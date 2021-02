یکی از شگفتی‌های صنعت بازی‌های ویدیویی در سال ۲۰۲۰ میلادی بازی Genshin Impact شرکت چینی MiHoYo بود. اثری که بسیار بیشتر از انتظارات اولیه ظاهر شد و توانست موفقیت‌های زیادی را تجربه کند. اکنون مشخص شده که به خاطر عرضه بازی «گنشین ایمپکت» شرکت سازنده‌ی این اثر در سال ۲۰۲۰ با درآمد و سود فوق‌العاده‌ای مواجه شده است.

طبق گفته‌های رسمی اخیر مدیر شرکت بازی‌سازی و انیمیشن‌سازی MiHoYo که در سال ۲۰۱۲ تأسیس شده است، این شرکت توانسته به لطف بازی ویدیویی «گنشین ایمپکت» در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۸۰۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد و عملکرد خیره‌کننده‌ای را از خود ثبت کند.

Genshin Impact؛ بهترین بازی رایگان کنسول و موبایل

در یک سخنرانی اینترنتی که برای دانش‌آموختگان دانشگاه جیائو تونگ شانگهای برگزار شده بود، کای هائویو (Cai Haoyu)، مؤسس شرکت MiHoYo، جزییات جالبی را از عملکرد این شرکت که در شانگهای چین واقع شده، اعلام کرد. اگرچه گفتگوی او برای عموم مردم آزاد نبود، اما وب‌سایت چینی GameLook آن را پخش و جزییاتش را اعلام کرد تا این اطلاعات به‌صورت عمومی مشخص شود. مدیر شرکت MiHoYo در گفتگوی خود اعلام کرد که درآمد این شرکت در سال ۲۰۲۰ چیزی حدود ۲ برابر سال قبل بوده است. آن‌ها در سال ۲۰۲۰ توانسته‌اند ۵ میلیارد ین (۷۷۴ میلیون دلار) درآمد داشته باشند. این رشد در اثر عرضه‌ی بازی «گنشین ایمپکت» بوده است. نکته‌ی جالب‌تر این است که بازی Genshin Impact در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ منتشر شد و این خود عملکرد خیره‌کننده آن را بیشتر مشخص می‌کند چراکه اگر بازی به‌جای سپتامبر، در اوایل سال عرضه می‌شد، این رقم می‌توانست بسیار بیشتر هم شود.

در پی موفقیت بزرگی که بازی «گنشین ایمپکت» تجربه کرد، شرکت MiHoYo تعداد کارکنان شرکت خود را نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش داد. آن‌ها در این بازه‌ی زمانی تعداد کارکنان خود را ۷۰ درصد افزایش دادند و تا انتهای سال ۲۰۲۰ آن را به چیزی حدود ۲۴۰۰ نفر رساندند.

وب‌سایت بلومبرگ برای تائید رسمی این اطلاعات گفته‌شده در سخنرانی مدیر شرکت، از MiHoYo سؤال پرسیده است که البته تاکنون آن‌ها پاسخی به این سؤال نداد‌ه‌اند و درخواست بلومبرگ را رد کرده‌اند.

سال گذشته، بازی «گنشین ایمپکت» توانست رکورد بزرگ‌ترین عرضه‌ی جهانی برای یک بازی ساخته‌ی کشور چین را از آن خود کند. داده‌های Sensor Tower به‌صورت تخمینی نشان از این دارد که این اثر در دو ماه آغازین عرضه‌اش روی دو فروشگاه معروف گوگل پلی و اپ استور توانسته بیش از ۴۰۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد.

این بازی در حال حاضر برای پلی‌استیشن ۴، کامپیوترهای شخصی و گوشی‌های با سیستم‌عامل اندروید و آی‌اواس در دسترس است و قرار است در آینده برای پلی‌استیشن ۵ و نینتندو سوییچ هم منتشر شود.

