این روزها حواشی و اخبار زیادی پیرامون گوگل و بخش بازی‌های ویدیویی آن شنیده می‌شود. یک روز خبر ناراحت‌کنند‌ه‌ای از بسته شدن استودیو‌های داخلی بازی‌سازی گوگل و روز دیگر خبری مبنی بر عرضه‌ی بیش از ۱۰۰ بازی در سال ۲۰۲۱ برای گوگل استیدیا منتشر می‌شود. در ادامه‌ی این اخبار، به‌تازگی گزارشی مبنی بر متوقف شدن چند پروژه یا طرح اولیه منتشر شده که واکنش گوگل را هم در پی داشته است.

سایت VGC اخیراً گزارشی را منتشر کرده که در آن به اطلاعات جالبی از پروژه‌های مختلفی که یا وضعیت آن‌ها مشخص نیست یا به سرانجامی نرسیدند، پرداخته است. نکاتی که نشان می‌دهد همچنان گوگل با سردرگمی‌ و مشکلات زیادی در رابطه با بازی‌های ویدیویی همراه است.

بیش از ۱۰۰ بازی جدید در ۲۰۲۱ به گوگل استیدیا اضافه خواهد شد

طبق این گزارش، در کنار قراردادهایی که گوگل با ناشران ثرد پارتی زیادی داشته‌ است، آن‌ها روی یکی بازی موزیکال با همکاری استودیو Harmonix کار می‌کردند. پروژه‌ای که به نظر می‌رسد مراحل توسعه‌ی آن هم به‌خوبی سپری شده است. درحالی‌که اثر جدید «هارمونیکس» همچنان ممکن است برای استیدیا عرضه شود، منابع اعلام کرده‌اند که پیچیدگی‌ها و مشکلاتی به خاطر حق‌ امتیاز بعضی موسیقی‌های به‌ وجود آمده است که ممکن است دردسرهایی را به وجود آورد. در واکنش به این ماجرا، مدیر استودیو هارمونیکس یعنی استیو جانیاک، متوقف شدن و کنسل شدن این پروژه را رد می‌کند. با این حال، اشاره کرده که آن‌ها ممکن است در صورت نیاز، بازی را برای دیگر پلتفرم‌ها عرضه کنند.

درحالی‌که گوگل استراتژی خود را تغییر داده است، ما همچنان برای چیزی که برای استیدیا می‌سازیم، به شکلی باورنکردنی هیجان‌زده‌ایم و اگر این پروژه روی گوگل استیدیا عرضه نشود، آن را به پلتفرم‌های دیگر خواهیم برد.

ادعای بعدی این منبع، شاید بازیکنان بیشتری را کنجکاو کند. طبق این گزارش، کوجیما پروداکشنز طرح یک بازی ترسناک اپیزودیک را به گوگل ارائه داده بود چراکه ظاهراً این استودیو ژاپنی مشتاق بوده که تجربه‌ای را در فضای سرویس‌های گیمینگ مبتنی بر فضای ابری تجربه کند. با این حال، به نظر می‌رسد که این پروژه توسط فیل هریسون و گوگل موردقبول واقع نشده است. این منبع ادعا می‌کند که چنین چیزی برای یو سوزوکی‌، خالق بازی شنمو، هم پیش آمده است.

کوجیما تابستان گذشته در مصاحبه‌ای با یک نشریه ژاپنی اعلام کرده بود که به‌تازگی یکی از پروژه‌ها‌ی بزرگش راه به جایی نبرده است. او درباره‌ی این موضوع اعلام کرده بود که از این قضیه بسیار ناراحت شده اما چنین چیزهایی در صنعت بازی‌های ویدیویی رخ می‌دهد.

البته، گوگل به‌صورت رسمی درباره‌ی این گزارش واکنش نشان داده است و ساخت و متوقف شدن پروژه‌ای را که کوجیما یا یو سوزوکی هدایت آن را بر عهده داشته‌اند، کاملاً رد کرده است. البته، به نظر می‌رسد سخن گوگل صحیح باشد زیرا در واقع این پروژه به احتمال زیاد اصلاً شروعی نداشته که بخواهد متوقف شود و ادعای VGC صرفاً به پیشنهاد ارائه‌شده اشاره کرده است. این اتفاق در صنعت بازی‌های ویدیویی عجیب هم نیست. ممکن است گفتگویی میان کوجیما و سران بخش بازی‌های ویدیویی گوگل رخ داده باشد، اما این سخنان لزوماً به معنای شروع و توقف یک پروژه نیست.

VGC اشاره می‌کند که Typhoon Studios که سال قبل گوگل آن‌ها را به مجموعه‌ی خود اضافه کرد، به‌صورت کامل در حال ساخت دنباله‌ای برای بازی Journey to the Savage Planet بوده است. این دنباله از نظر مقیاس بسیار بزرگ‌تر بوده و دارای میان‌پرده‌های کاملی هم بوده است. با این حال، یکی از منابع به این سایت اعلام کرده که تیم سازنده‌ی بازی این ماه در پی یک بیانیه‌ی رسمی متوجه شده‌اند که ساخت بازی متوقف شده است.

دیگر اثری که راه به جایی نبرده است، اثر جدید فرانسوا پلاند، تهیه‌کننده‌ی سابق بازی‌های «اسپلینتر سل» و «اساسینز کرید سیندیکت»، بوده است. به نظر می‌رسد که او روی ساخت یک اثر چندنفره‌ی اکشن کار می‌کرده و نام رمزی پروژه هم Frontier بوده است. تیم آن‌ها هم ظاهراً در این ماه متوجه شده‌اند که ساخت بازی لغو شده است.

چرا آمازون و گوگل در توسعه‌ی بازی‌های ویدیویی ناموفق‌ بوده‌اند؟

بعد از این اتفاقات اخیر، گوگل وعده داده که در سال ۲۰۲۱ بازی‌های بیشتری را برای استیدیا منتشر خواهد کرد و پشتیبانی بیشتری را از این سیستم انجام خواهد داد.

