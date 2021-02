در جریان مراسم State of Play شرکت سونی، استودیوی «امبر لبز» (Ember Labs) تاریخ انتشار بازی «کی‌نا: رابط ارواح» (Kena: Bridge of Sprits) را به همراه یک تریلر جدید از این بازی مشخص کرد. قرار شده تا این بازی در تاریخ ۲۴ آگوست (۲شهریور) به پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترهای شخصی بیاید.

بازی کی‌نا: رابط ارواح نامه‌ی عاشقانه‌ای از یک تیم مستقل به بازی‌های افسانه‌ی زلدا روی کنسول نینتندو ۶۴ است. در این بازی داستان «کی‌نا» دنبال می‌شود که باید به سفری پرمخاطره برود تا تعادل را به دنیا بازگرداند. ماجرا این‌جاست که در دنیای این بازی کی‌نا یک راهنمای ارواح است و وظیفه دارد تا ارواحی که میان دنیاها معلق مانده‌اند را آزاد کنند تا این ارواح به آرامش درونی برسند. در کنار الهام‌گیری‌های متعدد این بازی از بازی‌های سری افسانه‌ی زلدا، بازی کی‌نا کاملا حس و حال یک انیمیشن از استودیوی پیکسار را می‌دهد.

سازندگان بازی کی‌نا: رابط ارواح، یعنی استودیوی امبر لبز جدیدترین تریلر این بازی را به جهت اعلام تاریخ عرضه‌ی بازی منتشر کرده‌اند. اعضای این تیم به همراه مشخص کردن تاریخ عرضه‌ی این بازی، متنی را منتشر کرده‌اند. در این متن بیان شده که اشتیاق طرفداران به بازی کی‌نا برای این تیم شگفت‌انگیز بوده. تیم امبر لبز اعلام کرنده که پروسه‌ی اصلی ساخت بازی کی‌نا به پایان رسیده. حالا اعضای این تیم برای پرداخت کردن و بهبود دادن بخش‌های مختلف این بازی به چند ماه زمان نیاز دارند.

همین حالا پیش‌فروش بازی کی‌نا شروع شده. با پیش‌خرید کردن این بازی می‌توان به مجموعه‌ای از کلاه‌های مخصوص برای رات‌های داخل بازی دست پیدا کرد. در این بازی رات‌ها همان موجودات کوچک و بامزه‌ای هستند که وظیفه‌ی پاکسازی دنیا را از پسمانده‌ها دارند.

بازی کی‌نا دو نسخه دارد. نسخه‌ی اصلی بازی۴۰ دلار و نسخه‌ی لوکس آن ۵۰ دلار قیمت دارد. با خریدن نسخه‌ی لوکس بازی کی‌نا می‌توان به مجموعه‌ای متشکل از ساندترک‌های بازی، آیتم عصای نقره‌ای داخل بازی و پوسته‌ی طلایی برای رات‌ها دست پیدا کرد.

بر اساس برنامه‌ی فعلی تیم امبر لبز، بازی کی‌نا: رابط ارواح روز ۲۴ آگوست (۲شهریور) برای پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترهای شخصی از طریق فروشگاه اپیک گیمز منتشر خواهد شد.

در ادامه می‌توانید تریلر جدید بازی کی‌نا:‌ رابط ارواح را تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post تاریخ عرضه‌ی بازی Kena مشخص شد؛ تریلر جدید آن را ببینید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala