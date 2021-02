سال گذشته برای همه سال دشوار و پررنجی بوده است. نه‌‌تنها شیوع ویروس کرونا کمتر نشده، بلکه در بعضی از نقاط جهان تهدید آن بیشتر شده و انواع جهش‌یافته‌ای را هم به خود دیده است. ازاین‌رو، سونی دوباره تصمیم گرفته طرح جالب «بازی در خانه» را راه بیندازد و از جامعه‌ی طرفداران خود در این دوره‌ی دشوار قدردانی کند.

اگر به خاطر داشته باشید، سونی در ماه آوریل سال قبل و در اوایل شیوع ویروس کووید-۱۹ این طرح را برای یک ماه راه‌اندازی کرد و دو بازی محبوب و تحسین‌شده‌ی خود یعنی بازی Journey و Uncharted: The Nathan Drake Collection را به‌صورت رایگان برای طرفداران خود قرار داد که در صورت دریافت این آثار در بازه‌ی زمانی مشخص‌شده، می‌توانستید برای همیشه آن‌ها را به‌صورت رایگان اجرا کنید.

بازی Ratchet and Clank از هفته‌ی بعد رایگان در اختیار هر کسی که اکانت پلی‌استیشن دارد قرار خواهد گرفت.

اکنون که همچنان مردم در سراسر جهان از این ویروس رنج می‌برند، سونی دوباره اعلام کرده که برای اینکه جامعه‌ی طرفداران پلی‌استیشن تصمیم ایمن یعنی ماندن در خانه را دنبال کنند و همچنین برای حمایت، تقدیر و تشویق آن‌ها برای بیشتر ماندن در خانه‌ها، دوباره طرح «بازی در خانه» را راه‌اندازی کرده‌اند.

با این حال، یک تفاوت بزرگ وجود دارد. سونی اعلام کرده که طرح «بازی در خانه» سال ۲۰۲۱، برخلاف سال گذشته فقط یک ماه نخواهد بود و قرار است از ماه مارس آغاز شود و تا ماه ژوئن ادامه پیدا کند. این یعنی سونی در این ۴ ماه قصد دارد که چندین بازی ویدیویی را برای طرفدارانش رایگان کند.

این طرح، با رایگان شدن بازی Ratchet & Clank که در سال ۲۰۱۶ برای پلی‌استیشن ۴ عرضه شد بود، آغاز خواهد شد. این اثر در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ (۱ مارس ۲۰۲۱) به مدت ۱ ماه و تا پایان ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ (۱ آوریل) به‌صورت رایگان در دسترس خواهد بود. البته، می‌توان گفت که بخشی از این تصمیم گرفته‌شده از سوی سونی هوشمندانه هم بوده است زیرا مدتی دیگر قسمت جدید مجموعه بازی «رچت اند کلنک» به‌صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد و رایگان شدن قسمت قبل می‌تواند اشتیاق طرفداران را برای قسمت بعدی هم بیشتر کند. در واقع، این تصمیمی است که می‌تواند از چند منظر و برای همه سودمند باشد.

جیم رایان درباره‌ی این موضوع اعلام کرده است:

این روزها، همه می‌توانیم از چیزی استفاده کنیم یا به دنبال چیزی باشیم که با آن دلیلی را برای ماندن در خانه و رعایت فاصله‌ی اجتماعی پیدا کنیم. ما خوشحالیم که قادر هستیم به شما چند بازی‌ و پیشنهاد عالی و سرگرم‌کننده را به‌صورت رایگان ارائه دهیم.

در کنار رایگان شدن بازی Ratchet & Clank، سونی پیشنهاد بسیار جالبی را هم برای طرفداران انیمه‌های ژاپنی داشته است. سونی اعلام کرده که سرویس Funimation، سرویس معروف اشتراکی پخش انیمه‌ی شرکت سونی، از تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۰ (۲۵ مارس) برای دارندگان پلی‌استیشن برای مدت محدودی دسترس‌ گسترده‌ و بیش‌تری خواهد داشت. در توضیحات اشاره شده که علاوه بر ۱۴ روز آزمایشی عادی و استاندارد که به‌صورت طبیعی وجود دارد، برای کاربران جدید این سرویس ۹۰ روز اشتراک رایگان دیگر فعال خواهد شد.

جیم رایان در ادامه‌ی سخنان خود تأکید می‌کند که این فقط آغاز راه بوده است و سونی پیشنهادهای بیش‌تری را برای این طرح در نظر گرفته است.

در هفته‌های آینده، ما جزییات بیشتری را از بازی‌ها و پیشنها‌دهای سرگرم‌کننده‌‌ای که برای جامعه‌ی طرفداران پلی‌استیشن تدارک دیده‌ایم، به اشتراک خواهیم گذاشت. من فکر می‌کنم که ما در این طرح ترکیبی از بازی‌های عالی و پیشنهاد بسیار خوبی را برای شما در نظر گرفته‌ایم و امیدوارم این خبر روز شما را کمی روشن‌تر و خوشایندتر کرده باشد. این افتخار ما است که بتوانیم این سرگرمی‌ها را برای شما به ارمغان بیاوریم و بسیار قدردانیم که بخشی از زندگی شما هستیم.

همان‌طور که گفته شد، این طرح از چند روز دیگر و در تاریخ ۱ مارس آغاز خواهد شد.

