بدون شک برگ برنده‌ی سونی در مراسم State of Play اخیر، معرفی نسخه‌ی نسل بعدی بازسازی بازی فاینال فانتزی ۷ بود؛ اثری که با نام Final Fantasy VII Remake Intergrade معرفی شد و دارای محتوای ویژه و جدیدی هم خواهد بود تا آن را نسبت به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴، متمایز کند.

در جریان مراسم State of Play، شرکت اسکوئر انیکس فاینال فانتزی ۷ را برای کنسول‌ نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ معرفی کرد؛ نسخه‌ای که قرار است با پسوند Intergrade منتشر شود. این نسخه، علاوه بر بهبودهای گرافیکی که برای کنسول پلی‌استیشن ۵ بهینه‌سازی شده است، محتوای جدیدی را هم در قالب دو اپیزود تازه به بازی اضافه خواهد کرد؛ دو اپیزودی که در آن شما ماجرایی را با یکی از شخصیت‌های اصلی بازی فاینال فانتزی ۷ یعنی یوفی (که در بخش اول بازسازی فاینال فانتزی ۷ حضور ندارد)، تجربه خواهید کرد.

در گذشته اعلام شده بود که پروژه‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ قرار است در چند قسمت عرضه شود. قسمت اول سال گذشته منتشر شد و اکنون درحالی‌که همه در انتظار قسمت دوم این بازسازی هستند، اسکوئر انیکس محتوای داستانی جدیدی را برای قسمت اول بازسازی فاینال فانتزی ۷ معرفی کرده است. این محتوای اضافی، دو اپیزود را با محوریت شخصیت یوفی (Yuffie) به بازی اضافه می‌کند که موازی با اتفاقات بخش اول بازسازی فاینال فانتزی ۷ روایت شده است. در بازی اصلی فاینال فانتزی تا قبل از اینکه کلاود و دوستانش از میدگار خارج نشوند، ما با یوفی آشنا نمی‌شدیم اما اکنون سازندگان بازی تصمیم گرفته‌اند که با اضافه کردن این محتوای جدید، بخشی از داستان یوفی را در این بازه‌ی زمانی روایت کنند. نکته‌ی جالب اینجاست که این محتوای داستانی جدید، فقط برای پلی‌استیشن ۵ و در قالب بازی Final Fantasy VII Remake Intergrade در دسترس خواهد بود و امکان بازی کردن آن روی پلی‌استیشن ۴ وجود ندارد.

علاوه بر محتوای داستانی جدید، نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ تمام ویژگی‌ها و بهبودهای گرافیکی که انتظار دارید، در خود گنجانده است. در این نسخه بافت‌های (تکسچرها)، نورپردازی و محیط پس‌زمینه بهبود یافته است. همچنین دو حالت گرافیکی برای بازی در نظر گرفته شده است. حالت اول روی رزولوشن ۴K تمرکز می‌کند و حالت دوم تجربه‌ی بازی با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه را برای شما تضمین می‌کند. با توجه به اینکه کدام‌یک از حالت‌ها را ترجیح می‌دهید، می‌توانید از میان آن‌ها یکی را انتخاب کنید.

همچنین قابلیت «فتو مود» هم به بازی اضافه شده تا بازیکنان بتوانند تصاویر منحصر‌به‌فردی را از لحظه‌های خاص بازی ثبت و آن را با سلیقه‌ی خود به‌صورت کامل ویرایش کنند. شما می‌توانید حتی در زمان مبارزات هم عکس‌های خاصی را ثبت و ذخیره کنید، چیزی که با توجه به روند سریع و جذاب مبارزات شاید بدون وجود «فتو مود» چندان نتیجه‌ی مطلوبی نداشت. دیگر نکته‌ی مهم درباره‌ی ویژگی‌های بازی Final Fantasy VII Remake Intergrade پشتیبانی آن از قابلیت‌های کنترلر دوال‌سنس پلی‌استیشن ۵ است. این بازی از ویژگی «بازخورد لمسی» این کنترلر بهره برده تا تجربه‌ی بهتری را برای بازیکنان رقم زند.

بازی Final Fantasy 7 Remake Intergrade در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۱) با قیمت ۷۰ دلار برای کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد. افرادی که بازسازی بازی فاینال فانتزی ۷ را برای کنسول پلی‌استیشن ۴ تهیه کرده باشند، می‌توانند به‌صورت رایگان به‌روزرسانی رایگان نسخه‌ی نسل بعدی را روی کنسول پلی‌استیشن ۵ دریافت کنند. البته، این به‌روزرسانی رایگان، فقط شامل بهبودهای گرافیکی خواهد بود و اگر نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ را داشته باشید، برای دریافت محتوای داستانی جدید باید هزینه‌ی کمتری (به‌اندازه‌ی قیمت بسته‌ی ‌الحاقی ویژه‌ی یوفی) را پرداخت کند تا نسخه‌ی شما به نسخه‌ی Intergrade تبدیل شود.

بازسازی فاینال فانتزی ۷ رایگان می‌شود؛ بازی‌های عالی پلی‌استیشن پلاس ادامه دارند

لازم به ذکر است که این ماه بازی فاینال فانتزی ۷ برای پلی‌استیشن پلاس رایگان شده است اما باید توجه داشته باشید که نسخه‌ی رایگان موجود در پلی‌استیشن پلاس، قابل ارتقا به نسخه‌ی Intergrade نخواهد بود. اسکوئر انیکس درباره‌ی این موضوع گفته است که در حال حاضر به غیر از چیزی که اعلام کرده‌اند، نمی‌توانند جزییاتی از ارتقای نسخه‌ی پلی‌استیشن پلاس منتشر کنند. همچنین آن‌ها قیمت اپیزود یا بسته‌ی الحاقی جدید بازی را که با محوریت شخصیت یوفی خواهد بود، اعلام نکرده‌اند.

تریلر رونمایی Final Fantasy 7 Remake Intergrade:

دانلود mp4

تریلر قابلیت‌های نسخه‌ی کنسول PS5 بازی:

دانلود mp4

