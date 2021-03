فاینال فانتزی ۷ در قالب یک بازی موبایل برای اندروید و iOS معرفی شد

شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس از یک بازسازی کاملا متفاوت از سری فاینال فانتزی ۷ رونمایی کرده است. بازی Final Fantasy VII: Ever Crisis قرار است داستان تمام قسمت‌های مختلف فاینال فانتزی ۷ را به صورت بازسازی شده و در قالب یک بازی موبایل، به طرفداران ارایه دهد. این بازی موبایل برای اندروید و iOS معرفی شده و در سال آینده‌ی میلادی عرضه خواهد شد.

در حالی که اسکوئر انیکس مشغول بازسازی بزرگ فاینال فانتزی ۷ برای کنسول‌های بازی است، تصمیم گرفته تا یک بازسازی کوچکتر هم از بازسازی فاینال فانتزی ۷ برای پلتفرم‌های موبایل بسازد. این بازی که Final Fantasy VII: Ever Crisis نام گرفته، برخلاف بازسازی بزرگ کنسولی، روند بازی‌های اصلی را دنبال می‌کند، اما کیفیتی بسیار بالاتر دارد.

فاینال فانتزی ۷ شامل چند بازی مختلف و یکی دو فیلم سینمایی و انیمه‌ای است. بازی Final Fantasy VII: Ever Crisis همه‌ی آن‌ها را در خود به صورت بازسازی شده جای خواهد داد.

این بازی موبایل دو حالت متفاوت دارد. زمانی که در شهرها و محیط بازی گشت و گذار می‌کنید، محیط‌ها به شکل قدیمی و اصلی فاینال فانتزی ۷ هستند و شخصیت‌ها هم ظاهری بانمک و کوچک (به اصطلاح چیبی) دارند. با این حال، وقتی وارد مبارزت می‌شوید، گرافیک بازی بالا می‌رودد و شخصیت‌ها و دشمنان ظاهری واقع‌گرایانه پیدا می‌کنند. مبارزات این بازی موبایل مثل قسمت اصلی فاینال فانتزی ۷ به صورت نوبتی انجام می‌شود.

بازی Final Fantasy VII: Ever Crisis قرار است این بازی‌ها و فیلم‌ها را در خود جای دهد:

Final Fantasy VII

Crisis Core: Final Fantasy VII

Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII

Advent Children: Final Fantasy VII

داستان این قسمت‌های مختلف همگی در این بازی موبایلی دوباره تعریف خواهند شد. قرار است نویسنده‌ی مجموعه‌ی فاینال فانتزی ۷ یعنی «کازوشیگه نوجیما» تعدادی صحنه‌ی جدید هم برای این بازی موبایل بنویسد تا برخی صحنه‌ها بهتر روایت شوند.

با اینکه عرضه‌ی Final Fantasy VII: Ever Crisis برای سال آینده در نظر گرفته شده، اما قرار نیست با عرضه‌ی بازی، تمام محتوای آن را دریافت کنیم. اسکوئر انیکس برنامه دارد تا به صورت ماهانه، فصل‌های جدیدی به بازی اضافه کند. بازی به این شکل عرضه می‌شود که در ابتدای کار، چهار بازی مخلتف برای انتخاب وجود خواهد داشت و هر کدام هم چند فصل اولیه دارند. با این حال، هر ماه یک فصل جدید به هر چهار بازی اضافه خواهد شد.

بازی‌کننده‌ها این انتخاب را دارند تا هر کدام از قصه‌ها را جدا از دیگری تجربه کنند و نیازی به دنبال کردن داستان به صورت پشت سر هم نیست.

هنوز نمی‌دانیم اسکوئر انیکس چگونه می‌خواهد بازی را بفروشد و اینکه‌ آیا با یک بازی موبایل رایگان طرف هستیم که فصل‌های مختلف بازی‌ها در آن به صورت جداگانه فروخته می‌شود یا اینکه یک بار بازی را خریداری و همه‌ی بازی‌ها و فصل‌ها را دریافت می‌کنیم. با این حال، به نظر می‌رسد که می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا پس از اتمام قصه‌ها، اسکوئر انیکس نسخه‌ای کامل از بازی را روی پلتفرم‌های مختلف عرضه کند؛ دقیقا مثل کاری که با نسخه‌ی جیبی فاینال فانتزی ۱۵ (Final Fantasy XV: Pocket Edition) انجام داد.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی Final Fantasy VII: Ever Crisis و تصاویری از آن را ببینید. این بازی برای عرضه در سال ۲۰۲۲ میلادی روی دو پلتفرم اندروید و iOS در نظر گرفته شده است.

