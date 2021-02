انتشار آپدیت سایبرپانک ۲۰۷۷ و حل مشکلات بازی حداقل یک ماه عقب افتاد

پس از عرضه‌ی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ و انتقادات زیاد به خاطر باگ‌های فراوان و وضع اجرایی بد آن به‌خصوص روی کنسول‌ها، «سی دی پراجکت رد» به بازیکنان وعده داد که در این چند ماه آینده که به ماه فوریه ختم خواهم شد، پچ‌هایی را برای این بازی منتشر کند تا بسیاری از مشکلات فنی بازی برطرف شود. با این حال اکنون که به اواخر ماه فوریه رسیده‌ایم دوباره بدشانسی به آن‌ها رو کرده و عرضه‌ی این به‌روزرسانی را با تأخیر مواجه کرده است.

اتفاقات بد یکی پس از دیگری برای سی پراجکت رد رخ می‌دهد. ابتدا عرضه بازی سایبرپانک با همه‌ی حواشی و اعتراض‌های طرفداران، سپس حذف شدن بازی از پلی‌استیشن استور و مدتی پیش هم حمله‌ی سایبری عظیمی که گریبان آن‌ها را گرفت. اکنون این مورد آخر یعنی حمله‌ی سایبری چند هفته پیش باعث شده که عرضه‌ی بهینه‌ساز بازی سایبرپانک کمی عقب‌تر بیفتد.

شرکت سی دی پراجکت رد در توییتر خود درباره‌ی این موضوع توضیح داده که آن‌ها بسیار خواهان و مشتاق بودند که بهینه‌ساز ۱.۲ را در قالب‌ به‌روزرسانی جدید بازی سایبرپانک در بازه‌ی زمانی اعلام‌شده منتشر کنند اما حمله سایبری اخیر به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات استودیو و این به‌روزرسانی لطمه زده و آن‌ها را ناکام گذاشته و مانع شده تا به این وعده‌ی خود وفا کنند. اکنون سی دی پراجکت رد به زمان بیش‌تری برای عرضه‌ی این به‌روزرسانی نیاز دارد.

سونی در مورد بهینه‌ساز ۱.۲ بازی اعلام کرده که این بهینه‌ساز (پچ) فراتر از همه‌ی آن‌هایی خواهد بود که تاکنون منتشر شده‌اند و تا حد قابل‌توجهی سطح کیفی بازی را بهبود خواهد داد و باگ‌هایی را رفع خواهد کرد. سی دی پراجکت در ادامه‌ی این سخنان اعلام کرده که آن‌ها همچنان روی بازی کار می‌کنند تا به نتیجه‌ای دست پیدا کنند که طرفداران را راضی کند و به همین خاطر نمی‌توانند در فوریه این بهینه‌ساز را منتشر کنند و نیمه‌ی دوم ماه مارس را برای عرضه‌ی آن‌ در نظر گرفته‌اند.

در ماه ژانویه بهینه‌ساز ۱.۱ برای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ منتشر شد و بعضی از مشکلات بازی را که از زمان عرضه بازیکنان را آزار می‌داد، برطرف کرد اما همچنان مشکلات زیادی وجود دارد که قرار است با بهینه‌ساز ۱.۲ در ماه مارس برطرف شوند. بهینه‌ساز قبلی بیشتر روی بهبود بعضی از عملکردهای بازی و پایداری آن‌ تمرکز داشت. حتی در تحلیل دیجیتال فاندری هم اشاره شده بود که بعضی از مشکلات مهم بازی بهتر شده‌اند اما راه زیادی برای رفع همه‌ی مشکلات یا بخش اعظم آن‌ها باقی‌مانده است. سی دی پراجکت اکنون باید به‌سختی به دنبال کار روی این بهینه‌ساز و رساندن آن به نیمه‌ی دوم ماه مارس باشد. نباید فراموش کنیم که بازی همچنان روی پلی‌استیشن استور موجود نیست و در صورت رفع این مشکلات، باید دوباره معرفی و به آن بازگردانده شود.

