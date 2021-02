سال پیش و پس از شکست بازی Anthem، بایوور اعلام کرده بود که این بازی را احیا خواهد کرد. با این حال، چند روز پیش بلومبرگ ادعا کرد که این هفته شرکت الکترونیک آرتس و استودیو بایوور پس از گفتگو و بررسی جوانب مختلف درباره‌ی سرنوشت و آینده‌ی بازی Anthem نتیجه‌گیری خواهند کرد. سرنوشتی که اکنون مشخص شده و سرانجام تلخ و ناراحت‌کننده‌ای برای این بازی در پی داشته است.

سال گذشته بایوور اعلام کرد که تیم کوچکی را در استودیو خود در آستین در نظر گرفته است تا دوباره بازی Anthem را احیا کند و با نسخه‌ای تازه آینده‌ی جدیدی را برای این اثر رقم بزند. حتی گزارش‌ها در آن زمان بیان داشتند که این تصمیم از مدتی قبل گرفته شده و بایوور برای چنین چیزی برنامه‌ریزی کرده بوده است. از آن زمان به بعد، آن‌ها گهگاهی اخباری را از فرآیند احیای این بازی منتشر ‌کردند و حتی پیشرفت‌های خود در طراحی دوباره رابط کاربری و بهبود سیستم لوت کردن در بازی را به گیمرها نشان دادند.

این پروژه تا اندازه قابل‌توجهی پیشروی داشته و به زمانی از فرآیند توسعه‌ی خود رسیده که بتوان تصمیم نهایی برای ادامه دادن یا رها کردن آن اتخاذ کرد. همان‌طور که گزارش بلومبرگ به ما اعلام کرده بود، الکترونیک آرتس (EA) این هفته برای این مورد جلسه‌ای را برگزار کرده و تصمیم نهایی خود را برای این پروژه علنی کرد. تصمیمی که آینده‌ی بازی Anthem را به نابودی می‌کشاند و این پروژه را متوقف می‌کند.

گروهی که روی پروژه‌ی احیای بازی Anthem کار می‌کردند؛ حدود ۳۰ نفر بوده است درحالی‌که این تعداد برای چنین کاری کافی نیست. به‌خصوص اگر قرار باشد گسترش‌دهنده‌ها و پشتیبانی‌هایی هم برای آن عرضه شود. منابعی درون استودیو بایوور به سایت بلومبرگ اعلام کرده‌اند که برای به سرانجام رسیدن این پروژه، تقریباً به سه برابر افراد فعلی نیاز بوده است اما الکترونیک آرتس تصمیم گرفته که این موضوع را کاملاً فراموش و رها کند و ریسک ادامه دادن این پروژه را به جان نخرد.

البته با شناختی که از الکترونیک آرتس داریم، چندان هم عجیب نیست که حداقل در حال حاضر آن‌ها از خیر ادامه و احیای بازی Anthem گذشته‌اند. به‌ویژه با در نظر گرفتن این موضوع که بایوور هم‌اکنون تمرکز اصلی خود را باید روی دو پروژه‌ی بزرگ قسمت‌های آینده‌ دو بازی محبوب و پرطرفدار مس افکت و دراگون ایج بگذارد. با احتساب این قضیه، احتمالاً EA ادامه‌ی پروژه‌ی Anthem را به‌صرفه ندانسته است.

آن‌ها در بیانیه‌ای جدید خود هم این نکته را اعلام کرده‌اند که این تصمیم برای آن‌ها دشوار بوده و می‌دانند که ممکن است برخی از طرفداران Anthem‌ از این تصمیم ناراحت شوند. همچنین الکترونیک آرتس در بیانیه‌ی خود اشاره می‌کند که آن‌ها آگاه هستند که این تصمیم برای بخشی از کارمندانشان که روی این پروژه‌ کار می‌کردند، خوشایند نخواهد بود اما به هر حال آن‌ها مجبور بوده‌اند که چنین تصمیمی را بگیرند تا تمرکز بیشتری را روی آثار مهم‌تری مثل مس افکت و دراگون ایج معطوف کنند.

ساخت یک بازی برجسته و تحسین‌شده به‌تنهایی بسیار دشوار است اما گاه احیای یک بازی شکسته و پر ضعف از آن کار هم دشوارتر خواهد بود. به‌خصوص اگر این بازی اثر آنلاینی باشد که قرار است پشتیبانی از آن هم در همان موقع ادامه پیدا کند.

نسخه‌ی فعلی بازی Anthem هم‌اکنون روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و کامپیوترهای شخصی (از طریق اوریجین) در دسترس است.

منبع: VG247

