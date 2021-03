بتمن در کمیک جدیدش به دنیای فورتنایت خواهد آمد

دی‌سی کمیکس (DC Comics)، به‌تازگی یک مجموعه جدید شش شماره‌ای را با نام Batman/Fortnite: Zero Point معرفی کرده است که همان‌طور که از نامش پیداست، قرار است کراس‌اوری میان بتمن و فورتنایت باشد و پیوندی را میان آن‌ها ایجاد کند.

این واقعیت غیرقابل چشم‌پوشی است که فورتنایت به‌ پدیده‌ی خاصی تبدیل شده و راه خود را به فرهنگ‌عامه پیدا کرده است. در ادامه‌ی مسیر کراس‌اورهای فورتنایت، به‌تازگی دی‌سی کمیکس و اپیک گیمز (خالقان فورتنایت) با یک همکاری تصمیم گرفته‌اند تا یک مجموعه کتاب مصور (کمیک بوک) جدید منتشر کنند که با مضمون این دو اثر ساخته خواهد شد و کراس‌اوری میان بتمن و فورتنایت برقرار خواهد کرد. مجموعه‌ی کمیک کوتاه Batman/Fortnite: Zero Point قرار است در ۶ شماره عرضه شود. اولین قسمت آن در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ (۲۰ آوریل ۲۰۲۱) منتشر خواهد شد و در هر کدام از ماه‌های مه و ژوئن دو شماره‌ی دیگر از این کمیک به انتشار خواهد رسید. در نهایت، در ۱۵ تیر ۱۴۰۰ (۶ ژوئیه ۲۰۲۱) شماره‌ی پایانی کمیک بتمن و فورتنایت عرضه خواهد شد.

پسوند نام این کمیک یعنی Zero Point به احتمال زیاد برای بسیاری از طرفداران فورتنایت آشنا باشد. در واقع، Zero Point یکی از مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده‌ی بسیاری از کراس‌اورهای فصل جدید فورتنایت بوده است. عاملی که این بار باعث شده فورتنایت در مدیومی دیگر و با بتمن کراس‌اور داشته باشد.

خط داستانی این کمیک، بتمن و برخی دیگر از شخصیت‌های دی‌سی را به جزیره‌ی فورتنایت می‌برد. داستان این کمیک را کریستوس گیج (Christos Gage) که سابقه‌ی نویسندگی در سریال دردویل نت‌فلیکس را داشته و همین‌طور دونالد موستارد (Donald Mustard) که کارگردانی بازی فورتنایت را بر عهده دارد، خواهند نوشت.

در شماره‌های مختلف این کمیک کدهایی برای آیتم‌هایی درون بازی فورتنایت مثل استایل جدید برای هارلی کوئین گنجانده شده است. اگر کل شماره‌های این مجموعه کمیک را خریداری کرده باشید، اسکین جدید Armored Batman Zero را دریافت خواهید کرد.

کریستوس گیج درباره‌ی این کمیک می‌گوید:

وقتی شرکت DC به سراغم آمد و از من خواست تا مجموعه‌ی کراس‌اوری میان بتمن و فورتنایت خلق کنم، با خود فکر کردم این می‌تواند بسیار سرگرم‌کننده و جذاب باشد. پس از گفتگو با دونالد موستارد و پس از آنکه متوجه شد‌م که چقدر می‌توانیم در رازهای نهفته‌ی پشت دنیای فورتنایت عمیق شویم، شگفت‌زده شدم. این مجموعه چیزهایی از فورتنایت را بیان خواهد کرد که تاکنون هیچ‌ جایی دیده یا شنیده نشده است، با این حال کاملاً در رابطه با ماجرای اصلی بازی است.

بتمن، کت‌ومن، هارلی کوئین، به همراه بخشی از شهر گاتهام، در سال ۲۰۱۹ طی یک کراس‌اور به بازی فورتنایت اضافه شدند. از آن به بعد، در دوره‌هایی شاهد شخصیت‌هایی دیگری از دنیای شخصیت‌های دی‌سی از جمله پویزن آی‌وی، جوکر، گرین ارو و فلش به بازی اضافه شده بودند.

