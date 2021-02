پابجی جدید با محوریت علمی-تخیلی برای موبایل معرفی شد

سازندگان بازی پابجی نسخه‌ی جدیدی از بازی پابجی را با نام «پابجی: نیو استیت» (PUBG: New State) معرفی کرده‌اند. این نسخه از بازی پابجی قرار است برای سیستم‌عامل‌های اندروید و آی‌او‌اس منتشر شود. گیم‌پلی و حس‌وحال بازی پابجی: نیو استیت شبیه به بازی‌های آینده‌محور است و این بازی همین امسال منتشر خواهد شد.

چند سالی است که بازی پابجی روی پلتفرم‌های مختلفی عرضه شده و دنیا را تکان داده. این بازی یکه و تنها مسئول انفجار محبوبیت سبک بتل رویال است که این روز‌ها آن را همه‌جا می‌بینیم. بازی پابجی در ابتدا به عنوان یک بازی کامپیوتری عرضه شد و بعد از مدتی پای خود را به پلتفرم موبایل باز کرد. با وجود این که دوران اوج نسخه‌ی کامپیوتری بازی پابجی تمام شده اما نسخه‌ی موبایلی این بازی هنوز خیلی پرطرفدار است و فاصله‌ی زیاید تا افول دارد.

پابجی ۲ و پابجی موبایل ۲ در دست ساخت است

مدتی پیش بود که از روی یک آگهی استخدام فهمیدیم تیم سازنده‌ی بازی پابجی به توسعه‌دهندگان بیش‌تری نیاز دارند تا بازی جدیدی را از این سری با اسم رمز Project XTRM بسازند. در ابتدا تصور می‌شد که این پروژه، بازی پابجی ۲.۰ است. حالا توسعه‌دهندگان بازی پابجی، بازی پابجی: نیو استیت را معرفی و کرده‌اند و همچنین تایید کرده‌اند که این بازی همان Project XTRM است.

بازی پابجی: نیو استیت در سال ۲۰۵۱ و مشخصا سال‌ها بعد از اتفاقات بازی‌های فعلی پابجی جریان دارد. نقشه‌ی جدیدی که در این بازی می‌بینیم Tori نام دارد و قرار است که مجموعه‌ی متنوعی از اسلحه‌ها و وسایل‌نقلیه‌ی آینده‌ای را در آن ببینیم. البته باید بگوییم که بازی پابجی: نیو استیت، آینده‌ای دور شبیه به چیزی که در بازی‌های سری تایتان فال دیده‌ایم را به نمایش نمی‌کشد. اگر بخواهیم با مقایسه‌ای نسبتا دقیق بگوییم، بازی‌های اصلی پابجی از نظر زمانی مشابه با بازی‌های مدرن وارفر سری کال آو دیوتی هستند و بازی پابجی: نیو استیت به قسمت‌های آینده‌ای کال آو دیوتی بلک آپس شبیه است.

به گفته‌ی توسعه‌دهندگان این بازی قرار است تغییراتی جزیی در فرمول اصلی بازی پابجی ایجاد شود. برای مثال شخصی‌سازی اسلحه‌های این بازی بهتر خواهد شد و چیزی شبیه به سطح شخصی‌سازی اسلحه‌ها در بازی ایپکس لجندز را خواهیم دید. شخصی‌سازی اسلحه‌ها در بازی ایپکس لجندز علاوه بر افزونه‌های متنوع که برخی از آن‌ها مختص به کلاس‌های خاصی از اسلحه‌ها هستند، افزونه‌های ارتقا دهنده‌ی کارایی را نیز ارایه می‌دهد. برای مثال با این افزونه‌ها می‌توان اسلحه‌ی تک‌تیر را به اسلحه‌ی رگباری تبدیل کرد.

تریلر بازی پابجی: نیو استیت نیز منتشر شده که بعید می‌دانیم گیم‌پلی صد درصد واقعی خود بازی باشد. البته اصلا نمی‌توان گفت که این تریلر ربطی به بازی اصلی ندارد. ظاهرا قصد از انتشار این تریلر، نشان دادن جهت‌گیری اصلی سازندگان بازی پابجی: نیو استیت برای پیشبرد توسعه‌ی این بازی است.

تریلر بازی پابجی: نیو استیت به ما می‌گوید که این بازی از بازی اصلی پابجی سریع‌تر خواهد بود. در این تریلر می‌توانیم طرح‌هایی از اسلحه‌ها و افزونه‌های آینده‌ای آن‌ها را ببینیم و ایده‌ای کلی از ظاهر بازی نهایی داشته باشیم. همچنین این تریلر بخش‌هایی از نقشه‌ی بازی پابجی: نیو استیت و تعدادی از وسایل نقلیه‌ی این بازی را نشان می‌دهد.

برخلاف بازی پابجی موبایل اصلی که توسط شرکت چینی «تنسنت» (Tencent) ساخته شده، بازی پابجی: نیو استیت به دست استودیوی اصلی پابجی ساخته می‌شود؛ همان استودیویی که مسئول ساخت و گسترش نسخه‌ی کامپیوتری و کنسولی بازی پابجی است. با وجود قدرت محدود گوشی‌های موبایل در مقابل کامپیوتر و کنسول‌ها، تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی پابجی قول داده تا بازی پابجی: نیو استیت گرافیک بسیار واقع‌گرایانه‌ای داشته باشد و مرز‌های بازی‌های موبایلی را جابه‌جا کند.

بازی پابجی: نیو استیت در سال جاری میلادی به پلتفرم‌های اندروید و آی‌او‌اس می‌آید. قبل از عرضه‌ی نهایی این بازی، چند نسخه‌ی آزمایشی محدود نیز منتشر خواهند شد. بر اساس شایعه‌ی قبلی در مورد Project XTRM، بازی پابجی: نیو استیت باید به کامپیوترها و کنسول‌ها نیز بیاید اما چیزی در مورد این نسخه‌های بازی اعلام نشده.

در ادامه می‌توانید تریلر بازی پابجی: نیو استیت را تماشا کنید.

