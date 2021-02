همین چند روز پیش متوجه شدیم بازی دیز گان که تا به حال از بازی‌های انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ به شمار می‌رفت، قرار است بهار آینده به کامپیوتر‌های شخصی بیاید. حالا هم صفحه‌ی مخصوص این بازی در فروشگاه استیم باز شده. در این صفحه می‌توانیم علاوه بر اطلاعات کلی در مورد بهبودهای نسخه‌ی کامپیوتر، به سیستم موردنیاز بازی دیز گان پی ببریم.

بازی دیز گان از آخرین انحصاری‌های بزرگی بود که برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شد. این بازی ترکیبی از سبک‌های جهان باز و بقا است. البته در مقابل دیگر بازی‌های انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ که تمام آن‌ها ستایشی بی‌حد و حصر دریافت کردند،‌ بازی دیز گان از آثاری است که کم‌تر دیده شده. کیفیت این بازی در قسمت‌های مختلف بالا و پایین می‌شود. به طور کلی این بازی در حد و اندازه‌ی استاندارد‌هایی کیفی شرکت سونی که با آن‌ها بد عادت شده‌ایم نیست. با وجود این تفاسیر و انتظارات بالای ما از بازی‌های شرکت سونی، بازی دیز گان در کل اصلا بازی بدی نیست و می‌تواند ما را ساعت‌ها سرگرم کند.

شرکت سونی مدتی است که به عرضه کردن بازی‌های انحصاری خود روی پلتفرم کامپیوترهای شخصی رو آورده. در ماه‌های گذشته شاهد عرضه شدن بازی‌های دث استرندینگ، هورایزن زیرو داون و جرنی روی کامپیوتر بودیم. شرکت سونی در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود اعلام کرد که قصد دارد این روند را ادامه دهد و موج جدیدی از بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن در راه کامپیوتر هستند. بازی دیز گان که بهار پیش رو به کامپیوترهای شخصی می‌آید آغازگر این موج جدید خواهد بود.

یکی از کارهای خوب شرکت سونی به هنگام عرضه کردن بازی‌های خود روی کامپیوترهای شخصی، انتخاب فروشگاه استیم به عنوان پلتفرم فروش اصلی این بازی‌ها است. استیم با اختلاف بزرگ‌ترین و بهترین فروشگاه دیجیتالی بازی‌های ویدیویی نه‌تنها در میان فروشگاه‌های کامپیوتری، بلکه در میان فروشگاه‌های دیجیتالی تمام پلتفرم‌ها است. در ساعات گذشته صفحه‌ی بازی دیز گان روی فروشگاه استیم باز شد که اطلاعات خوبی از نسخه‌ی کامپیوتری این بازی به ما می‌دهد.

مثل تمام بازی‌های کنسولی که به کامپیوترهای شخصی می‌آیند ویژگی‌های استاندارد پلتفرم کامپیوتر، یعنی نرخ فریم نامحدود، وضوح تصویر بالا و پشتیبانی از نمایشگرهای فوق‌عریض به بازی دیز گان اضافه شده‌اند. علاوه بر این ویژگی‌ها سازندگان این بازی بیان کرده‌اند که با استفاده از قدرت اضافه‌ی کامپیوترهای شخصی، گرافیک این بازی بهتر شده. اصلی‌ترین بهبودهای گرافیکی این نسخه بهتر شدن برد رندر گرفتن از بازی و بهبودهای مربوط به جزییات هستند. همچنین این نسخه از بازی امکان تغییر زاویه‌ی دید (FOV) را به بازی‌کن می‌دهد.

علاوه بر این قابلیت‌ها و بهبودها، سیستم موردنیاز نسخه‌ی کامپیوتری بازی دیز گان مشخص شده. حداقل سیستم موردنیاز این بازی به شرح زیر است:

سیستم‌عامل: Windows 10 64-bits (سیستم‌عامل و پردازنده‌ی ۶۴ بیتی اجباری است)

پردازنده: Intel Core i5-2500K or AMD FX 6300

or AMD FX حافظه‌ی رم: ۸ گیگابایت

کارت گرافیک: Nvidia GeForce GTX 780 (3 گیگابایت) یا AMD Radeon R9 290 (4 گیگابایت)

DirectX: نسخه‌ی ۱۱

حافظه: ۷۰ گیگابایت

توضیحات اضافه: حافظه‌ی SSD و ۱۶ گیگابایت رم پیشنهاد می‌شود

سیستم موردنیاز پیشنهادی این بازی هم به این شکل است:

سیستم‌عامل: Windows 10 64-bits (سیستم‌عامل و پردازنده‌ی ۶۴ بیتی اجباری است)

پردازنده: Intel Core i7-4770K or Ryzen 5 1500X

or Ryzen 5 حافظه‌ی رم: ۱۶ گیگابایت

کارت گرافیک: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 گیگابایت) یا AMD Radeon RX 580 (8 گیگابایت)

DirectX: نسخه‌ی ۱۱

حافظه: ۷۰ گیگابایت

توضیحات اضافه: حافظه‌ی SSD پیشنهاد می‌شود

چشم‌گیر‌ترین چیزی که در این دو سیستم پیشنهادی دیده می‌شود سفارش شدن به استفاده از حافظه‌های SSD حتی در سیستم موردنیاز حداقلی این بازی است. این بازی در اصل برای کنسول پلی‌استیشن ۴ ساخته شده و می‌دانیم که کنسول پلی‌استیشن ۴ به طور پیش‌فرض از حافظه‌های HDD استفاده می‌کند و نه SSD. البته فراموش نکنیم که این بازی یکی از آخرین بازی‌های بزرگ کنسول پلی‌استیشن ۴ است و سازندگان آن حتی از آخرین قطرات قدرت این کنسول استفاده کرده‌اند.

مسئول بخش دیجیتال فاندری وب‌سایت یوروگیمر که یکی از شناخته شده و حرفه‌ای‌ترین افراد حاضر در عرصه‌ی تحلیل فنی بازی‌های ویدیویی است نظر خود را در مورد این موضوع گفته. «بازی دیز گان اثری جهان باز است که به قدرت سخت‌افزاری بسیار بالایی نیاز دارد. سازندگان این بازی برای خواندن اطلاعات بازی دیز گان روی کنسول پلی‌استیشن ۴ بهینه‌سازی‌های بسیاری اعمال کرده‌اند.

با توجه به این که هزاران سیستم کامپیوتری مختلف وجود دارند، توسعه‌دهندگان این بازی اصلا خبری از وضعیت سخت‌افزار و حافظه‌ای که این بازی روی آن اجرا می‌شود را ندارند؛ به همین دلیل پیشنهاد کردن یک حافظه‌ی SSD معقولانه است. هنگامی که قرار است بازی با استفاده از HDD معمولی پلی‌استیشن ۴ اجرا شود تضمین حداقلی از سخت‌افزار کلی این کنسول وجود دارد اما چنین چیزی در مورد کامپیوترها صدق نمی‌کند. البته داشتن حافظه‌ی SSD برای تمام کامپیوترها به طور جدی پیشنهاد می‌شود و این حافظه می‌تواند کمک بزرگی به اجرای بازی‌ها بکند.»

البته علاوه بر این موضوع، در توضیحات بازی آمده که دامنه‌ی رندر شدن صحنه در نسخه‌ی کامپیوتری این بازی از نسخه‌ی کنسولی بیش‌تر است. قسمت زیادی از این بازی حین موتورسواری می‌گذرد و مطمعنا در این بخش‌ها نیاز است تا داده‌های زیادی، به سرعت از روی حافظه خوانده شوند. در این مواقع داشتن حافظه‌ی سریع SSD می‌تواند روان بودن اجرای این بازی را تا حد زیادی بهبود بخشد.

کارت گرافیک حداقلی پیشنهاد شده‌ی این بازی هم قدرت بسیار بالاتری از کنسول پلی‌استیشن ۴ دارد. کنسول پایه‌ی پلی‌استیشن ۴ قدرت خالصی در حد و اندازه و حتی می‌توان گفت کمی کم‌تر از کارت گرافیک GTX 1050ti ارایه می‌دهد. اگر بازی‌های باکیفیتی روی این کنسول می‌بینیم به دلیل بهینه‌سازی مناسب توسعه‌دهندگان و کاهش دادن گرافیک بازی در قسمت‌هایی که کم‌تر دیده می‌شوند است.

کارت گرافیک GTX 780 به شکل قابل‌توجهی از GTX 1050ti و به دنبال آن، کنسول پلی‌استیشن ۴ قوی‌تر است. البته اگر کمی دقیق‌تر نگاه کنیم پیشنهاد شدن این کارت گرافیک چندان بی‌منطق نیست. بازی دیز گان حتی با وجود بهینه‌سازی‌های متعدد و اختصاصی برای سخت‌افزار کنسول پلی‌استیشن ۴، به شکل ایده‌آل روی این کنسول اجرا نمی‌شود. به همین دلیل بد نیست که این بازی را با کارت گرافیک قوی‌تری از سخت‌افزار کنسول پلی‌استیشن ۴ اجرا کنیم.

البته پیشنهاد کردن کارت گرافیک GTX 780 می‌تواند به دلیل حافظه‌ی اصلی ۳ گیگابایتی این کارت هم باشد. توسعه‌دهندگان این بازی با انتخاب این کارت گرافیک به عنوان سخت‌افزار حداقلی اعلام کرده‌اند که برای اجرای این بازی به حداقل ۳ گیگابایت حافظه نیاز است و کارت‌های دو گیگابایتی نمی‌توانند بازی دیز گان را اجرا کنند.

برخلاف حداقل سیستم موردنیاز این بازی که به عنوان سخت‌افزار حداقلی نسبتا بالا است، سیستم موردنیاز پیشنهادی این بازی چندان قدرتمند نیست. برای اجرای این بازی با بالاترین کیفیت ممکن تنها به یک کارت گرافیک GTX 1060 نیاز است. کارت گرافیک GTX 1650 Super در جدیدترین سری کارت‌های پایین‌رده‌ی شرکت انویدیا تقریبا معادل GTX 1060 است.

بازی دیزگان جدیدترین بازی شرکت سونی است که قرار است برای کامپیوترهای شخصی عرضه شود. تاریخ عرضه‌ی دقیق این نسخه‌ی بازی هنوز مشخص نشده و صرفا می‌دانیم بازی دیز گان در بهار آینده به کامیپوترهای شخصی می‌آید.

