قسمت بعدی عصر اژدها یک بازی آفلاین تک نفره خواهد بود

شرکت الکترونیک آرتس (EA) در تصمیم مهمی در رابطه با قسمت بعدی مجموعه بازی دراگون ایج، به خالقان این اثر یعنی استودیو بایوور (BioWare) این اختیار را داده که همه‌ی بخش‌های چندنفره‌ای که برای بازی برنامه‌ریزی شده بود را به اختیار خود حذف کنند.

هرچند عادت کرده‌ایم که در مورد تصمیم‌های عجیب یا ناخوشایند EA در قبال استودیوهایش سخن بگوییم، اما این بار آن‌ها تصمیمی را گرفته‌اند که می‌تواند آزادی عمل بیشتری به سازندگان بازی دراگون ایج بدهد و در نتیجه‌ی نهایی تأثیر مثبتی داشته باشد. با وجود اینکه جزییات زیاد یا حتی نام کامل و تاریخ عرضه‌ی قسمت بعدی Dragon Age را نمی‌دانیم، اما برخی از اعضای تیم سازنده‌ی بازی که نخواستند نامشان فاش شود (به این دلیل که اجازه‌ی صحبت درباره‌ی این موضوع را نداشته‌اند)، در سخنانی که با بلومبرگ داشته‌اند اعلام کرده‌اند که در گذشته و در ابتدای مسیر ساخت بازی یک بخش چندنفره سنگین برای آن در نظر گرفته شده بود. با این حال، در ماه‌های اخیر و پس از شکست یک پروژه‌ی آنلاین بزرگ همچون Anthem، این بازی به یک اثر کاملاً تک‌نفره تبدیل شده است.

این تصمیم الکترونیک آرتس مهم و قابل‌توجه است. آن‌ها در این سال‌های اخیر همواره سعی داشته‌اند که المان‌های آنلاین را در بسیاری از بازی‌های خود به‌گونه‌ای قرار دهند تا طرفداران این‌گونه آثار را هم بیشتر به خود جذب کنند. به‌خصوص با توجه به اینکه هزینه‌ی ساخت بازی‌ها بالا رفته، وجود یک بخش آنلاین که از طریق آن بتوان درآمدزایی بالایی را تجربه کرد، برای شرکت‌هایی مثل EA حائز اهمیت است. به همین خاطر، عقب‌نشینی آن‌ها برای بخش چندنفره و آنلاین بازی دراگون ایج بعدی و دادن اختیار به بایوور برای این تصمیم، قابل‌توجه است.

قسمت بعدی Dragon Age نشانه‌ای از پیشرفت ندارد

اگر بخواهیم کمی وقایع این چند سال اخیر را مرور کنیم، شاید بتوانیم برای تصمیم و عقب‌نشینی EA در این زمینه دلایل محکمی ارائه کنیم. از طرفی، الکترونیک آرتس در نوامبر سال ۲۰۱۹ بازی Star Wars Jedi: Fallen Order ساخته‌ی استودیو ریسپاون را عرضه کرد که توانست با استقبال منتقدان روبه‌رو شود و مهم‌تر از آن، موفق شد در ۴ ماه اول عرضه‌ی خود تعداد بازیکنانش را به بیش از ۱۰ میلیون نفر برساند. از طرف دیگر، آن‌ها در این مدت اخیر، بازی Anthem را منتشر کرده‌اند که ازقضا ساخته‌ی استودیو بایوور است؛ اثر آنلاین و چندنفره‌ای که نتوانست انتظارات را برآورده کند و با شکست مواجه شد. حتی قرار بود پروژه‌ای برای احیای Anthem دنبال شود که EA‌ به‌تازگی پس از حدود یک سال این پروژه را هم متوقف کرد.

مقایسه‌ی سرنوشت این دو بازی، به احتمال زیاد برای مدیرعامل EA و دیگر عوامل مدیریتی تلنگری بوده تا آن‌ها متوجه شوند که بهتر است به استودیو بایوور که همیشه با آثار نقش‌آفرینی تک‌نفره‌ی به‌یادماندنی شناخته می‌شود، این فرصت را بدهند که بایوور به ریشه‌های قدیمی خود بازگردد و خودشان در مورد بازی دراگون ایج بعدی تصمیم بگیرند.

قسمت بعدی دراگون ایج ابتدا در سال ۲۰۱۵ مراحل ساخت خود را آغاز کرد اما در پاییز ۲۰۱۷، الکترونیک آرتس و بایوور تصمیم گرفتند که بازی را ریبوت کنند و با اضافه کردن قابلیت‌های آنلاین و چندنفره برای درآمدزایی طولانی‌مدت‌ از این بازی برنامه‌ریزی کنند. این تصمیم منجر شد که مایک لیدلاو، کارگردان بازی، و همچنین بعضی از کارمندان با تجربه‌ی بایوور این تصمیم را نپذیرند و به طعنه این بازی را «Anthem با اژدها» بخوانند. به همین خاطر بود که مدتی بعد مایک لیدلاو از بایوور جدا شد و به‌تازگی هم استودیو مستقل خود یعنی Yellow Brick Games را تأسیس کرده است؛ استودیویی که شامل برخی از افراد با تجربه‌ی این صنعت است.

الکترونیک آرتس پروژه‌ی احیای بازی Anthem را متوقف کرد

پس از آنکه در ۲۰۱۷ الکترونیک آرتس تصمیم گرفت تا دراگون ایج بعدی را با ترکیبی از المان‌های بازی‌های چندنفره منتشر کند، در طول مراحل توسعه‌ی بازی، برخی از افراد کلیدی و مهم بایوور تمام تلاش خود را کرده بودند که الکترونیک آرتس را از این تصمیم منصرف سازند تا به سراغ ساخت همان بازی‌های تک‌نفره‌‌ای بروند که در آن بهترین تخصص را دارند.

بعد از این سال‌های اخیر که بایوور با دو بازی مس افکت اندرومدا و Anthem دو شکست پیاپی و بزرگ را تجربه کرده است، اکنون آن‌ها در وضعیت خاصی قرار دارند که باید برای بازگرداندن اعتبار و ارزش‌های خود تمام تلاششان را برای دو قسمت بعدی از مجموعه بازی‌های دراگون ایج و مس افکت انجام دهند.

هرچند دراگون ایج بعدی در سال ۲۰۱۸ به‌صورت رسمی معرفی شد، اما تاکنون به غیر از چند طرح هنری، مصاحبه‌های توسعه‌دهندگان و یک تریلر سینمایی، چیزی از آن ندیده‌ایم و باید منتظر جزییات بیشتر آن بمانیم.

