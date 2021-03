نزدیک به دو سال است که از رونمایی بازی بعدی سازندگان سری دارک سولز می‌گذرد و هیچ چیز از این بازی نمی‌دانیم. استودیوی «فرم سافتور» تمام این مدت سکوت کرده و حرفی از «الدن رینگ» نزده است. در نتیجه اصلا دور از ذهن نیست که اگر کسی دستش به ویدیویی از بازی برسد، آن را به اشتراک بگذارد. ویدیویی بسیار کوتاه از گیم‌پلی بازی الدن رینگ به بیرون درز کرده است.

شرکت باندای نامکو کم و بیش در حال تلاش برای حذف این ویدیو از اینترنت است، اما دستش هرگز به ما نمی‌رسد، در نتیجه پیش از اینکه بخواهیم بیشتر درباره‌ی ویدیو صحبت کنیم، آن را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم. ویدیوی کوتاه گیم‌پلی الدن رینگ تا زمانی که سرورهای ما پابرجا باشند، روی این صفحه باقی می‌ماند:

می‌دانیم که ویدیو واقعی است. پیش از اینکه حتی ویدیو را ببینیم، خبرگزاری Video Games Chronicle که سابقه‌ای بلند و بالا و صحیح در درز اطلاعات دارد، واقعی بودن این ویدیو را تایید کرد. آن‌ها مشخصا ویدیو را منتشر نکردند، اما صحنه به صحنه‌ی آن را توصیف کردند و نوشتند اگر این ویدیو را در اینترنت دیدید، بدانید که واقعی و متعلق به الدن رینگ است.

یک نکته‌ی دیگر هم درباره‌ی ویدیو وجود دارد. از چند منبع مختلف شنیده‌ایم که این ویدیو جدید نیست. در واقع تصور می‌کردیم که این ویدیو مربوط به یک تریلر جدید از الدن رینگ باشد که احتمالا به زودی منتشر می‌شود، اما در واقعیت، با یک ویدیوی قدیمی از بازی طرف هستیم. اطلاعات غیر رسمی اضافه کرده‌اند که این ویدیوی الدن رینگ، یک تریلر برای استفاده‌ی داخلی در باندای نامکو است و هرگز برای نمایش عمومی ساخته نشده بوده.

این موضوع دلیل نمی‌شود که فکر کنیم نسخه‌ی نهایی چندان تفاوت زیادی با آنچه در این ویدیو می‌بینیم دارد، بلکه فقط از قدیمی بودن ویدیو می‌گوید و انتظار نداشته باشید تا الدن رینگ گرافیک و انیمیشنی در حد و اندازه‌ی دیمنز سولز یا حتی نزدیک به آن داشته باشد. منظورمان این است که آن اسبی که در ویدیو می‌بینید و انیمیشنی در حد سایه‌ی کلوسوس پلی‌استیشن ۲ دارد، احتمالا در نسخه‌ی نهایی هم همین شکلی باقی خواهد ماند.

در واقع آنچه در ویدیوی منتشر شده دیده‌ایم، بسیار نمایانگر گرافیک و گیم‌پلی دیگر ساخته‌های فرام سافتور است. مشخصا این را اضافه می‌کنیم که نکند زیادی برای الدن رینگ جوگیر شوید. انتظار یک بازی در حد و اندازه‌ی دارک سولز را داشته باشید؛ دقیقا مثل آنچه در ویدیو می‌بینیم.

می‌توانیم به خوبی وجود یک اژدهای بزرگ، قل خوردن و جاخالی دادن روی زمین، شمشیرهای بزرگ و دشمنان قدرتمند و محیط‌های قرون وسطایی با سبک و سیاق سری دارک سولز را در این ویدیو ببینیم. آنچه جدید به نظر می‌رسد، محیط‌های باز و بزرگ است؛ چیزی که در سری دارک سولز و بلادبورن و سکیرو مثل آن وجود نداشته است.

نکته‌ی جدید دیگر در مقایسه با ساخته‌های قبلی فرام سافتور، اسب سواری است. به نظر می‌رسد که با اسب در نقشه‌ی بازی گشت و گذار می‌کنیم. احتمالا عناصر نقش‌آفرینی و دنیاسازی در الدن رینگ بسیار گسترده‌تر از بازی‌های سری دارک سولز پیاده شده باشند.

تمام آنچه در ویدیوی منتشر شده می‌بینیم، هم‌چنین با شایعات سال گذشته‌ی بازی کاملا هماهنگ است؛ یعنی آن جزییات چند وقت پیش که از گیم‌پلی الدن رینگ به شکلی غیر رسمی منتشر شدند را باید حدودا درست قلمداد کنیم.

پس از انتشار ویدیو، از چند منبع و سایت مختلف هم اطلاعاتی جدید درباره‌ی بازی شنیدیم. گفته شده که ممکن است حتی الدن رینگ در ۲۰۲۱ هم عرضه نشود، اما برنامه‌ی فعلی فرام سافتور عرضه‌ی بازی در سال جاری میلادی است.

بازی الدن رینگ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر در دست ساخت است.

