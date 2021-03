بازی مانستر هانتر رایز اوایل ۲۰۲۲ برای کامپیوتر عرضه خواهد شد

چند ماه پیش بازی مانستر هانتر رایز برای کنسول نینتندو سوییچ معرفی شد اما اکنون متوجه شده‌ایم که این اثر قرار است تقریباً یک سال دیرتر برای کامپیوترهای شخصی هم عرضه شود.

این اولین باری نیست که از عرضه‌ی بازی Monster Hunter Rise روی کامپیوترهای شخصی چیزی می‌شنویم. چندی پیش که کپکام با حمله‌ی بزرگی از سوی هکرها مواجه شده بود، اطلاعات زیادی از بعضی از پروژه‌های آینده‌ی این شرکت ژاپنی لو رفت. درحالی‌که کپکام در آن زمان خبری را از نسخه‌ی کامپیوتری این بازی منتشر نکرده بود، اما در بخشی از این داده‌ها اشاره‌ای به این نسخه شده بود. با این وجود، این اولین باری است که کپکام وجود این نسخه را به‌صورت رسمی تائید کرده است.

بازی Monster Hunter Rise برای کنسول نینتندو سوییچ معرفی شد

ریوزو سوجیموتو (Ryozo Tsujimoto)، تهیه‌کننده‌ی بازی، در گفتگوی اخیر خود با شعبه‌ی ژاپن سایت آی‌جی‌ان اعلام کرده که طرفداران این مجموعه می‌توانند انتظار داشته باشند که بازی Monster Hunter Rise در اوایل ۲۰۲۲ برای کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. او درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

ما درخواست‌های زیادی را برای ساخت نسخه‌ی ویژه‌ی کامپیوترهای شخصی بازی «مانستر هانتر رایز» دریافت کرده‌ایم، به‌ویژه از سوی گیمرهایی که در کشورهایی خارج از ژاپن زندگی می‌کنند. به همین‌ خاطر، تصمیم گرفتیم که نسخه‌‌ای برای کامپیوترها هم خلق کنیم .عرضه‌ی این نسخه در حال حاضر برای اوایل ۲۰۲۲ در نظر گرفته شده است. این نسخه هنوز مراحل توسعه‌ی خود را سپری می‌کند، بنابراین در آینده و وقتی زمان مناسبش فرا برسد، اطلاعات بیشتری از آن منتشر خواهیم کرد.

کپکام هیچ جزییات بیشتری را از نسخه‌ی کامپیوتری این بازی اعلام نکرده است و صرفاً فقط تائید شدن عرضه‌ی آن را بیان کرده است. همان‌طور که گفته شد، پس از حمله‌ی عظیم هکرها، تقریباً این موضوع برایمان لو رفته بود و باطن این خبر چندان سورپرایزکننده نیست. با این حال، نکته‌ی عجیب و جالبی وجود دارد که می‌تواند کمی ما را شگفت‌زده کند. مشخص است که قراردادی بین نینتندو و کپکام امضا شده است تا این بازی حداقل برای یک سال انحصاری زمانی کنسول نینتندو سوییچ باشد. به همین خاطر تائید وجود نسخه‌ی کامپیوتری بازی، آن‌هم درحالی‌که در آستانه‌ی عرضه‌ی بازی روی سوییچ هستیم، کمی غافلگیر کننده است و ما را کنجکاو می‌کند که ببینیم قراردادی که میان نینتندو و کپکام انجام شده، شامل چه چیزهایی بوده است.

از رزیدنت اویل تا مانستر هانتر؛ جزییات پروژه‌های آینده‌ی کپکام لو رفت

اگرچه بازی «مانستر هانتر رایز» در سال ۲۰۲۲ برای کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد، اما با توجه به چیزی که اکنون می‌دانیم، قرار نیست برای پلی‌استیشن یا ایکس‌باکس منتشر شود. البته این هم‌بستگی به مفاد قرارداد میان نینتندو و کپکام دارد و این احتمال وجود دارد که بعد از مدتی شاهد نسخه‌‌هایی برای پلی‌استیشن و ایکس باکس هم باشیم. با این حال، این قضیه احتمال بسیار کمی دارد و آن‌گونه که شواهد پیداست، نسخه‌ی کنسولی بازی فقط برای سوییچ خواهد آمد.

بازی Monster Hunter Rise در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۰ (۲۶ مارس) برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

