تنها چند هفته از عرضه‌ی بازی ولهایم می‌گذرد و این بازی هر روز رکورد جدید را به نام خود ثبت می‌کند. بازی ولهایم هنوز صرفا به شکل آزمایشی روی فروشگاه استیم عرضه شده و تنها در حدود سه هفته، چهار میلیون نسخه فروش داشته.

انگار که دوره‌ی درخشش بازی‌های بقا تمامی ندارد. چند سالی از انفجارهای عظیم بازی‌های «ماین‌کرفت» (Minecraft) و «راست» (Rust) می‌گذرد و مدتی بود که همه‌گیر شدن چنین بازی‌هایی را ندیده بودیم. اما یک بازی کوچک که بدون سروصدا، سروکله‌اش از ناکجاآباد پیدا شده و از قضا در سبکی مشابه با بازی‌های ماین‌کرفت و راست ساخته شده آمده تا نشان دهد که هنوز هم بازی‌های بقا پرطرفدار هستند.

هسته‌ی اصلی بازی ولهایم تقریبا همان چیزی است که در تعداد بی‌شماری از بازی‌های سبک بقا دیده بودیم. جمع‌آوری منابع، ساخت‌و‌ساز و پیشرفت در دنیای بازی. البته این ماجراها این‌بار در دنیای وایکینگ‌ها رخ می‌دهند و این موضوع باعث شده تا ویژگی‌های وایکینگی جدیدی مانند کشتی‌رانی به این فرمول همیشگی اضافه شوند. بازی ولهایم با گرافیک ساده‌ و راحت گرفتن بر بازی‌کنان، مخصوصا تازه‌کار‌ها هر روز بازی‌کنان جدیدی را جذب می‌کند.

بازی ولهایم هنوز به شکل کامل عرضه نشده و در حالت «دسترسی زودهنگام» (Early access) قرار دارد. روش عرضه‌ی دسترسی زودهنگام چیزی است در سال‌های گذشته میان بازی‌سازهای کوچک بسیار متداول شده. بازی‌سازهایی که بازی خود را صرفا به مرحله‌ای قابل‌بازی می‌رسانند آن را با برچسب دسترسی زودهنگام منتشر می‌کنند. توسعه‌دهندگان با عرضه‌ی بازی‌های خود به شکل دسترسی زودهنگام می‌توانند حین جمع‌آوری بودجه‌ی بیش‌تر برای ادامه‌ی روند توسعه، از بازی‌کنان بازخورد دریافت کنند و مسیر بهتری برای پیشبرد توسعه‌ی بازی پیدا کنند.

روز ۲ فوریه (۱۴ بهمن) بازی ولهایم به شکل دسترسی زودهنگام در دسترس همگان قرار گرفت. تنها هشت روز از عرضه‌ی این بازی گذشته بود که تیم توسعه‌دهنده‌ی آن اعلام کردند که بازی ولهایم یک میلیوین نسخه فروش داشته. پنج روز بعد تعداد نسخه‌های فروخته شده‌ی بازی ولهایم به دو میلیون نسخه رسید و در حدود یک هفته قبل اعلام شد که این مقدار به سه میلیون نسخه رسیده. حالا هم مشخص شده که فروش بازی ولهایم از چهار میلیون نسخه گذشته.

به دنبال تعداد فروش شگفت‌انگیز بازی ولهایم، تعداد بازی‌کنان هم‌زمان این بازی واقعا بالا رفته‌اند. هفته‌های گذشته، بازی ولهایم در لیست تعداد بازی‌کن‌های هم‌زمان برای بازی‌ها همواره در یکی از سه جایگاه برتر قرار داشته باشد. دیگر بازی‌هایی که در کنار این بازی در سه جایگاه اول بازی‌کنان هم‌زمان قرار دارند عظیم‌ترین غول‌های فروشگاه استیم، یعنی کانتر استرایک گو و دوتا ۲ هستند. این بازی‌ها هر چند ساعت یکبار جای خود را با دیگری عوض می‌کنند اما به طور کلی در هفته‌های گذشته این سه بازی همیشه در سه رده‌ی اول قرار داشته‌اند.

علاوه بر این رکورد، بازی ولهایم موفق شده به رکورد داشتن حدود ۵۰۰ هزار بازی‌کن هم‌زمان حداکثر برسد. این تعداد بازی‌کن جایگاه پنجم جدول حداکثر بازی‌کنان هم‌زمان کل تاریخ فروشگاه استیم را به این بازی می‌دهد. بازی ولهایم با عبور از بازی‌هایی مانند تراریا، فال‌اوت ۴ و امانگ آس به این جایگاه رسیده. علاوه بر دو بازی‌ بزرگ فروشگاه استیم که اسم آن‌ها را آوردیم، بازی‌های پابجی و سایبرپانک ۲۰۷۷ در این لیست، چهار بازی بالاتر از بازی ولهایم هستند.

جالب‌ترین قسمت ماجرا این‌جاست که تمام فروش بازی ولهایم بدون داشتن تخفیف رخ داده و بیش‌تر آن حین جشنواره‌ی تخفیف‌های سال نو چینی استیم انجام شده. همگی می‌دانیم که تخفیف‌های بسیار بالا و جشنواره‌های پرتعداد فروشگاه استیم از مهم‌ترین ویژگی‌های این فروشگاه به شمار می‌روند و معمولا بازی‌ها بیش‌ترین میزان فروش خود را در این دوره‌ها تجربه می‌کنند. فروش بازی ولهایم به قدری بالا بوده که حین جشنواره‌ی سال نو چینی، این بازی بدون داشتن تخفیف همیشه در صدر جدول پرفروش‌ترین بازی‌های فروشگاه استیم قرار داشته و از بازی‌هایی که تخفیف داشته‌اند جلو زده.

البته به هیچ‌وجه نمی‌توانیم منکر تاثیر قرنطینه و خانه‌نشینی مردم رو فروش و رکورد‌های بازی ولهایم شویم. حالا که مردم وقت بیش‌تری در خانه‌ی خود دارند و طولانی‌تر از هر زمانی می‌توانند بازی کنند، آمار و ارقام هر شاخصی در صنعت بازی‌های ویدیویی رشد بسیار بالایی داشته. در این شرایط هر چند وقت یک‌بار یک بازی آنلاین سر زبان‌ها میوفتد و در دوره‌ی فعالیت خود پشت سر هم رکورد می‌زند. پیش از این شاهد چنین شرایطی برای بازی‌های فال گایز و امانگ آس بودیم و حالا نوبت به بازی ولهایم رسیده. البته با وجود این که بازی‌های فال گایز و امانگ آس هنوز هم طرفداران خود را دارند اما به وضوح تب و تاب آن‌ها خوابیده.

بازی ولهایم را همین حالا می‌توان با قیمت ۲۰ دلار از فروشگاه استیم دریافت کرد. این بازی فعلا فقط برای کامپیوترهای شخصی منتشر شده و در حالت دسترسی زودهنگام قرار دارد. سازندگان بازی ولهایم از تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی کامل این بازی چیزی نگفته‌اند.

