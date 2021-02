استودیوی ژاپن سونی دیگر مثل گذشته بازی نخواهد ساخت

پس از گزارش‌های مختلفی که در این چند روز اخیر منتشر شده بود، بالاخره شرکت سونی به‌صورت رسمی اعلام کرد که ساختار یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین استودیوهایش یعنی استودیو ژاپن سونی (JAPAN Studio) دگرگون و دوباره سازماندهی خواهد شد و بخش زیادی از افراد خلاق و کارمندان آن تعدیل می‌شوند و به‌جای آن تمرکز اصلی استودیو حول محور گروه سازنده‌ی بازی Astro’s Playroom‌ یعنی Team ASOBI خواهد چرخید. خبری که باعث شد بسیاری از طرفداران آثار این استودیو ناراحت و نگران شوند.

ابتدا چند روز پیش سایت VGC گزارشی را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود سونی قصد دارد مقیاس استودیو معروف ژاپنی خود را کاهش دهد. استودیویی که بازی‌هایی نظیر Ape Escape، گرویتی راش و لست گاردین را در کارنامه‌ی خود دارد. درنهایت، سونی این گزارش را یک روز بعد به‌صورت رسمی اعلام کرد.

طبق گفته‌ی سایت VGC، بسیاری از توسعه‌دهندگان استودیو ژاپن سونی، پس از اینکه قرارداد سالیانه‌ آن‌ها تمدید نشد، از استودیو جدا شده‌اند. اکنون بیشترین تمرکز این استودیو با تیم سازنده‌ی بازی Astro’s Playroom خواهد بود که در این مدت کوتاه توانسته موفقیت زیادی را کسب کند و نزد گیمرها هم بسیار محبوب شود. برخلاف تیم‌های دیگر، برای کار افراد این تیم خللی وارد نشده است و آن‌ها همچون گذشته و حتی شاید با تمرکزی بیشتر نسبت به قبل به ساخت اثر پلتفرمر ۳ بعدی معروف خود ادامه خواهند داد.

با این دگرگونی، زین پس بخش‌های مربوط به بومی‌سازی بازی‌ها، مدیریت‌ عنوان‌های مختلف و درنهایت تولید خارجی، همگی به‌طور جهانی و زیر کنترل استودیو‌های داخلی پلی‌استیشن خواهد بود. «استودیو‌های پلی‌استیشن» مجموعه‌ای است که سونی برای نام‌گذاری استودیوهای داخلی و فرست پارتی خود ایجاد کرده است. اکنون این اختیارات و وظیفه‌های گفته‌شده که در گذشته بر عهده‌ی استودیو ژاپن سونی بودند، به زیرمجموعه‌های دیگر این مجموعه‌ی بزرگ منتقل خواهد شد.

در بخشی از بیانیه‌ای که برای این تصمیم نوشته، گفته شده است:

به‌منظور تقویت بیشتر فعالیت‌های تجاری، شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی تائید می‌کند که استودیو ژاپن سونی سازماندهی جدیدی پیدا خواهد کرد و از اول آوریل (۱۱ اسفند) این تغییرات را به خود می‌بیند. استودیو ژاپن سونی از این به بعد با محوریت Team ASOBI به فعالیت خود ادامه خواهد داد و از این طریق، این فرصت برای Team ASOBI فراهم خواهد شد که با یک چشم‌انداز واحد بر ساخت و محبوبیت Astro’s PLAYROOM تمرکز کند.

علاوه بر این، نقش تولیدهای خارجی استودیو، بومی‌سازی بازی‌ها و همچنین مدیریت مجموعه آثار استودیو ژاپن به کلیت استودیوهای پلی‌استیشن منتقل خواهد شد.

اگرچه مدت‌هاست استودیو ژاپن سونی در کانون توجه و روزهای اوج خود قرار ندارد و حتی نتوانسته تولیدهای داخلی با سوددهی بالایی را تولید کند، با این حال فراموش نکنید که در این نسل آن‌ها آثار منحصربه‌فردی نظیر «لست گاردین» و «گرویتی راش »۲ (و همچنین ریمستر گرویتی راش ۱) را خلق کرده‌‌اند؛ آثاری که هرکدام طرفداران خاص خودش را داشته و مورد تحسین‌هایی قرار گرفته‌ است. به نظر می‌رسد که سونی از فروش این بازی‌ها رضایت نداشته است اما نکته‌ی عجیب این است که نباید هم از چنین آثار خاصی که جامعه‌ی طرفداران کوچک‌تر اما منحصر‌به‌فردی دارند، چنین انتظاری را داشت.

اگر تولیدهای داخلی استودیو ژاپن سونی را هم در نظر نگیریم، تولیدات خارجی آن‌ها که با همکاری استودیو‌هایی دیگر به دست آمده بودند، در این سال‌ها نتایج بسیار موفقی را به خود دیدند. آن‌ها در این سال‌های اخیر در ساخت بازی‌های تحسین‌شده و موفقی همچون «بلادبورن» و بازسازی «دیمونز سولز» که به‌ ترتیب ساخته‌ استودیو‌های «فرام سافتور» و «بلوپوینت گیمز» است، همکاری داشته‌اند و این آثار را منتشر کرده‌اند. اکنون با این تحولات و سازماندهی جدید استودیو ژاپن سونی، وضعیت بخش تولیدهای خارجی آن‌ها هم با ابهام‌های جدی مواجه شده است و به نظر می‌رسد هما‌ن‌طور که در بیانیه اعلام شده، زین پس این وظیفه را دیگر استودیوهای جهانی پلی‌استیشن بر عهده خواهند گرفت.

اگرچه این خبر برای طرفداران استودیو ژاپن و به‌صورت کلی گیمرها ناراحت‌کننده و تا حدی شوکه‌کننده است، اما شاید با نگاه به چند سال اخیر، چندان هم تعجب‌آمیز نباشد.چندین سال پیش ابتدا فومیتو اودا خالق بزرگ آثاری همچون «شادو او کلوسوس»، «ایکو» و «لست گاردین» از استودیو ژاپن سونی جدا شد و استودیو مستقل خود را تاسیس کرد و امسال هم کئیچیرو تویاما خالق مجموعه بازی سایلنت هیل، سایرن و گرویتی راش، این استودیو را ترک کرده تا از استودیو جدید خود یعنی Bokeh Game Studio رونمایی کند؛ استودیویی که البته تعدادی از اعضای مهم استودیو ژاپن سونی به آن منتقل شده‌اند. چند روز پیش هم خبر کناره‌گیری تهیه‌کننده بازی بلادبورن از استودیو ژاپن سونی منتشر شد.

همه‌ی این‌ها کم‌وبیش در راستای مسیری بوده که به تغییرات امروز این استودیو ختم شده است. به نظر می‌رسد که مشکل اصلی در تفاوت نگرش و اهداف سونی و اعضای کلیدی استودیو بوده است. قصد سونی بیشتر ساخت آثار موفقی بوده که بتواند مخاطبان را در سراسر جهان به خود جذب کند، دقیقاً همچون کاری که بازی Astro’s Playroom به‌درستی و به بهترین شکل توانست آن را انجام دهد؛ درحالی که از آن‌سو بعضی از افراد خلاقی که در این استودیو فعالیت می‌کردند، هدفشان دنبال کردن ایده‌هایی بوده که ابتدا توجه مخاطبان ژاپنی را جلب کند و بعد به احتمال زیاد مخاطبان سراسر جهان را. این نگاه سونی شاید از نظر اقتصادی و به‌خصوص در کوتاه‌مدت قابل‌درک باشد اما می‌تواند به‌خصوص در بلندمدت روی جایگاه آن‌ها در میان گیمرهای ژاپنی و طرفداران آثار این استودیو عملکرد منفی و بدی داشته باشد.

باید دید با این سازماندهی جدید این استودیو، سونی در بلندمدت و برای جلوگیری از این معضل، چه برنامه‌هایی را تدارک دیده است. این تصمیم می‌تواند برای Team ASOBI پیشامدهای بسیار خوبی داشته باشد اما از آن‌طرف باید ببینیم که در آینده وضعیت تولیدهای خارجی استودیو ژاپن سونی و همچنین مجموعه‌های بازی‌های محبوب و معروف آن چه خواهد شد و سونی چگونه می‌خواهد آن را هدایت کند. البته، قبلاً هم استودیوهای سونی با تغییراتی رو‌به‌رو شد‌ه‌اند و نتایج مختلفی را در پی داشته است.

