از دیگر بازی‌هایی که در نمایش State of Play شرکت سونی نشان داده شدند یک بازی بتل رویال موبایلی از دنیای فاینال فانتزی با نام «فاینال فانتزی ۷: اولین سرباز» (Final Fantasy ‌VII: First Soldier) بود. این بازی در سال ۲۰۲۱ برای گوشی‌های دارای سیستم‌عامل اندروید و آی‌اواس منتشر خواهد شد.

سال‌هاست که بازی‌های مختلفی از سری فاینال فانتزی عرضه می‌شوند. بازی‌های این سری کار خود را روی کنسول NES شروع کردند و سبک خاص و کم‌طرفدار نقش‌آفرینی را به کنسول‌ها و حتی می‌توان گفت، عوام‌الناس آوردند. فاینال فانتزی مجموعه‌ای پر افتخار است که هر نسخه‌ی اصلی از آن ممکن است در قلب یکی از طرفداران بازی‌های این سری بالاترین جایگاه را داشته باشد. با وجود این که اگر اعداد را ملاک قرار دهیم جدیدترین بازی منتشر شده از این سری، فاینال فانتزی ۱۵ است اما ده‌ها بازی مختلف از این سری ساخته شده‌اند که دنبال کردن تمام آن‌ها سرسام‌آور است.

حالا سازندگان سری فاینال فانتزی تصمیم گرفته‌اند تا به شکل جدیدی پای این بازی‌ها را به گوشی‌های موبایل باز کنند. البته بسیاری از بازی‌های کلاسیک سری فاینال فانتزی برای گوشی‌های موبایل منتشر شده‌اند و حتی شماره‌ی پانزدهم این سری یک نسخه‌ی کامل و اختصاصی موبایل دارد. این بار قرار است سری فاینال فانتزی در قالب یک بازی بتل رویال که فاینال فانتزی ۷: اولین سرباز نام دارد به گوشی‌های موبایل بیایند.

جزییات در مورد بازی موبایلی بتل رویال فاینال فانتزی بسیار محدود و خلاصه هستند. سازندگان این بازی اعلام کرده‌اند که این بازی در سرزمین میدگار، پیش از وقایع بازی فاینال فانتزی ۷ جریان دارد. بازی‌کنان باید در نقش سربازهای این سرزمین به مبارزه با یکدیگر بروند. این بازی به طور کلی شبیه به دیگر بازی‌ها بتل رویال است اما اسلحه‌ها، موجودات و جادوهای دنیای فاینال فانتزی در آن پیدا می‌شوند. تریلری از این بازی منتشر شده که در آن می‌توانیم بخش‌هایی از گیم‌پلی این بازی را ببینیم.

تاریخ عرضه‌ی بازی فاینال فانتزی ۷: اولین سرباز به شکل دقیق مشخص نشده. این بازی برای پلتفرم‌های اندروید و آی‌او‌اس ساخته شده و در سال جاری میلادی منتشر خواهد شد.

در ادامه برای شما تریلر بازی فاینال فانتزی ۷: اولین سرباز را قرار داده‌ایم.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post فاینال فانتزی به یک بازی بتل رویال موبایلی تبدیل می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala