، لذت ببرند. ما از تجربه‌های خود در عرضه‌ی پلی‌استیشن وی‌آر برای پلی‌استیشن ۴ درس‌های زیادی گرفته‌ایم و از همین موضوع برای خلق سیستم واقعیت مجازی نسل بعدی خود استفاده کرده‌ایم. سیستمی که از همه نظر از رزولوشن گرفته تا زاویه دید و ردیابی و شناخت ورودی بهبودیافته است. این سیستم با یک سیم به پلی‌استیشن ۵ متصل خواهد شد و استفاده و راه‌اندازی آن راحت‌تر شده درحالی‌که یک تجربه‌ی بصری باکیفیت و با جزییات بالا را برای شما فراهم می‌کند.

همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ایم، کنترلر دوال‌سنس پلی‌استیشن ۵ یکی از آن ویژگی‌های مهم و منحصربه‌فرد کنسول نسل نهمی سونی است که در تجربه‌ی بهتر مخاطبان تأثیرگذار بوده است و بسیاری آن را ستوده‌اند. سونی درباره‌ی کنترلر جدید واقعیت مجازی و پیشرفت‌ها و نوآوری‌هایش گفته است:

یکی از نوآوری‌هایی که ما درباره‌ی آن هیجان‌زده هستیم، کنترلر جدید دستگاه واقعیت مجازی ما است که از چند ویژگی‌ کلیدی کنترلر بی‌سیم دوال‌سنس و همچنین ارگونومی بسیار خوبی بهره خواهد برد. این فقط یکی از تکنولوژی‌های آینده‌نگرانه‌ای است که برای تحقق چشم‌اندازهای خود برای نسل بعدی بازی‌ها و تجربه‌های واقعیت مجازی خلق کرده‌ایم.

البته در گذشته برخی از طرفداران پتنت‌های ثبت‌شده‌ای از سوی سونی برای این دستگاه واقعیت مجازی یافته‌ بودند که کم‌وبیش می‌توانستیم چنین ویژگی‌هایی را در آن مشاهده کنیم.

با این حال، سونی اعلام کرده که فعلاً کارهای زیادی برای مراحل توسعه و ساخت سیستم بعدی واقعیت مجازی این شرکت باقی مانده است و این دستگاه جدید در سال ۲۰۲۱ منتشر نخواهد شد و فقط آن‌ها قصد داشته‌اند تا خبر ساخت این هدست جدید و بعضی از برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای آن را به طرفداران اعلام کنند. حتی تصویر رسمی هم از ظاهر فناوری نسل بعدی واقعیت مجازی سونی منتشر نشده است.

نکته‌ی جالب دیگر این است که سونی در بیانیه‌ی رسمی خود هیچ اشاره‌ای به نام پلی‌استیشن وی‌آر ۲ نکرده است و صرفاً از نام پلی‌استیشن وی‌آر (PlayStation VR) نسل بعدی یا جدید نام برده است. به همین خاطر، ممکن است سونی نام دیگری را برای دستگاه واقعیت مجازی جدید خود در نظر گرفته باشد؛ دقیقاً همان‌گونه که نام کنترلر اصلی پلی‌استیشن هم بعد از سال‌ها از نام دوال‌شاک به دوال‌سنس تغییر پیدا کرد. البته ممکن است این یک سوءتفاهم باشد و سونی همان نام پلی‌استیشن وی‌آر ۲ را انتخاب کند.

سونی در ماه ژانویه ۲۰۲۰ اعلام کرد که از زمان عرضه‌ در اکتبر ۲۰۱۶ تا به آن لحظه، بیش از ۵ میلیون هدست پلی‌استیشن وی‌آر به فروش رفته است.

نکته: تصویر اصلی خبر، متعلق به پلی‌استیشن ‌وی‌آر فعلی است و تصویر مدل جدید در حال حاضر موجود نیست.

