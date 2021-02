سونی ماه قبل با بازی‌های رایگان پلی‌استیشن پلاس همه را غافل‌گیر کرد و یکی از بهترین‌ ماه‌های این سرویس اشتراکی در نسل هشتم را رقم زد. اکنون که بازی‌های ماه مارس این سرویس اعلام شده‌اند، مشخص شد که سونی قصد دارد همچنان ما را از با بازی‌های این سرویس شگفت‌زده کند. این ماه سونی اثر شناخته‌شده و بزرگی را برای این سرویس رایگان کرده که از عرضه‌ی آن هنوز یک سال تمام سپری نشده است.

برخلاف رسم همیشه، این بار سونی بازی‌های رایگان پلی‌استیشن پلاس را در آخرین چهارشنبه‌ی ماه میلادی معرفی نکرد. از همین رو بسیاری فکر می‌کردند که سونی در مراسم State of Play از بازی‌های پلی‌استیشن پلاس ماه مارس رونمایی کند. با این حال در آن مراسم هم خبری نشد تا روز بعد از آن ۴ بازی رایگان برای این سرویس معرفی شدند. این آثار سلایق مختلفی را پوشش می‌دهند و در ژانرهای مختلفی ساخته شده‌اند. حتی یکی از آن‌ها بر اساس هدست واقعیت مجازی سونی ساخته شده است.

با این وجود، بدون شک شگفتی بزرگ در میان بازی‌های پلی‌استیشن پلاس ماه مارس بازی Final Fantasy VII Remake است. این اثر که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده و هنوز یک سال تمام از عرضه‌اش سپری نشده است، یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۲۰ بود که هم مورد توجه منتقدان قرار گرفت و هم طرفداران این مجموعه‌ی قدیمی از آن استقبال فراوانی کردند. همچنین بازی توانست در جوایز آخر سال هم جوایز مختلفی را دریافت کند. اکنون سونی این اثر را به‌عنوان بازی بزرگ و برجسته‌ی این ماه، به سرویس پلی‌استیشن پلاس آورده است. در ادامه درباره‌ی ۴ بازی این ماه پلاس توضیح خواهیم داد. البته فراموش نکنید که بازی Destruction AllStars که ماه قبل رایگان شده بود، همچنان در این ماه رایگان خواهد بود.

بازی Maquette – پلتفرم‌ها: فقط برای کنسول پلی‌استیشن ۵

بازی Maquette که توسط «آناپورنا اینتراکتیو» منتشر شده است، بازی ویژه‌ای است که فقط دارندگان پلی‌استیشن ۵ می‌توانند آن را دریافت کنند. این اثر یک بازی خلاقانه‌ی پازل محور است که برای حل کردن چالش‌هایش نیاز دارید تا به ایده‌های قوی فکر کنید. اگر برای حل معماها به مشکل برخوردید، می‌توانید با توجه به ویژگی‌ جدید رابط کاربری پلی‌استیشن، برای حل آن کمک بگیرید. نکته‌ی مهم این است که بازی Maquette در همین ماه عرضه خواهد شد و این یعنی هم‌زمان با عرضه‌اش برای دارندگان پلی‌استیشن ۵ که از اشتراک پلی‌استیشن پلاس استفاده می‌کنند، رایگان خواهد بود.

بازی Final Fantasy VII Remake – پلتفرم‌ها: پلی‌استیشن ۴

همان‌طور که گفته شد، برجسته‌ترین بازی رایگان پلی‌استیشن پلاس در ماه مارس، بخش اول بازسازی اثر کلاسیک و به‌یادماندنی اسکوئر انیکس است. اگر از طرفداران مجموعه بازی محبوب فاینال فانتزی باشید و به هر دلیلی نتوانسته‌اید هنوز به تجربه‌ی این اثر روی پلی‌استیشن ۴ بپردازید، شاید رایگان شدن این اثر برای پلی‌استیشن پلاس فرصت بسیار مناسبی باشد که اکنون نصیب شما شده است. حتی اگر تاکنون هیچ‌کدام از قسمت‌های این مجموعه را تجربه نکرده‌اید، این بهترین فرصتی است که می‌توانید شانس خود را برای تجربه‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ امتحان کنید. شاید ماجرای کلاود و دوستانش در شهر میدگار بتواند شما را به این مجموعه مشتاق کند.

البته، باید نکته‌ی مهمی را ذکر کنیم. سونی در مراسم State of Play اخیر خود نسخه‌ی نسل‌ بعدی این بازی را با نام Final Fantasy VII Remake Intergrade برای پلی‌استیشن ۵ معرفی کرد. با این حال، باید توجه داشته باشید که شما نمی‌توانید این نسخه‌ی رایگان را به نسخه‌ی نسل بعدی ارتقا دهید و برای این کار باید نسخه‌ی نسل بعدی را خریداری کنید. البته اگر بازی را در پلی‌استیشن ۴ خریداری کرده باشید، این قابلیت برای شما وجود دارد که آن نسخه را دریافت کنید و با پرداخت‌ هزینه‌ای محتوای جدید آن را هم بگیرید. به هر حال، این نسخه بیشتر برای کاربرانی است که قصد دارند این بازی را روی پلی‌استیشن ۴ تجربه کنند.

بازی Remnant: From the Ashes – پلتفرم‌ها:‌ پلی‌استیشن ۴

بازی Remnant: From the Ashes یک اثر شوتر سوم‌شخص با محوریت بقا است. شما به‌عنوان یکی از آخرین بازماندگان بشریت باید برای بازپس‌گیری جهان از هیولاها تلاش کنید و در مقابل آن‌ها ایستادگی کنید. این اثر گیم‌پلی چالش‌برانگیز و دشواری دارد که بیش از ۱۰۰ گونه دشمن مرگبار هم در آن وجود دارد. شما می‌توانید این بازی را که یکی از میهمانان این ماه پلی‌استیشن پلاس است، به‌صورت چندنفره هم تجربه کنید.

بازی Farpoint – پلتفرم‌ها: هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر برای پلی‌استیشن ۴

اگرچه ممکن است به خاطر اینکه بازی Farpoint برای هدست واقعیت‌ مجازی سونی عرضه شده، بسیاری از گیمرها آن را تجربه نکرده باشند اما در نسلی که هدست‌های واقعیت مجازی تازه شروع به کار کرده و در حال رشد هستند، این اثر یکی از آثاری بوده که طراحی خاصی برای این تکنولوژی‌ها داشته است. این ماه سونی بازی Farpoint را برای دارندگان هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر رایگان کرده است تا دارندگان این تکنولوژی در صورت عدم تجربه‌ی این اثر، بتوانند به‌راحتی آن را بازی کنند.

بهترین ماه پلی‌استیشن پلاس؛ نسخه‌ی کامل کنترل و دو بازی بزرگ دیگر

روند دو ماه اخیر پلی‌استیشن پلاس نشان می‌دهد که سونی برنامه‌های خاصی را برای این سرویس تدارک دیده است. از طرفی شاهد عرضه‌ی آثار بزرگی مثل فاینال فانتزی ۷ هستیم که مدت‌زمان زیادی از عرضه‌ آن‌ها سپری نشده و از طرف دیگر بازی‌هایی مثل Maquette وجود دارند که هم‌زمان با عرضه برای مشترکان پلی‌استیشن پلاس رایگان خواهد شد.

منبع: بلاگ پلی‌استیشن

