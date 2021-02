موضوعات پربحثی که این روزها پیرامون کنسول‌های نسل بعد دیده می‌شود، در مورد بازی‌ها یا عملکرد این کنسول‌ها نیست بلکه بیشتر سخنانی است که درباره‌ی کمبود موجودی کنسول‌ها در مقابل تقاضای بالای آن‌ها – به‌خصوص پلی‌استیشن ۵ – گفته می‌شود.

به‌تازگی جیم رایان، مدیرعامل بخش سرگرمی‌های تعاملی سونی، با سایت واشنگتن پست گفتگویی داشته است که در آن طبق انتظار از او درباره کمبود موجودی‌های کنسول پلی‌استیشن ۵ سؤال شد و او هم توضیحاتی را درباره‌ی این موضوع ارائه داد. جیم رایان در این مصاحبه می‌گوید: «تقاضا بیشتر از چیزی بود که انتظارش را داشتیم. این قضیه در کنار پیچیدگی زنجیره‌ی تولید کنسول، موجب شد تا موجودی دستگاه کمی کمتر از چیزی باشد که در ابتدا انتظار داشتیم.»

با این حال، جیم رایان در سخنی تقریباً امیدوارکننده اشاره می‌کند که تولید کنسول پلی‌استیشن ۵ اکنون به‌طور پیوسته در مسیر بیشتر شدن است. او همچنین در مصاحبه‌ی دیگری با Financial Times، اعلام کرد که سونی انتظار دارد میزان تولید پلی‌استیشن ۵ در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یابد. این سخن با گفته‌ی ای‌ام‌دی برای تولید تراشه‌های کنسول‌های نسل نهمی سونی و مایکروسافت هم جور در می‌آید.

سونی در گذشته اعلام کرده بود که امید دارد که در سال مالی بعدی فروش کنسول پلی‌استیشن ۵ به ۱۴.۸ میلیون دلار برسد. رسیدن به چنین رقمی به‌صورت عادی شاید طبیعی باشد اما ماندگار بودن مشکلات تأمین موجودی کنسول می‌تواند سونی را در راه رسیدن به این هدف دچار دردسرهایی کند.

درحالی‌که جیم رایان تضمین نکرده که سونی قادر خواهد بود به تقاضای بالای طرفداران در فصل فروش تعطیلات ۲۰۲۱ پاسخ دهد اما با این وجود اعلام کرده که این مشکل به‌مرور در طول سال ۲۰۲۱ برطرف خواهد شد.

این مورد در طول سال ۲۰۲۱ به‌مرور در هر ماه بهتر خواهد شد. سرعت بهبود این اوضاع در طول سال افزایش خواهد یافت بنابراین وقتی به نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ برسیم، شما خواهید دید که میزان تولید کنسول به رقم بسیار خوبی خواهد رسید.

سونی چندی پیش اعلام کرده بود که فروش کنسول نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ در سال ۲۰۱۵ حدود ۴.۵ میلیون دستگاه بوده است که آن را در کنار پلی‌استیشن ۴ به پرفروش‌ترین کنسول در چندماهه اول عرضه‌ تبدیل می‌کند. البته، فروش پلی‌استیشن ۵ در ماه اول عرضه‌اش توانست رکوردشکنی کند و پلی‌استیشن ۴ را هم پشت سر بگذارد.

تقاضای بالا و شیوع و گسترش‌ ویروس کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ میلادی باعث شد تا کار سونی و مایکروسافت برای تولید کنسول‌های خانگی نسل نهمی خود بسیار دشوار شود و از همین رو تعداد زیادی از طرفداران موفق نشوند که این کنسول‌ها را خریداری کنند. هرچند عجیب است که جیم رایان از تقاضای بالای طرفداران برای پلی‌استیشن ۵ تعجب کرده است چراکه چنین چیزی تا حد زیادی قابل حدس بود اما به هر حال با این خبر گیمرها می‌توانند امیدوار باشند که این روند به‌مرور بهتر شود و روال معقول‌تر به خود بگیرد.

